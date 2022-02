Fe de vida Anses. Supervivencia y como molestar a los Jubilados

Anses Fe de vida – Supervivencia y como molestar a los viejos mientras los funcionarios se la pasan en Miami y jugando a la militancia en Callao y Corrientes a ver quien es más revolucionario.

Los funcionarios que creen que los viejos usan APP están absolutamente desquiciados

Si no pueden controlar a 50 estafadores de viejos, menos van a poder manejar Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le pidió a las entidades bancarias que simplifiquen el trámite de Fe de Vida para jubilados y deje de tener la opción de la presencialidad. La acreditación de supervivencia volverá a ser obligatoria a partir de marzo.

Desde el 2020, a raíz de la pandemia del coronavirus (Covid-19) el trámite se había suspendido mientras los bancos avanzaban en otras metodologías de adaptación para ofrecer la opción de hacerlo virtualmente.

Luana made in Jubiladas

«Luana es garca. Es garca de verdad. Nos rompe las bolas a los viejos cuando tiene instrumentos para no molestarnos». Así de corta fue el mensaje de mi abuela. «Luana es policía y botona, una nena chetita que no sabe que es un jubilado, ya le va a llegar a ella», hay que «rajarla del peronismo por pelotuda», dijo la amiga de mi abuela, una ex militante en Plaza Las Heras, cuando este medio las consultó a las perjudicadas por esta medida que atenta contra la buena voluntad de los viejos.

Una medida antiperonista, antiviejos de garcas y mala onda

Suspensión del cobro

Si te suspenden el cobro como consecuencia de no haber realizado la fe de vida -supervivencia, se reactivará una vez que vos o tu apoderado la realicen, sin necesidad de hacer un trámite adicional. El próximo cobro puede demorar hasta 60 días.

Según detalla Anses en su portal web, el banco donde se cobra la jubilación o pensión establece las posibilidades para hacer la gestión de la supervivencia. En ese sentido, las más usadas para los residentes en Argentina son:

– Realizar una compra con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria;

– Poner la huella digital en los diferentes tótems de los bancos;

– Acercándote a una Terminal de Autoconsulta biométrica ubicada en las Oficinas de Anses;

– Cobrar la jubilación o pensión por ventanilla en el banco.

Desde el Banco Ciudad dijeron a este medio que desde hace muchos años tienen implementado un sistema para que las compras con la tarjeta de débito, sin importar el monto, sirvan como acreditación de la fe de vida.

“A eso se agrega que mantenemos promociones con descuentos para jubilados en supermercados y farmacias, lo que generó el hábito de hacer al menos una compra al mes. Por eso, incluso antes de la pandemia, la mayoría de los jubilados en realidad no necesitaban venir a una sucursal para este trámite”, explicaron fuentes de la entidad.

Cabe recordar que con diversas prórrogas, la suspensión del trámite de fe de vida continúo vigente durante todo 2020 y expira a fin de este mes. En el marco del Aislamiento/Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el Gobierno había impulsado la medida “con el objetivo de preservar la salud pública, debiendo las personas permanecer en sus lugares de residencia habitual, en especial los adultos mayores, siendo el grupo más vulnerable”.

Aviso importante

Banco de la Nación Argentina

Banco Ciudad

Banco Supervielle

Banco Piano

Banco de Santiago del Estero

Nuevo Banco Industrial de Azul

Banco de Córdoba

Banco Columbia

Banco Comafi

Banco Municipal de Rosario.

Banco Patagonia

Cómo dar fe de vida Banco Patagonia

La entidad bancaria habilitó el sitio Patagonia Ebank, al que se puede ingresar con usuario o DNI y clave en cualquier momento del día. Una vez en la página, figurará la opción de hacer el trámite de fe de vida desde ahí.

El banco aclaró que si al 1° de marzo el trámite no está realizado no se podrán realizar acciones desde la cuenta.

Se puede ingresar al sistema desde el siguiente link: . Si todavía no tenés usuario, seguí los siguientes pasos:

Precisar de qué forma querés recibir el código de seguridad (mail o mensaje de texto)

Completá con el código recibido en dicho lugar.

Generá tu usuario y clave de acceso al Ebank para poder iniciar el trámite de supervivencia.

Fe de vida Banco Nación con BNA+

No es necesario que los primeros pasos del procedimiento los ejecute la persona que acreditará la supervivencia. En la app del banco se podrá realizar la fe de vida de la siguiente forma:

Primero, habrá que descargar BNA+ en la tienda y registrarse con el DNI.

Una vez adentro, dirigirse a la opción “Tu Banco”.

Luego, a «Otras opciones» y seleccionar «Fe de vida».

Indicar para quién es el trámite: habrá que indicar si es «Fe de vida propia» o «Fe de vida para otra persona».

Una vez indicado, hacer clic en «continuar» y completar con el DNI, CUIL y género de quien corresponda.

Se deberá escanear el rostro de la persona para la que se esté haciendo el trámite.

Si el último paso se realizó correctamente, el sitio informará que la fe de vida ya fue comunicada.

Fe de vida Supervielle

El banco tiene una app específica para los trámites de jubilados y pensionados. Supervielle Jubilados está disponible para descargarse en la tienda virtual y podrá responder dudas o consultas sobre este y otros trámites.

Primero habrá que registrarse con el DNI. Una vez efectuado, se puede ingresar de manera fácil con el escaneo del rostro, sin la utilización de contraseñas.

Desde la aplicación se podrá dirigir a la opción «Dar Fe de vida» y ubicar la cara en el círculo que aparece en pantalla, hasta que el sistema lo tome. Si está centrado correctamente, el trámite de supervivencia ya está hecho.

Fe de vida Banco Columbia

La aplicación digital de la entidad se puede descargar desde cualquier tienda de Android o Iphone.

Abrir la app e ingresar el usuario y la contraseña. Si aún no tenés, deberás crearlos en el botón que pregunta: «¿Sos nuevo?”.

Dirigirse al botón «FE DE VIDA».

Tomar una foto de tu cara y el sistema indicará que el trámite fue concretado.

El Presidente encabeza la puesta en marcha de nuevo sistema en el PAMI

El presidente Alberto Fernández encabeza en el Museo del Bicentenario junto a la titular de PAMI, Luana Volnovich el anuncio de la puesta en marcha de un nuevo sistema de libre elección de especialistas médicos del PAMI.

El nuevo sistema garantizará el acceso más rápido a turnos y una mejora en la calidad de la atención a jubilados y pensionados.

La medida posibilitará que los afiliados de PAMI puedan seleccionar libremente entre 28 mil médicos especialistas y más de 1.000 centros de diagnóstico por imagen; entrará en vigencia el 1 de marzo y permitirá acortar el tiempo de espera para acceder a las consultas profesionales.