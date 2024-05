Festival Tocadak sábado 25 de mayo

La emoción está en el aire con el anuncio de una nueva edición del Festival Tocadak, un evento único que reúne a bandas emblemáticas de la escena músical de los años 90 en una oportunidad única para revivir la energía y la actitud que definieron a esta era.

El festival promete ser una experiencia inolvidable para personas de todas las edades, combinando una amplia gama de actividades que van desde el entretenimiento digital hasta el arte, feria de emprendedores, clases de skate, flash tattoo, gastronomía y mucho más, ofreciendo a los asistentes una experiencia cultural completa

La celebración se llevará a cabo el sábado 25 de mayo a partir de las 14.00 horas. El lugar elegido para este encuentro es el reconocido “C Complejo Art Media”, ubicado en la Avenida Corrientes 6271, en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este espacio, conocido por su contribución a la escena artística y cultural de Buenos Aires, promete ser el escenario perfecto para una jornada inolvidable. Su ubicación estratégica en Av. Corrientes, una de las avenidas más emblemáticas y culturales de la ciudad, facilita el acceso tanto en transporte público como privado, asegurando así que nadie se pierda de este encuentro.

Entradas Anticipadas disponibles a través de:

– Sistema Passline https://www.passline.com/eventos/festival-tocadak-245766

Fade To Black (Recoleta) – Almacén Mala Difusión (Almagro) – X el Cambio (Parque Patricios) – Rivadavia Rock (Floresta) – La Estaka (Quilmes) – Xennon (Quilmes / La Plata)

Show Apto Todo Público

LINE UP

2 MINUTOS por tercera vez pisa el escenario del Festival, la banda más emblemática del punk rock argentino. Con más de 35 años de trayectoria vuelve a emocionarnos con su manifiesto punk de barrio de leyenda, tango y arrabal.

TODOS TUS MUERTOS se presenta celebrando los 30 años de Dale Aborigen, uno de los discos más icónicos y explosivos de los años 90. La banda comandada por Fidel Nadal en voz y Félix Gutiérrez en bajo, llega con su combo de punk, reggae y ska para sumergirnos en una cápsula de tiempo, prometiendo ser este uno de los puntos más altos del festival.

ETERNA INOCENCIA la banda de culto del hardcore punk llega por primera vez al festival con sus poderosas melodías y catarsis punk. Conformada por Guillermo Mármol en voz, Roy Ota y Federico Lombardi en guitarras, Alejandro Navajas en el bajo y German Rodríguez en batería, esta banda surgida en Quilmes trazó una trayectoria que los llevó a tocar en lugares como Chile, Suiza, Francia, España, Perú, Colombia, Uruguay o Bolivia. Este 25 de mayo aterriza en el Tocadak.

LOQUERO la banda marplatense con más de 30 años de trayectoria sobre sus espaldas llegará nuevamente a sacudir el escenario del Tocadak. Con la presentación de su último disco “ Espíritu de 3 Tonos ” y sus clásicos inolvidables promete una actuación electrizante, que sin dudas reafirmará el lugar de Loquero en el corazón de sus fans y en la historia del hardcore punk argentino.

LOS BRUJOS conocidos por su innovadora fusión de géneros, que amalgama el rock alternativo con toques de psicodelia y punk, supieron capturar la esencia de una época caracterizada por la experimentación y la rebeldía. Su estética, marcada por performances enérgicas y un tanto teatrales, dejó una huella indeleble en el corazón de sus seguidores. Este regreso no es solo un viaje nostálgico a los días de gloria de la música alternativa de los 90, sino también una oportunidad para que nuevas generaciones descubran la potencia y originalidad de su propuesta artística.

No Demuestra Interés (N.D.I ) La legendaria banda de hardcore con más de 30 años de recorrido en la escena musical, transitará toda su discografía, desde su álbum debut del año 1993, Extremo Sur, con clásicos como “Debes Quitarte el Uniforme”, “No Demuestra Interés” o “Tu Fin”hasta sus últimas canciones cargadas de emociones y un sonido crudo tan particular.

PELIGROSOS GORRIONES la emblemática banda platense liderada por Francisco Bochatón hace su debut en el Festival . Con una trayectoria de más de 30 años harán una recorrida de toda su discografía

CARMINA BURANA la banda formada en Firmat llega al escenario del Tocadak por primera vez a festejar sus 30 años de canciones y a regocijarnos con su » festin pestilente «.

Animarán la tarde tocando en el llano entre el público, la banda de bluegrass , el power trío, Robert´s Rats y los folk celtic punk Aires Bastardos con sus festivos y energéticos shows.

SOBRE EL FESTIVAL TOCADAK

Tocadak es un festival cuya génesis se remonta a julio del 2022 y reúne en un día distintas expresiones del arte y la cultura.

Surge del amor por las múltiples formas del arte que nos atravesaba transitando la adolescencia principalmente en la década de los 90. Así como también del deseo de transmitir esa pasión a las nuevas generaciones e integrarla con las nuevas propuestas contemporáneas a ellos.

Una experiencia completa para todos los sentidos, un espacio apto para toda la familia y para todos aquellos que encuentran el goce y el disfrute en la música y en las artes visuales en todas sus manifestaciones. Con un line up musical ecléctico con bandas icónicas exponentes de una época y las nuevas propuestas se va posicionando como un referente cultural de la Ciudad.