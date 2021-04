Estornino Pinto, el ave de los Bosques de Ciudad de Buenos Aires

Estornino Pinto, el ave icónica de los Bosques de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires

Los Bosques de Palermo, cuyo nombre formal es Parque 3 de Febrero, son el espacio verde más grande de la ciudad. Dentro de las 370 hectáreas que conforman al lugar preferido de los turistas, habitan más de 190 especies distintas de aves.

Pero dentro de esta hermosa variedad, existe una peculiar. Es el pajarito negro de los bosques. Con su brillo azulado, púrpura o verdoso, roba todo el protagonismo. Puesto que claro, es un plumaje hermoso para disfrutar con la vista. Bueno, el nombre de estos pequeños es Estornino Pinto.

Especie originaria de Europa y Asia, la teoría más aceptada respecto a su llegada a la Argentina dice que éstos vinieron a fines de la década de 1980; de la mano de vendedores de aves exóticas. Ante la dificulta de poder ubicar a los ejemplares que hayan poseído en el mercado, se cree que estos vendedores los liberaron.

En la localidad bonaerense de Bernal fueron avistadas las primeras parejas de Estorninos. Hoy, con aproximadamente tres décadas de estadía en la nación, se extienden en toda la llanura pampeana. Esto es resultado de tres factores fundamentales. Primero, al ser una especie exótica a nuestros ecosistemas, no tienen predadores naturales. Segundo, poseen una gran capacidad reproductiva; son capaces de duplicar su población año tras año. Tercero, la adaptabilidad de su dieta.

Ahondando en qué pueden comer estas bellas pero invasivas aves, cabe decir que pueden aprovechar desde insectos hasta basura humana. La información que brinda la Dirección de Flora y Fauna es que la mitad de la alimentación de los Estorninos proviene de insectos. La otra mitad se compone de todo tipo de recursos alimenticios; granos, basura, frutales, leguminosas y gramíneas.

Estornino Pinto, son observables los brillos púrpuras y verdosos.

Si bien resultan muy bellos a la vista, con un canto imponente casi ensordecedor y una danza al atardecer que ofrece un espectáculo espléndido; lo cierto es que estas aves son plaga. Tanto en Argentina como, por ejemplo, en Estados Unidos, se han tomado diversas iniciativas para contener las consecuencias de la presencia de los estorninos en los respectivos ecosistemas.

Pero ¿es muy grave lo que hacen estos pájaros? Pues la respuesta es que sí. En Estados Unidos, para seguir con el mismo ejemplo, fueron introducidos a fines del siglo XIX. A esta altura, luego de infructuosos intentos para exterminarlos, optaron por dejar de perseguirlos. Ahora no hacen más que aplicar medidas paliativas para reducir las pérdidas en el sector agropecuario, que se cuentan en millones de dólares.

En Argentina, ni bien detectan un tambo o un feedlot, se precipitan sobre los alimentos y todo parece cubrirse con un inmenso manto negro. Luego de retirarse, lo negro se transforma en blanco. Dejan comederos, pisos y vallados cubiertos con sus heces.

Por si esto fuera poco, ni siquiera se comportan muy bien con sus pares. En los Bosques de Palermo se observa que son agresivos, corpulentos y están en constante competencia con otros pájaros. Se mueven en grupos y cuando bajan de los árboles ya no quedan aves; escapan despavoridas.

De hecho también lo afirma Julio Milat, director del Museo Ornitológico de Berisso al decir: «Son un poco como ‘barrabravas’, ya que no sólo compiten con las especies autóctonas por el alimento sino también por los espacios de nidificación; y no encuentran barreras naturales, porque las aves rapaces que se alimentan de palomas no suelen atacarlos porque no están acostumbradas».

Aquí en Argentina, en mayo de 2018, el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la Dirección de Flora y Fauna, actualizó el listado de las especies susceptibles de caza deportiva, comercial, plaguicida y especies dañinas o perjudiciales, con el que se autorizó la caza de estorninos. El objetivo era garantizar la administración y preservación de los recursos naturales.