Extienden el decreto que congela alquileres y prohíbe desalojos.

El Gobierno extenderá el decreto que congela alquileres y prohíbe desalojos

«Los dos decretos ya están escritos», adelantó la vicejefa de Gabinete, y afirmó que el Ejecutivo va a seguir acompañando a la gente que alquila porque «no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia».

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, anunció que se extenderá el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que congela alquileres y prohíbe desalojos y el que mantiene las cuotas de las hipotecas UVA, en el marco de la pandemia de coronavirus.

«Los dos decretos ya están escritos, lo que puedo anticipar, porque todavía no están firmados, es que nosotros vamos a seguir acompañando a la gente que alquila porque entendemos que estos meses han sido difíciles, que las familias todavía no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia», dijo Todesca Bocco en declaraciones a La Red.

«Nos parece que hay que acompañar a la gente que alquila y en el mismo sentido el tema de los créditos UVA para vivienda única de hasta 120 mil UVAs también seguir con el congelamiento, y luego hacer un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota a lo que hubiese correspondido, de manera tal que para las familias no sea un golpe de un día para el otro», destacó.

Por su parte, la Federación de Inquilinos Nacional expresó que «transmitimos a las cientos de miles de familias que alquilan que pueden estar tranquilas y les pedimos que no firmen contratos nuevos, que no paguen suma alguna por encima del alquiler, y que no se dejen amenazar, amedrentar ni extorsionar por los locadores».

En un comunicado, el presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, señaló que «la extensión del decreto y la ley de alquileres son dos medidas profundamente protectoras que desde la Federación vamos a defender hasta su total cumplimiento por parte del mercado inmobiliario».