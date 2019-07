Expulsados celebra el 20 aniversario de su primer disco, el Sábado 3 de agosto en El Teatrito

Expulsados, la banda más representativa del punk Ramone celebra los 20 años de su disco debut “Expulsados” interpretándolo entero y lanzándolo oficialmente en formato vinilo.La cita es el Sábado 3 de Agosto en “El Teatrito”, Sarmiento 1752, C.A.B.A.Las bandas que los acompañaran serán Durango (Chile) y Satélite Ruso.



Entradas Anticipadas disponibles a través de

– Tu Entrada y sus puntos de venta https://bit.ly/N6yXAI

– Fade To Black (Bond Street) – Metalmania (Centro) – Locuras (Once, Moron) – La Estaka (Quilmes).Enlace al evento en FB

https://www.facebook.com/events/440411476723556/



“Expulsados” es el álbum debut de la banda mas representativa del punk rock Ramone en Argentina y Latinoamérica, este fue publicado en el año 1999 por la discográfica Rats Records. Fue grabado en “Estudio 76” y producido por la banda.

Este logró una gran aceptación dentro del público punk de Argentina y Latinoamérica.“Expulsados” contiene 14 canciones y fue editado en el año 1999.Tracklist: 1. Quiero entrar 2. Enfermera Vudú 3. Triste 4. Quiero tenerte acá 5. Ruido en el sótano 6. Corona de espinas 7. Paso los canales 8.Alerta roja 9. No me llames más 10. Fuego en el supermercado 11.Yo quiero ser tu perro 12. En el baile de graduación 13. Tarde de sol 14. Lo mejor del rock n roll “Expulsados” Full Álbumhttps://www.youtube.com/watch?v=pxUdjcdmGOk&t=656s En este show la banda además de interpretar entero dicho disco también realizará un repaso por las canciones más representativas de la historia del grupo. Siendo este uno de los shows más importantes para el grupo.

Formación actual

Sebastián Expulsado en voz, Alejandro Expulsado en bajo, Gabriel Expulsado en batería y Nano Expulsado en guitarra. ►Links Importantes

Sitio Web

http://www.expulsados.com/Fanpage

http://www.facebook.com/ expulsadosTwitter

http://www.twitter.com/ expulsadosInstagram

http://www.instagram.com/ expulsadosoficialCanal Oficial de Youtube

http://www.youtube.com/ expulsadosoficial