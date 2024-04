La expectativa giraba en torno al premio de 5.000 libras (unos 6.200 dólares) para el mejor atuendo, entregado tradicionalmente el penúltimo día del Festival del Grand National. El evento, que duró del 11 al 13 de abril, sorprendió al mundo con nuevos estilos de vestir.

Extravagantes Sombreros Atraen Miradas en el Grand National de Aintree.

This is how long it takes to get ready for @AintreeRaces #GrandNational #Aintree #LadiesDay pic.twitter.com/7fWCgEkK78

— Mikey Connor (@Mikeyconnor94) April 13, 2024