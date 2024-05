Estreno de Potestad de Tato Pavlovsky, Dirigida por Norman Briski, el Viernes 10 de Mayo

Potestad

de Tato Pavlovsky

Estreno: Viernes 10 de mayo de 2024

Sólo 4 viernes de mayo a partir del 10.

Potestad se considera una de las obras más significativas del teatro argentino.

Esta nueva versión está integrada por:

Dirección: Norman Briski

Elenco: Eduardo Misch y Damián Bolado

Música original: Martín Pavlovsky

Diseño y Realización escenográfica: Guillermo Brethold

Diseño de Iluminación: Briski-Misch

Asistencia de dirección: Iván Domnanovich

Gráfica y diseño audiovisual: Antonio Fernández

Prensa y difusión: Adriana Schottlender

Funciones: Viernes a las 22:00 hs en el Teatro Payró, San Martín 766 – CABA



http://www.teatropayro.com/

Entradas disponibles por Alternativa con descuentos para estudiantes y jubilados.

Sinopsis

La problemática del «raptor de niños», a través de un plan sistemático organizado por las fuerzas armadas durante la dictadura militar, es encarnada por Potestad. La complejidad de la represión ha sido abordada previamente por Pavlovsky en sus obras «Telarañas» (1977), «Sr. Galíndez» (1973), y «El Sr. Laforgue» (1983). Esta pieza representa una clave dentro de la dramaturgia de Pavlovsky, ofreciendo una perspectiva para entender su estilo y la multiplicidad de su autoría. Ha representado al Teatro Argentino en más de 50 Festivales Internacionales.

Sobre esta tercera versión de la obra, el actor y director Norman Briski comenta sobre la puesta en escena:

«Siendo el director de la primera versión de Potestad estrenada en la Sala del Teatro del Viejo Palermo, en mayo de 1985, con Eduardo Pavlovsky y Mandy Suárez, surgieron después otras puestas en escena que me halagaron, y ahora también, porque me vuelven a pedir nuevas versiones sobre esta obra tan significativa de Tato, que fue muchas veces hecha, no solamente en nuestro país sino también en Francia y otras capitales como San Francisco. Hoy aparece otra versión posible de Potestad que hace que otra vez aparezcan una alternativa estética, que pasó inclusive al hacerlo con Maria Onetto a quien también dirigí al hacerlo con el dogma del teatro Noh. En esta ocasión Eduardo Misch, compañero de siempre, me transmite su inquietud por hacer Potestad y buscar una versión en la que me obliga, en términos creativos y que no sean reiterativos o repetidos, entonces esta versión, se me ocurre, tiene la posibilidad de que el personaje central sea un jugador de golf con su cadi, con el cual va reflexionando el texto mientras trata de cumplir con los requisitos del juego, en ese sentido es una aventura creer que trascendiera el tema principal que está basado en los sucesos de la dictadura. Conociendo la potencia que tiene como actor Eduardo Misch, hace que la proyección de esta propuesta esté garantizada.»

PAVLOVSKY EN EL TEATRO PAYRÓ

Primero «Sr. Galindez» y posteriormente «Telarañas», donde sufrieron un atentado de bomba, luego varias veces «Potestad», y hace poco Eduardo Misch y Susy Evans hicieron presentaciones de «En Fin», textos inconclusos del autor. El Payró es un bastión fundamental para el arte y la cultura de la ciudad de Buenos Aires.

Eduardo Pavlovsky: Médico, psicoanalista, psicodramatista, actor, escritor y dramaturgo. En estos ámbitos encontró su forma de expresión y creatividad que, como afirmaba, «siempre fueron un estímulo para seguir luchando contra la injusticia». Entre sus obras teatrales se destacan «El señor Galíndez» (1973), «Telarañas» (1977), «Potestad» (1985), «Paso de dos» (1990), «Rojos Globos Rojos» (1994), y «Variaciones Meyerhold» (2005), entre otras.

Norman Briski: Actor, dramaturgo, director de escena y director de cine argentino. Es uno de los actores más destacados de su generación, con una extensa carrera principalmente en cine y teatro. Entre sus obras se destacan «No te vayas con amor o sin él: El barro se subleva», «El pararrayos», «Escalera real», «Partido en dos», «El ojo del río», y «Hermana rueda», entre otras.

Eduardo Misch: Actor nacional, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Desde 1990 se involucra en distintos proyectos actorales, de arte y salud e institucionales. Militante artístico que dicta talleres de teatro desde el año 2006. Ha participado en 28 Festivales Internacionales como actor, director y asistente de dirección. Desde 1999 al 2015 trabajó con Pavlovsky como secretario personal y asistente de dirección de sus obras junto a Norman Briski en «Potestad» (2000), Daniel Veronese en «La muerte de Marguerite Duras» (2002/3/4), Susy Evans en «Imperceptible» (2004), Elvira Onetto en «Largo Encuentro» (2006), y Martin Pavlovsky en «Variaciones Meyerhold» (2005/6/7) y «Asuntos Pendientes» (2013/15). En 2006 funda el grupo El Soporte apadrinado por Pavlovsky. Dirige y/o actúa en diversas producciones teatrales. Desde hace 3 años se desempeña como gestor cultural en Café Vinilo (EEUU 2483, CABA), donde programa y organiza ciclos de música, teatro y festivales.

Damián Bolado: Actor formado con Norman Briski y Pompeyo Audivert en actuación y con Claudio Martínez Bel en Clown. Ha participado en una decena de obras como actor y algunas como director. En 2023 estrenó «Pena negra» de Martín Diese sobre textos de Néstor Perlongher. Ha actuado en «Sagrados y mestizos», una creación colectiva supervisada por Pompeyo Audivert. Además de su trabajo en el teatro, posee habilidades en historia, técnico operador de maquinaria escénica, carpintería y buceo Open Water certificado.