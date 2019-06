Fernández y Heller convocaron a las pymes a “poner de pie a la Argentina otra vez”

Compartí :-) .







Más de 2.000 pequeños y medianos empresarios se reunieron anoche para escuchar al precandidato a Presidente, convocados por el referente del movimiento cooperativo

“Acá están los que resistieron una política de destrucción de la economía y aquí están los que van a poner de pie a la Argentina otra vez. Y yo, créanme, estoy absolutamente seguro de que va a ser así”, sostuvo Alberto Fernández, precandidato a Presidente del Frente de Todos, ante más de 2.000 empresarios pyme de las más diversas actividades, reunidos anoche en Parque Norte por iniciativa de Carlos Heller, Presidente del Partido Solidario.

“Lamentablemente vamos a llegar en un momento difícil, con una economía muy desquiciada, pero lo que estoy seguro es que el 27 de octubre vamos a dar vuelta esta página negra que se empezó a escribir el 10 de diciembre del año 2015”, continuó diciendo Fernández desde el escenario armado en uno de los salones de Parque Norte.

“Casi cuatro años después de Macri (en el gobierno) los resultados son muy penosos. La industria perdió, solamente trabajo formal, más de 130.000 puestos. Hoy trabaja la industria con menos del 60 por ciento de la capacidad instalada. El consumo cae día a día, llevamos 38 meses de recesión. ¿Qué podíamos esperar? Y además Macri nos quiere convencer de que el problema que tenemos son los costos laborales o la ineficiencia de las pymes. Eso no es verdad, la verdad, lo que el Estado debe ser, es ser socio del pequeño y mediano empresario, que es el que verdaderamente invierte y no especula. El pequeño y mediano empresario es el que da el 70 por ciento del trabajo en Argentina. Y lo que debemos hacer como Estado no es descalificarlos y generarles una competencia perversa por vía de la importación, es extenderle las manos y abrir las oportunidades para que puedan invertir, crecer y producir más y dar más trabajo, y si además podemos exportar, eso es lo que tenemos que hacer”, añadió el dirigente.

“Tenemos que hacer que los argentinos recuperen su salario para que vuelvan a consumir y vuelvan a tener una vida digna, y cuando vuelvan a consumir ustedes van a producir para darle a ellos, a los argentinos, lo que los argentinos reclaman. Y lo que tenemos que hacer es tener bancas públicas para que apoyen al pequeño y mediano empresario. No para que lo sometan, para que lo castiguen con intereses usurarios cuando necesitan descontar un cheque o un documento. Eso es lo que necesitamos, y se puede hacer, claro que se puede hacer, si ya lo hicimos, ¿cómo no lo vamos a poder hacer otra vez?”, planteó Fernández.

“Les pido a ustedes que cuando vuelvan mañana a sus empresas hablen con los trabajadores y les digan: «muchachos, amigas, todos y todas vamos a dar vuelta juntos esta página negra y vamos a empezar a escribir otra página de gloria de la Argentina. Es la página donde todos empezaremos a estar mejor, no algunos especuladores. Todos los que invierten, los que trabajan, los que educan, los que aprenden, los viejos y los jóvenes; todos tenemos la posibilidad de estar mejor y vamos a trabajar para hacerlo. Y yo lo voy a hacer con todos ustedes, estoy seguro”, finalizó diciendo el precandidato del Frente de Todos.

Antes de presentar a Fernández y en su rol de anfitrión, Heller dio la bienvenida a los más de 2.000 empresarios reunidos: “Tenemos convicciones muy claras, todos ustedes las conocen, somos defensores en la práctica y en el discurso del mercado interno, porque el mercado interno, que es en definitiva la gente, la ciudadanía, las personas, las pequeñas empresas, los profesionales, es lo que determina cómo funciona un país”.

“Si uno mira las estadísticas, y las estadísticas incluso oficiales, hay en la Argentina alrededor de 610 mil empresas registradas, de esas 610 mil empresas registradas, el 99 por ciento ocupan menos de 200 personas. Podríamos pensar que el 99 por ciento de esas empresas registradas entran dentro de la categoría que nosotros llamamos pymes. Cuando miramos cuánto empleo dan, también vemos que alrededor del 70 por ciento del empleo que se genera en la Argentina es generado por este sector. Entonces cualquier política que se lleve adelante tiene como un factor determinante el rol y el destino que se le asigna al sector de la pequeña y la mediana empresa. Porque es un sector naturalmente mano de obra demandante, mano de obra intensiva, y por lo tanto es uno de los grandes generadores de trabajo”, caracterizó el referente nacional del movimiento cooperativo.

En el marco de la actividad, Heller le entregó a Fernández una propuesta del sector cooperativo titulada: “Aportes para un plan nacional de desarrollo”. “Creo que el sector cooperativo, el sector de la economía social, tiene un rol para jugar y quiere jugar ese rol. Junto con las pequeñas y medianas empresas, junto con los trabajadores, junto con los profesionales y los demás sectores, tenemos que construir esa fuerza que nos permita primero ganar en las urnas y luego gobernar con un fuerte respaldo popular, a partir de recrear la esperanza, el entusiasmo, el enamoramiento, porque efectivamente hay otro país posible”, sostuvo el presidente del PSol mientras le daba la carpeta al precandidato.

Respecto del manejo de la deuda con el FMI, Heller planteó que si el gobierno nacional no hubiera recurrido al FMI “la Argentina estaría igual que en el 2001, en una situación de default”. “Lo único que ha hecho (el gobierno) es prolongar esa situación tomando una deuda que tal como está tomada es impagable. Hay toda una discusión acerca de qué va a pasar en el próximo gobierno, y que todo el que venga va a estar en la misma situación, yo me animo a decir, Alberto lo dirá mejor que yo, yo creo que no es así, yo creo que la Argentina es un país que está en condiciones de ponerse de pie, que es un país que está en condiciones de decir «negociamos desde otro punto de vista, nosotros no queremos default, pero no queremos más condicionamientos, queremos volver a ser un país soberano, queremos que dirija este país la gente que los ciudadanos y las ciudadanas votamos para que lo dirijan, queremos que se lleven adelante las políticas que el pueblo argentino ha decidido que quiere llevar adelante». Eso es recontra posible, no solo posible, lo único que hace falta es que tengamos el coraje necesario, lo único que hace falta es que el 27 de octubre en las urnas demos una respuesta categórica, que será la que le permitirá a los compañeros que tengan la responsabilidad de conducir los destinos de la Patria, tener la fortaleza para sentarse y desde una posición digna, de firmeza, inteligente, negociar condiciones que nos permitan elegir nuestro propio destino, elegir nuestro propio camino”.

“Alberto Fernández va a ser un Presidente con todos los atributos que tiene que tener un Presidente y va a tener a su lado una Vicepresidenta con una larga experiencia de gestión, con un enorme prestigio y un enorme respaldo popular, que le va a ayudar a darle contenido y profundidad a ese proyecto. Estamos en un gran momento y lo tenemos que celebrar. Creo que estamos en los albores de una etapa de recuperación. Necesitamos que los argentinos y las argentinas se vuelvan a entusiasmar, vuelvan a creer, se vuelvan a enamorar. Tenemos que terminar con este pesimismo que nos agobia, tenemos que sentir que el viento empezó a soplar para el otro lado. Vamos a transitar el camino de reconstrucción que el país reclama, necesita y puede recorrer”, concluyó el referente nacional del Partido Solidario.