Eventos corporativos: la tecnología suma calidad en todos sus niveles

Por Eduardo Wassi, especialista en nuevas tecnologías

Cada vez mayor calidad técnica, mayor calidad de diseño y facilidad para manipularlos son las características de los equipos audiovisuales que se usan en los eventos corporativos en la actualidad.

La evolución tecnológica parece un tren que nunca se detiene. En lo que a tecnología para eventos se refiere, las novedades se suceden con tal celeridad, que es difícil sorprenderse. Sin embargo, habría que reservar algo de asombro al ver qué es lo que se ofrece hoy en los eventos corporativos y lo que se podía ofrecer hace 10 años.

Ya nada es como entonces, y el entonces, parece un tiempo muy lejano, como el pretérito de los cuentos infantiles. La evolución es constante, los equipos audiovisuales han perfeccionado cada vez más su fidelidad y su potencia y son cada vez más sofisticados. Pero no sólo eso, también han ganado en diseño y perdido peso. Lo que no es poco.

No mucho tiempo atrás un equipo de sonido tenía un peso promedio de 100 kg, lo cual dificultaba su traslado, además no era fácilmente ubicable en cualquier espacio y requería de por lo menos cuatro personas para moverlo. Los equipos actuales pesan entre 2 y 3 kg. No hace falta mucho comentario sobre las ventajas del menor peso. Los bafles, aquellas voluminosas cajas cuadradas de donde salían los sonidos reproducidos en altos volúmenes para eventos donde era necesario alto impacto sonoro , o ,como así también, sin tanto volumen pero con mas calidad sonora para eventos del tipo reunión corporativa , a medida que pasa el tiempo van adquiriendo un diseño mas estético sumado a la implementación de tecnologías que hacen que el sonido sea de cada vez mas alta fidelidad. Hay equipos de sonido por ejemplo que han sido reemplazados por sistemas ultracompactos donde cada gabinete increíblemente esta compuesto de decenas de miniparlantes gobernados por un software el cual logra fidelidad y potencia años atrás inimaginables. Desde luego que al cambiar los equipos cambian todos los accesorios técnicos, desde las fuentes de reproducción hasta los cables, que han pasado a ser digitales desde hace ya algunos años. Todo el sistema de operación analógico está siendo reemplazado por la operación digital.

A medida que la tecnología se perfecciona se perfecciona también la seguridad y disminuye el riesgo de accidentes. Actualmente, todo lo que es ambientación lumínica se basa en la tecnología led, que no requiere un consumo masivo de electricidad y que significa un ahorro considerable de energía, sin contar que para los espacios de eventos es un ahorro económico importante.

Resumiendo, lo más avanzado en equipos de sonido, proyección, iluminación, etc.se define por mayor calidad técnica, mayor calidad de diseño y mayor facilidad para manipularlos.

La sigla mágica para todos los elementos de proyección de imágenes es HD (High Definition). Y el tratamiento de la imagen en los eventos corporativos, en especial si convocan a muchos invitados resulta clave.

Muchas veces las empresas hacen grandes inversiones en imágenes y diseño para garantizar presentaciones de muy buena calidad visual, pero todo el trabajo previo se desluce porque se usa un proyector que no tiene óptima resolución.

Claro que el presupuesto no es ajeno al tema porque a mayor tecnología, mayores costos en la cotización del evento y a veces, quienes hacen las contrataciones sólo tienen en cuenta los números fríos, por carecer de una visión de conjunto de todos los factores que intervienen en la realización.

En Eventmedia sugerimos siempre poner en la balanza la relación costo- beneficio, incluyendo en la consideración la magnitud de la convocatoria. No es lo mismo hacer una reunión para 50 o 60 invitados, que para miles de personas, donde los requerimientos técnicos necesariamente serán mayores. Para que no se produzcan estos desfasajes entre lo que se ahorra por un lado y se pierde por el otro, tanto el cliente como el proveedor deben evaluar lo que conviene a cada uno, de modo que ambos se beneficien.

Las empresas proveedoras de tecnología para eventos hacen inversiones muy altas para estar actualizadas y ser competitivas y tampoco les sirve tener sus equipos parados. Es mejor negociar una rentabilidad un poco más baja, ajustándose al presupuesto del cliente, porque siempre habrá posibilidades de compensar por otro lado. Además, se tiende un puente de confianza que permite consolidar las relaciones.

