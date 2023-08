Fancy Monas de Edgardo Giménez junto a Artbag y MC Galería

Edgardo Giménez presenta su innovadora obra digital Fancy Monas en arteBA 2023

Luego de inaugurar su exhibición antológica en el Malba, el reconocido artista y referente del arte pop en Argentina revela sus icónicas monas junto a artbag y MC Galería

Buenos Aires, Agosto de 2023.- El artista argentino Edgardo Giménez, aclamado en todo el mundo, se prepara para deslumbrar nuevamente al público con la presentación en arteBA 2023 de Fancy Monas, su primer proyecto digital de generación algorítmica.

Luego de la exitosa inauguración en el Malba de su retrospectiva No habrá ninguno igual, Giménez invita a sumergirse en el mundo de sus monerías con una imponente muestra en la 32° feria de arte contemporáneo que incluye pantallas gigantes donde sus irreverentes monas serán las grandes anfitrionas. Las 1942 Fancy Monas creadas en conjunto con el equipo interdisciplinario de artbag, podrán verse del 1 al 3 de septiembre en el espacio de MC Galería, ubicado en el stand A36 de la sección principal de arteBA.

Este proyecto innovador combina tecnologías de vanguardia con un acervo histórico de primera categoría, abriendo nuevas puertas al futuro del arte. Fancy Monas reinventa a las famosas monas nacidas en los años 60, con el carácter irreverente y alegre que las caracteriza, para acercarlas a las nuevas generaciones y al mundo digital. Cada una de ellas es única y transmite el inquebrantable sentido del humor del artista, ofreciendo una visión de su universo creativo.

“Su espíritu libre y curioso lo mantiene en movimiento constante y este nuevo lanzamiento es una muestra de sus ganas por seguir innovando”, comparte María Calcaterra, la directora de la galería que representa al artista desde hace ya 10 años.

El algoritmo diseñado para producir las Fancy Monas se desarrolló por un equipo interdisciplinario que, bajo la dirección de Edgardo Giménez, analizó más de 200 piezas de archivo y editó la colección minuciosamente sobre más de 53.000.000 posibles combinaciones. Cada mirada, sonrisa, peinado, accesorio, vestido y rasgo que hace única a cada Fancy Mona es una referencia histórica, resultado de un extenso relevamiento documental en torno a la producción e intereses del artista.

Este lanzamiento cuenta con el apoyo de artbag, la plataforma de arte NFT que introdujo al artista digital N1, Refik Anadol, por primera vez en Argentina, con una exhibición gratuita en el Teatro Colón y en los bosques de Palermo. “Edgardo adoptó al algoritmo como una herramienta más para repensar su propia historia valiéndose de la tecnología y llevar su arte a nuevas dimensiones y formatos”, comparten desde la plataforma.

Las obras se comercializan en dos formatos de exhibición: en versión fine art firmada por el artista y acompañada por un código QR que conecta a los compradores con su universo digital y el NFT propio de cada obra. Además, en esta edición de arteBA, se podrá adquirir un dispositivo de exhibición digital Infinite Object de 24 cm x 13 cm que reproduce a la Fancy Mona e incluye un soporte diseñado por el artista.

Edgardo Giménez es un artista autodidacta, diseñador y un entusiasta incansable, reconocido como uno de los más influyentes del mundo. Su producción abarca pintura, escultura, gráfica, arquitectura, moda y escenografía. Más de 20 museos a nivel global cuentan con su obra entre sus colecciones. Su obra está presente en los museos más importantes del mundo como el MoMA (New York), el MET (New York), el LACMA (Los Angeles), el Getty (Los Ángeles), El Museo del Barrio (New York), y el Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires), entre muchos otros.

Sin lugar a dudas, «Fancy Monas» promete ser una de las principales atracciones de arteBA 2023, cautivando a los asistentes y resonando en el panorama artístico internacional. Las piezas se podrán adquirir en línea en https://fancymonas.io

Fancy Monas por Edgardo Giménez en MC Galería

● Dónde: Stand A36 Sección Principal – MC Galería

● Cuándo: 1, 2 y 3 de septiembre

● Horarios: 12 a 20 hs

● Contacto: info@mcmcgaleria.com

Acerca de Edgardo Giménez

Edgardo Giménez es uno de los artistas latinoamericanos más importantes del mundo. Su obra y su estética pop, desde los años 60, abarca desde la arquitectura y la escenografía hasta la publicidad, la moda y el diseño, pasando por la pintura y la escultura; y ahora, con las Fancy Monas, lanzó su primer proyecto NFT. Su obra está presente en los museos más importantes del mundo como el MoMA (New York), el MET (New York), el LACMA (Los Angeles), el Getty (Los Ángeles), El Museo del Barrio (New York), y el Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires), entre muchos otros.

Edgardo Giménez nació en Santa Fe, Argentina. Artista autodidacta, comenzó trabajando en gráfica publicitaria. En pintura y escultura ha tenido múltiples exposiciones colectivas, individuales y retrospectivas en el Museo de Arte Tigre (2018), Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (2016), Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (1997) y en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (1980), entre otros.

Como diseñador gráfico participó en proyectos en Japón, U.S.A., Francia, Italia, Alemania, Suiza, Polonia, entre otros países. En 1987 participó en la muestra “Los Afiches Más Bellos del Mundo” en el Grand Palais de París, organizado por la UNESCO.

Diseñó la “La casa azul” (1970-72), de Marta y Jorge Romero Brest, en City Bell, provincia de Buenos Aires. A ésta le siguieron la “Casa colorada” (1976), la “La casa amarilla” (1982) y “La casa blanca” (1983), en Punta Indio. Participó en Transformations in Modern Architecture, Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), con el proyecto de la casa de Jorge Romero Brest.

Se desempeñó como director de arte del Teatro San Martín (1980/83), con distinciones nacionales e internacionales. Realizó la imagen gráfica e institucional del Teatro Colón (1983-1984) y en 1997 obtuvo el Premio Leonardo del MNBA. Estuvo a cargo de la dirección de comunicación visual para la Secretaría de Cultura del Gobierno de Buenos Aires (2000-2006).

Sus obras se encuentran en las siguientes colecciones, museos y fundaciones: Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York, USA; The Metropolitan Museum of Art (MET), New York, USA; Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles, California, USA; Getty Research Institute, Los Angeles, California, USA; El Museo del Barrio, New York, USA.; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), Buenos Aires, Argentina; Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Buenos Aires, Argentina; Museo de Arte Contemporáneo Rosario (MACRO), Rosario, Santa Fe, Argentina; Fundación Federico Jorge Klemm, Buenos Aires, Argentina; Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, Buenos Aires, Argentina; Colección Ignacio Pirovano, Arte Argentino Permanente Casa Rosada, Buenos Aires, Argentina; Fundación Espigas, Buenos Aires, Argentina; Librería del Congreso, Washington, USA.; Nasher Museum de Duke University, Durham, North Carolina, USA; Zimmerli Art Museum at Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA.; Block Museum of Art, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA.; Denver Art Museum, Denver, Colorado, USA.; Mead Art Museum at Amherst College, Amherst, Massachusetts, USA.; Museo de Arte Contemporáneo Chile, Santiago, Chile; Museo Narodowe, Polonia; y en importantes colecciones privadas.

Acerca de MC Galería

MC galería fue fundada en 2014 por María Calcaterra en Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de dar visibilidad y nuevas formas de acercamiento a artistas modernos y contemporáneos de América Latina.

La galería representa un selecto grupo de artistas como Edgardo A. Vigo, Horacio Zabala, Rogelio Polesello, César Paternosto, Edgardo Giménez, Eduardo Costa, Jorge de la Vega, Ary Brizzi, Maria Martorell, Juan Melé, Manuel Espinosa, Victor Magariños D., Kenneth Kemble, Silvia Torras, Juana Butler, Alfredo Hlito y Cynthia Cohen, entre otros.

Desde su apertura, MC destaca su compromiso con el arte presentando exposiciones individuales y colectivas. En la actualidad, participa en prestigiosas ferias de arte, entre las cuales se incluyen: arteBA en Buenos Aires, Frieze New York, Frieze Masters en Londres, ARCO en Madrid, entre otras.

Creciendo en paralelo con el emergente campo del Arte Latinoamericano Moderno, MC galería comprende la importancia de participar activamente en el mercado nacional e internacional del arte, así como de trabajar en colaboración con instituciones públicas, colecciones privadas, museos y otras organizaciones culturales, brindando un enfoque cuidadoso al valioso legado de los artistas que representa.

Acerca de artbag

Es una compañía de tecnología blockchain que ofrece herramientas diseñadas especialmente para el arte y la cultura. Busca unir el mundo del arte con la vanguardia tecnológica, creando valor para toda la comunidad artística. Sueña con un mundo donde el arte sea sinónimo de bienestar y donde todos tengan acceso.