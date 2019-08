Compartí :-) .







Felipe Pigna presenta “Los Cuentos del Abuelo José” en la Biblioteca del Congreso de la Nación

El jueves 8 de agosto a las 18:30 h Felipe Pigna presentará su libro “los Cuentos del Abuelo José”, de Editorial Planeta, en la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Con entrada libre y gratuita, la cita será en el Espacio Cultural BCN sito en Adolfo Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acompañando al autor se harán presentes la periodista Natalia Blanc y Augusto Costhanzo, que realizará una ilustración en vivo.

“Los Cuentos del Abuelo José” es una novela orientada para el público infantil, que imagina las historias que pudo haber contado Don José de San Martín a sus amadas nietas, instalado en sus últimos días en Boulogne Sur Mer. Y, de paso, se las narra también a los lectores de hoy.

Desde hace tiempo el autor viene desarrollando una colección de libros, revistas e historietas, que divulga la actividad de los personajes históricos para niños. Así es como este libro contiene relatos históricos reales junto a otros que podrían haberse dado.

FELIPE PIGNA (1959, Mercedes, prov. de Buenos Aires) es profesor de Historia. Dirigió el proyecto “Ver la Historia” de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires, con el que se realizó el documental fílmico “200 años de historia argentina”, de trece capítulos.

En televisión condujo “Historia confidencial”, “Vida y Vuelta”, “Lo pasado pensado” y “El espejo retrovisor” por Canal 7. Fue conductor junto con Mario Pergolini de “Algo habrán hecho” por la

historia argentina, basado en sus libros Los mitos de la historia argentina, emitido por Canal 13 y Telefé, que alcanzó los 25 puntos de rating en el prime time y obtuvo el premio Martín Fierro 2006 y 2007 y el premio Clarín en 2006 y 2009. Condujo por The History Channel la serie de documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos “Unidos por la Historia”, ganadora del Martín Fierro del cable. En 2012 condujo el ciclo “Historia clínica”, emitido por Telefé. En 2012 dirigió el documental “Chacú, una historia de la provincia del Chaco” emitido por el Canal Encuentro. En 2013 dirigió el documental “Misiones, historia de nuestra provincia”. Fue ganador del Martín Fierro 2017 al mejor programa cultural de la TV por “Noticias de ayer”.

Ha publicado numerosas obras: “El mundo contemporáneo” (1999), “La Argentina contemporánea” (2000), “Pasado en presente” (2001), “Historia confidencial” (2003), Los mitos de la historia argentina”(2004), “Los mitos de la historia argentina, tomo 2” (2O05), “Lo pasado pensado” (2006), “La larga noche de la dictadura y La noche de los bastones largos” (2006, junto con María Seoane), “Los mitos de la historia argentina, tomo 3” (2006), “La historieta argentina” (2007-2016), “Evita” (2007), “José de San Martín, documentos para su historia” (2008), “Los mitos de la historia argentina, tomo 4” (2008), “Historias de nuestra historia, una historia animada para chicos y no tan chicos” (seis tomos libro + DVD), “Libertadores de América”(2009, Premio Manuel Alvar en el rubro Humanidades de la Fundación Lara, Madrid, editado en la Argentina, España y Colombia), “1810, la otra historia de nuestra revolución fundadora” (2010), “Mujeres tenían que ser. Historia de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras” (2011), “Evita, jirones de su vida” (2012, editado en la Argentina, España y Colombia), “Los mitos de la historia argentina, tomo 5” (2013), “Al gran pueblo argentino salud. Una historia del vino argentino, la bebida nacional” (2014), “La voz del Gran Jefe. Vida y pensamiento de José de San Martín” (2014), “Manuel Belgrano. Hombre del bicentenario” (2016), “La vida por la patria. Una biografía de Mariano Moreno” (2017) y “Mujeres insolentes de la historia I y II” (2018).

Es columnista de la Revista Viva. En Radio Nacional conduce “Historias de nuestra historia” y, en Canal 7, el ciclo “Noticias de ayer”.

Es director de la Colección Bicentenario de la editorial Emecé, de la revista Caras y Caretas y de www.elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina.

NATALIA BLANC (Buenos Aires, 1972) es periodista. Estudió Periodismo General en TEA y Ciencias de la Comunicación en la UBA. Trabaja en medios gráἀcos hace más de 20 años. Integró las redacciones de las revistas Cosmopolitan, Veintitrés, Ego y Siete días. Es redactora del diario La Nación desde 2007, primero en el suplemento cultural ADN, y desde 2014, en el área de Cultura. Lleva adelante desde 2015 la sección de literatura infantil “¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche?” en la web de La Nación, En 2017 recibió el premio Pregonero, de la Fundación El Libro, por su trabajo en la difusión de la literatura infantil y juvenil (LIJ). La vuelta al mundo en 101 libros para chicos es su primer libro.

AUGUSTO COSTHANZO nació en 1968. Publica sus dibujos en distintos medios gráficos de Argentina y el mundo. Sus ilustraciones pueden verse regularmente en medios internacionales como El País de Madrid, Expansión, The Independent, The Guardian, The Wall Street Journal, The New Yorker y Libération. A nivel local, es colaborador en La Nación y fue el ilustrador permanente del diario deportivo Olé desde hace 15 años.

Costhanzo asegura que “El dibujo es, al igual que la actuación, el juego permanente de todo aquello que quieras ser y al mismo tiempo, siempre seguir siendo vos”.