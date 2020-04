Compartí :-) .







Las filas de cientos de Jubilados fueron como un misil en la Rosada y demostraron el desgaste de gobernar un país.

Semino: «Ante la situación de violación de cuarentena por responsabilidad de funcionarios del Estado, que han hecho que miles de jubilados estén toda la noche esperando para cobrar. PEDIMOS LA RENUNCIA del Sec. de Seg. Social Luis Bulit Goñi y del Dir de ANSES Alejandro Vanoli.»

Semino consideró que hubo una falta de previsión del Gobierno, pese a las advertencias. “Los bancarios y los banqueros se pusieron duros para no abrir las sucursales. Vanoli viene del mundo de las finanzas, son perspectivas distintas” y “No podía haber pasado otra cosa que esto. Luego de 15 días sin bancos donde no se pagó el mensual de marzo se abren las sucursales el mismo día del pago de la Asignación Universal por Hijo. Para un jubilado estar 15 días sin cobrar es un montón”, agregó el defensor.

CHETOS PROGRES

El descontrol de hoy en los bancos impactó de lleno como bomba gaseosa en el Gabinete Nacional. Alberto quedó absorto y Cafierito el «latin lover» hoy a la mañana, no sabía a que teléfono llamar. Mientras se reprochaban entre ellos, el Grupo Clarin el único beneficiario de la pauta oficial en el Gobierno de Alberto se frotaban las manos y Mañeto saltaba de contento poniendo todo TN al servicio de Lilita Carrió.

Francisco Maritello como secretario de medios y comunicación pública no sabia explicar por que le habían dado toda la guita al grupo Clarín, La Nación e Infobae y habían dejado a más de 3000 medios sin pauta oficial para comunicar el problema de la pandemía.

Un viejo lobo de mar de la política de cabotaje le dijo a a Palermonline Noticias «la alianza con Mañeto está rota pero a Mañeto lo necesitamos. Francisco Maritello puede manejar la calesita del Suterh, 5 agencias de publicidad pero no tiene la mas pálida idea que es comunciar, está todo a la vista, Clarín los salió a matar y fueron ellos los que los llenaron de guita en Marzo 2020», nos fuimos pensando el desastre que vendrá.

Según las estimaciones de defensor de la Tercera Edad, cerca de 1,5 millones de jubilados no cuentan con tarjeta de débito para el cobro de sus jubilaciones. “En el interior, el 90% va a cobrar al banco. Hubo una idea de que les iban a enviar la tarjeta a la casa. Pero no es tan fácil. Una persona de 80 años que nunca usó tarjeta no puede manejarlo de un día para otro”, señaló Semino.