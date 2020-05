Compartí :-) .







Lunes: Cabezón, entre Artigas y Obispo San Alberto (Villa Pueyrredón), Av. Rivadavia 4910 (Caballito), Lafuente al 700 (Flores).

Martes: Pareja al 3900 (Devoto), Lavalle al 3800 (Almagro), Alcaraz al 4400 (Monte Castro), Larrea entre Peña y Pacheco de Melo (Recoleta).

Miércoles: Conde al 200 (Colegiales), Seguí al 900 (Caballito), Plaza al 4200 (Saavedra), Emma de la Barra 400 entre Avenida de los Italiano y Juana Manso (Puerto Madero).

Jueves: Colpayo al 700 (Caballito), Barcala al 3000 (San Cristobal), Cochabamba al 900 (Constitución), Kennedy al 2800 (Palermo).

Viernes: Salguero al 2300 (Palermo), Av. Asamblea al 1100 (Parque Chacabuco), Hamburgo al 3300 (Parque Chas), Gallo al 400 (Balvanera).

Sábado : Bauness al 2700 (Villa Urquiza), Sarmiento al 3800 (Almagro), Ricardo Levene al 900 (Recoleta).

Domingo: Mendoza al 700 (Belgrano), Hipólito Yrigoyen al 4300 (Almagro), Av. Corrientes y Yatay (Almagro), Cerrito entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear (Retiro).

Ferias de abastecimiento barriales en calle

Reapertura: martes 12 de 8 a 14 horas.

Cantidad de ferias que reabren: 27 ferias, sobre un total de 39, distribuidas los 7 días de la semana.

Son aquellas ferias exclusivas de abastecimiento de productos primarios.

Cada feria contará con accesos únicos en sus extremos. Una vez alcanzada la capacidad máxima de personas que pueden estar dentro de la feria, los vecinos deberán esperar en el acceso respetando el distanciamiento social. A medida que se retiren vecinos, ingresarán nuevos.

Habrá una nueva distancia mínima de, aproximadamente, 5 metros entre los puestos de feriantes.

Las Ferias estarán completamente ubicadas en la calle para evitar ocupar lugar en las veredas que se reservan exclusivamente para que los peatones puedan mantener la distancia. Habrá cortes de tránsito y desvíos para la instalación y funcionamiento de cada feria.

En esta etapa no se habilitarán las ferias cercanas a los centros de trasbordo y zonas de alto tránsito (por ejemplo, Plaza Constitución o zona Estación Retiro) para evitar la concentración de vecinos en un mismo lugar.

Los feriantes deberán cumplir con un estricto protocolo de higiene en sus puestos de trabajo. Deberán tener barreras de nylon para proteger la mercadería y una desinfección sobre todas las superficies con una periodicidad mínima de una vez por hora. La desinfección deberá realizarse con una mezcla de hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina) con concentración mínima de 55 gramos por litro de agua.

Todos los feriantes tendrán que usar la vestimenta reglamentaria sin excepción y guantes de látex que deberán ser cambiados cada 30 minutos.

También deberán contar con tapabocas de color blanco preferentemente.

Los vecinos no podrán estar en contacto con la mercadería del puesto y deberán mantener una distancia mínima de 1.5 metro entre ellos. Para eso habrá señalización en el piso y cada feriante organizará las filas con números.

Se dará atención prioritaria a adultos mayores y embarazadas.

Además, los feriantes podrán brindar un servicio de entrega a domicilio o encargo previo para ser retirado y así permanecer la menor cantidad de tiempo en el espacio público.

Para garantizar todas estas medidas, los inspectores del Gobierno de la Ciudad controlarán el cumplimiento del protocolo y reportarán tanto el incumplimiento del mismo, como así también los casos de personas que no se encuentren en buen estado de salud.