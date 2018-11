Feria Matear celebra el Día Nacional del Mate con el Auspicio del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Serán tres días de Feria en La Rural de Palermo, donde el público podrá sumergirse y vivir el mundo del mate

El viernes 9, sábado 10 y el domingo 11 de noviembre se realizará la “Feria Matear”,

Pabellón Ocre de La Rural de Palermo.

Pabellón Ocre de La Rural de Palermo.

Este año habrá el doble de espacio, más expositores, actividades y un día más para conocer y disfrutar de nuestra infusión nacional.

En esta segunda edición, el evento sumará una jornada más que el año pasado. Será con entrada libre y gratuita y ofrecerá el doble de superficie de exposición que el año pasado; más de 5.000 metros cuadrados.

Tendrá diferentes actividades con las que los presentes podrán:

– Charlar mano a mano con quienes elaboran la infusión

– Comprar yerba mate directamente a sus productores y conseguir marcas que en algunos casos no se encuentran en los supermercados

– Ver lanzamientos de nuevos productos, tendencias, descubrir usos inimaginables relacionados con la yerba mate, asistir a charlas y talleres

– Disfrutar de gastronomía y coctelería especializadas

– Jugar en la plaza blanda y en el espacio “mate kids”

– Participar de espacios de arte

– Aprovechar promociones y ofertas de las distintas yerbateras

– Tomar mate y compartir con familia y amigos un excelente momento en nuestro amplio patio matero. Si no lo llevás, no hay problema: agua caliente, termo, yerba, mate y bombilla no van a faltar.

Con entrada libre y gratuita el público podrá sumergirse y vivir el mundo del mate, conocer a quienes elaboran la infusión más argentina de todas, comprar yerba mate directo de sus productores y que no se consiguen en los supermercados; descubrir usos inimaginables relacionados con la yerba mate, asistir a charlas y talleres, disfrutar de gastronomía y coctelería especializadas, jugar en la plaza blanda y en el espacio “mate kids”; participar de espacios de arte, aprovechar promociones y ofertas de las distintas yerbateras y por supuesto… tomar mate.

Habrá un amplio patio matero donde los visitantes podrán hacerlo con total comodidad y se dispensará agua caliente para todos aquellos que lleven sus equipos materos porque yerba… no va a faltar.

Próximamente la feria del Mate, MATEAR 2018, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) promocionó el evento, durante el Tercer Campeonato Federal del Asado, en el barrio de Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires. Miles de personas se acercaron al tráiler que el Instituto Nacional de la Yerba Mate INYM dispuso en el lugar y se llevaron invitaciones y eco bolsas con información sobre las distintas actividades que habrá en MATEAR los días 9, 10 y 11 de noviembre en La Rural de Palermo.

La idea fué fácilir a disfrutar de un rico Mate con las más de 6.000 muestras de yerba mate que fueron obsequiadas al público, donadas por los establecimientos que estarán presentes en la feria: Rosamonte, Verdeflor, Piporé, Aguantadora, Sinceridad, Amanda y CBSé.

Así, MATEAR ya se vive en Buenos Aires. Hace pocos días estuvo presente en Masticar, luego en “BAC Inspira – Encuentro sobre Bebidas” y el sábado en el Tercer Campeonato Federal del Asado.

Todo, con un solo objetivo: visibilizar e invitar a todos los amantes del rico Mate a la feria que este año ofrecerá una jornada de innovación, ronda de negocios, patio gastronómico, patio matero, espacio para los niños y mucho más del 9 al 11 de noviembre en La Rural de Palermo.