Exitosa edición 2023 de la feria Art Basel Miami, con presencia argentina

La última edición de la feria Art Basel de Miami Beach concluyó con un balance «exitoso» y «fuertes ventas en todos los segmentos del mercado», informaron hoy en un comunicado sus organizadores.

El evento, que desde el martes pasado y hasta ayer congregó a 277 galerías internacionales líderes -como las argentinas Barro, Benzacar, Jorge Mara La Ruche, Isla Flotante y Rolf Art- atrajo a unos 79.000 visitantes, desde el miércoles 6 de diciembre, cuando abrió al público en su sede del Miami Beach Convention Center (MBCC).

Basel contó con la presencia de 25 galerías que participaron por primera vez, provenientes de Estados Unidos, México, Brasil, Francia, Países Bajos, Polonia y Egipto, además de que atrajo a «destacados coleccionistas e instituciones de la región y todo el mundo», indicaron los organizadores.

«Las galerías informaron de sólidas ventas en todos los segmentos del mercado», señala el comunicado donde destacaron algunos nombres de los artistas cuyas obras fueron vendidas, entre ellos Carla Accardi, Philip Guston, René Magritte, Alice Neel, Keith Haring, Mildred Thompson, Yayoi Kusama, Barbara Kruger, Tracey Emin, Lynda Benglis, Marlene Dumas y Rashid Johnson.

También fueron adquiridas obras de creadores latinoamericanos como Esaí Alfredo, Firelei Báez, Hélio Melo, Teresita Fernández, Hector Dionicio Mendoza, Jorge Méndez Blake.

La feria que tuvo dos tercios de los expositores provenientes de América del Norte y América del Sur recibió la presencia de destacados mecenas del arte y coleccionistas privados de 92 países.

También acudieron a esta cita representantes de 200 instituciones culturales como el Hirshhorn Museum & Sculpture Garden de Washington, el MoMA, el museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, The Andy Warhol Museum de Pittsburgh, el Whitney Museum of Art, Istanbul Museum of Modern Art de Turquía, el Reina Sofia de Madrid, Serpentine Galleries de Londres, el Centre Pompidou de París y muchos otros.

«Art Basel Miami Beach ha demostrado una vez más ser la feria de arte por excelencia de las Américas. La calidad y la ambición de las obras presentadas este año han sido extraordinarias y han contado con una asistencia excepcional de coleccionistas locales e internacionales», declaró Vincenzo de Bellis, director saliente de Art Basel, quien será reemplazado en 2024 por Bridget Finn.

Algunos de los expositores comentaron su experiencia en la actual edición de la feria: «Para nosotros, la inauguración de Art Basel Miami Beach fue una rotunda afirmación de la fortaleza y resistencia del mercado del arte estadounidense. Vendimos la mayoría de las obras el primer día», contó Marc Payot, director de la galería Hauser & Wirth, con sedes en Nueva York, Hong Kong y Mónaco entre otras ciudades.

Mientras que para Samanthe Rubell, directora de Pace Gallery, «la feria empezó con mucha energía. En el stand recibimos coleccionistas llegados de todo el mundo. En cuanto a las ventas, fueron muy rápidas para nosotros. Vendimos la mayoría de las obras expuestas en el stand en las primeras horas».

Por fuera de los pabellones del centro de convenciones, la feria entabló colaboraciones con numerosas instituciones como parte de su programa de actividades, como el primer «Tribeca Festival» en Art Basel Miami Beach, en el Jardín Botánico de esa ciudad, que incluyó una charla con Robert De Niro con el fotógrafo y artista callejero francés JR.

La feria, que tiene ediciones también en las ciudades de Basilea, Hong Kong y París, se presenta en Miami como «la puerta de entrada a América Latina y el Caribe» por lo que el programa de debates, «Conversaciones», contó con oradores destacados de la región como la artista cubana María Magdalena Campos-Pons o la coleccionista venezolana Estrellita Brodsky.