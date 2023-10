Familiares de desaparecidos de origen judío criticaron a Avruj por su llamado a votar a Milei

Un grupo de familiares de ciudadanos de origen judío desaparecidos por la última dictadura cívico militar expresó hoy su «profunda indignación» ante el anuncio que hizo el exsecretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, quien confirmó que votará a la fórmula presidencial de La Libertad Avanza (LLA), que integran Javier Milei y Victoria Villarruel, en el balotaje previsto para el 19 de noviembre próximo.

«Queremos expresar nuestra profunda indignación ante la convocatoria de Claudio Avruj, exsecretario de Derechos Humanos, en apoyo a Javier Milei y, en especial, a Victoria Villarruel, una posible vicepresidenta que niega el genocidio ocurrido en Argentina y reivindica la dictadura militar», indicaron los familiares en un comunicado de prensa.

En ese sentido, destacaron que «más de 1.900» víctimas de la última dictadura pertenecían a la comunidad judía y forman parte de la cifra que «supera los 30.000» detenidos desaparecidos que dejó como saldo la represión ilegal llevada a cabo por el régimen militar entre 1976 y 1983.

«Resulta extremadamente difícil comprender cómo alguien puede ignorar o negar una tragedia tan atroz y dolorosa. El llamado de Claudio Avruj a votar por alguien que niega estos crímenes contra la humanidad es, sin lugar a dudas, un acto que hiere la memoria de aquellos que sufrimos y perdimos a nuestros seres queridos durante esos oscuros días en la historia argentina», indicaron los familiares.

En ese contexto, consideraron que «la lucha por la verdad y la justicia debe mantenerse viva», por lo que llamaron «a la comunidad judía y al electorado argentino todo a tomar conciencia que el voto a Milei es también un voto a la reivindicación de la dictadura genocida, de sus prácticas y sus trágicas consecuencias».

Avruj, exsecretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri, aseguró este sábado que no será «neutral» en el balotaje y que votará a Milei con el argumento de que Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria (UxP), «representa al kirchnerismo».

El ex funcionario, por medio de su cuenta oficial en la plataforma X, antes Twitter, reconoció que lo separan «infinidad de cosas» de Milei, pero estimó que «muchas de sus propuestas» de gobierno «pueden ser neutralizadas si el Congreso actúa con seriedad y responsabilidad».

«No es una posición cómoda la que Argentina me pone en estas elecciones. Pero no seré neutral. No puedo votar a Massa. Representa el kirchnerismo, y son ellos quienes pactaron con Irán. El mismo que nos puso dos bombas y el que hoy está con Hamas», señaló Avruj en referencia a los atentados cometidos en Buenos Aires contra la Embajada de Israel, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, que dejaron un saldo de más de un centenar de muertos.

A pesar de las posturas negacionistas expresadas por Milei y Villarruel, su compañera de fórmula, Avruj tomó una postura similar a la expresada días atrás por Macri y Patricia Bullrich, quien fuera la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC).

En enero de 2016, en su función como secretario de Derechos Humanos, Avruj había recibido a Victoria Villarruel y a otros integrantes de la Asociación Civil que nuclea a las Víctimas del Terrorismo de Argentina (CELTYV). «Fue una reunión muy productiva», resumió en aquel momento la actual candidata a vicepresidenta de LLA.

Un año después de aquel encuentro, Avruj dijo estar «de acuerdo» con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar el cómputo del 2×1 en casos de delitos de lesa humanidad, aunque ante las grandes movilizaciones que se generaron en rechazo a ese fallo, el funcionario se retractó de sus dichos.

Milei mantiene una postura negacionista en derechos humanos que quedó explicitada durante el primer debate presidencial cuando sostuvo que «no fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753».

En la misma línea, Villarruel defiende una postura de «memoria completa», llegó a organizar charlas con el dictador Jorge Videla -según denunció el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla Corti- y mantiene un ataque constante a los organismos de derechos humanos y sus referentes, entre ellos la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quien calificó de «personaje bastante siniestro».