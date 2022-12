Feriado nacional por los festejos de la selección

El presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional para mañana a raíz de los festejos populares por el triunfo del seleccionado argentino de fútbol, que se consagró ayer campeón mundial en Qatar y realizará un recorrido desde Ezeiza hasta el Obelisco con los jugadores, cuerpo técnico y la flamante Copa obtenida.

Congratulations to you, Alberto, and to every Argentinian for yesterday’s hard-fought and well-deserved victory.

You know, I think that Messi guy might have a future. 😉 https://t.co/pxk672SiEY

— President Biden (@POTUS) December 19, 2022