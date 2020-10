Federico García Lorca en el Jardín de los Poetas del Rosedal de Palermo.

Compartí :-) .









Ya está todo escrito sobre el genial Federico, sin embargo queremos volver a realizar un homenaje al poeta Español Federico García Lorca en el Barrio de Palermo y toda la redacción de Palermonline Noticias, su obra es robusta y genial, Federico nació en Fuente Vaqueros el 5 de junio de 1898-camino de Víznar a Alfacar, Granada, y fue asesinado el 18 de agosto de 1936 por el régimen de Francisco Franco y la Casa Real Española tan hipócrita hasta estos tiempos.























Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo xx. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo xx, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado con el que tuvo lugar el inicio de la guerra civil española.

Un documento publicado por el portal español eldiario.es reveló que el régimen de Francisco Franco asesinó al célebre poeta Federico García Lorca por ser “masón”, “socialista” y por “prácticas de homosexualismo”. El informe desmiente las declaraciones de los altos mandos de la dictadura que dijeron no estar implicados en su asesinato.

Un informe secreto de la Policía de Granada (España), con fecha del 9 de julio de 1965, reveló la autoría del régimen franquista en el asesinato del poeta y dramaturgo, Federico García Lorca,.

La figura del poeta se había convertido en un estorbo para los sectores de la casa Real Española conservadores de la sociedad, que le acusaban de pervertir a los más jóvenes con su grupo teatral ‘La Barraca’,

Los motivos del dictador Francisco Franco para asesinar al dramaturgo fue porque «estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones», era «masón» y se le atribuían «prácticas de homosexualismo,

«Sacado por fuerzas del Gobierno Civil, en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande (municipio de Alfacar), en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado, según se tiene entendido, siendo enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra», señala el informe policial.

Los 18 de octubre, el mundo literario conmemoró la muerte García Lorca, quien formó parte de la Generación del 27 y fue fusilado durante la Guerra Civil en Alfacar (sur).

