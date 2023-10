Estudiantes tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires y denuncian «inefectividad» de la rectora

Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) tomaron la institución para denunciar la supuesta «inefectividad» de la gestión de la rectora Valeria Bergman frente al llamado de concursos docentes y bajo el reclamo de que los alumnos «nunca fueron su prioridad», informaron hoy.

Tras la medida adoptada anoche en el colegio dependiente de la Universidad de Buenos Aires, los estudiantes pactaron una reunión con las autoridades de la institución esta mañana, a partir de la cual definirán luego la continuidad o no de la toma, en una asamblea convocada para este mediodía.

«Tras cinco años de mandato, nos dejó en claro que les estudiantes nunca fuimos su prioridad: la Rectora convocó solo un concurso en mayo, aún no resuelto hasta la fecha de hoy. La ausencia de concursos genera un problema grave en la institución», advirtió anoche el Centro de Estudiantes del CNBA en un comunicado tras asambleas a contraturno.

Según sostuvieron, menos de la mitad de los docentes en la institución «son titulares».

«No podemos permitir que no haya docentes concursados; no podemos permitir que a los docentes se les niegue participar de sus espacios democráticos; no podemos permitir que la gestión entorpezca nuestra excelencia académica», expresaron.

Mediante un comunicado en redes sociales, los estudiantes aseguraron que «la situación que agravó este conflicto fue la censura que recibimos al empezar a informarnos como estudiantado acerca del tema».

«La gestión se encargó de prohibir cada uno de nuestros espacios: las pasadas, nuestro Diario y nuestras asambleas», denunciaron.

En ese contexto, las y los estudiantes resolvieron tomar la institución y reclamar por «una reunión con Oscar García (secretario de escuelas medias) y Valeria Bergman (actual rectora) en la cual se dialogue la situación de los concursos y se presente un informe técnico acerca de la misma».

Asimismo, pidieron por la realización de un acta de compromiso que establezca la apertura de concursos para docentes titulares en los departamentos faltantes «priorizando y comenzando por los departamentos que menos docentes titulares tengan, garantizando que se cumplan los plazos reglamentarios».

También solicitaron la apertura de una comisión técnica integrada por «representantes de los profesores de informática, representantes del gremio estudiantil y la Secretaría de Planeamiento Educativo», para proponer actualizaciones en el programa de la materia.

Otros de sus reclamos fueron la «renovación efectiva» del Secretario de Gestión Institucional y que se garantice «la presentación de listas y su promoción para la campaña estudiantil».

«Es nuestro rol y deber como estudiantes velar y luchar por la calidad de la educación pública que siempre defendemos, es nuestro deber no quedarnos callados», manifestaron.