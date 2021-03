Fallece Frank Suárez, un suicidio que no se lo cree nadie.

Soy gordo y diabético, escribo estas líneas porque Frank Suárez me ayudó más que mi diabetólogo. La muerte de Frank me ha tomado por sorpresa, una amiga médica, me llamó y me dijo, se murió Frank, a lo cual, le pregunté ¿Cuál Frank?, y ella me respondió, el que te recomendé.

Realmente me quede pensando, mi primera impresión fue que lo mandaron a asesinar las multinacionales enemigas de la comida sana, las farmacéuticas que fabrican azúcar sal y metformina y otros medicamentos, los millones de seguidores que hemos seguido a este prócer del metabolismo, no nos creemos una palabra de lo que dice la prensa oficial, ni de la Policía. Es imposible que Frank haya estado deprimido, se hubiera notado en los últimos videos.











Los asesinatos siempre están, cerca y están por el poder o el dinero, solo las regalías de los videos le van a dejar a su nuevo responsable millones de dólares.

La policía de Puerto Rico cerró finalmente la investigación de la muerte de Frank Suárez, el conocido creador de NaturalSlim y autor del libro ‘El Poder del Metabolismo’. Según el informe policíaco, el propietario del programa para perder peso NaturalSlim, conocido como Frank Suárez, falleció en el condominio Parque de Loyola, en Hato Rey, a eso de las 7:58 a. m. del 26 de febrero 2021. Tenía 71 años.

Creador de Metabolismo TV y Natural Slim

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión al fiscal de turno, investigan. SUICIDIO?

EJEMPLOS DE USUARIO DEL CANAL: QUE DIJERON

Un pedido especial a quienes siguen a cargo del programa…POR FAVOR HAGAN UN RESPALDO DE TODOS LOS VIDEOS Y SUBANLO A OTRA PLATAFORMA, estamos en una época oscura donde la verdad es delito y se borra a toda costa.

Descanse en paz querido Frank, está en nuestras manos que sus conocimientos no mueran y lo transmitamos a las sig generaciones.

Dios lo bendiga por todo lo que nos enseńo.. usted dejo un legado por muchas generaciones! Lo queremos y lo vamos a extrañar ❤️

Le cerraron los ojos a quien nos abrió los nuestros. Dios te bendiga Frank. Y quienes te hicieron esto lo paguen..

¿Quién fue Frank Suárez?

El autor y motivador, cuya compañía fundó en 1998, tenía un canal en YouTube llamado “Metabolismo TV”, con secciones como “Pregúntale a Frank”, y se mantenía activo en su red social de Facebook, a través de la cual ofrecía orientación a sus miles de seguidores.









Fue tan exitoso, que no solo adquirió fama en su natal Puerto Rico, sino que también se dio a conocer en Estados Unidos y países de América Latina como México, Panamá y Colombia, entre otros.









Además de los seminarios que ofrecía allí, Suárez se mantenía muy activo en sus redes sociales, en las cuales ofrecía orientación a sus miles de seguidores. Por ejemplo, tenía un canal en YouTube llamado ‘Metabolismo TV’, con secciones como ‘Pregúntale a Frank’.

https://soundcloud.com/notiuno/martinez-angel-director-homicidios-san-juan-25-febrero-2021

https://www.emporiowoman.com.ar/el-27-de-los-casos-de-obesidad-en-ninos-y-adolescentes-se-deben-al-consumo-de-bebidas-azucaradas/

Tweets by palermonline























Links interesantes para descubrir

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires