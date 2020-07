Compartí :-) .













Todo indica que ésta apertura será recibida con alegría, pero algunos técnicos dicen que vamos a volver a fase 1. El mal comportamiento de los Porteños que no respetan nada, no usan tapaboca y no respetan el distanciamiento nos volverá vulnerables otra vez.

La crónica de la apertura tan anunciada.

Así lo indicó el ministro de Salud porteño a la hora de dar detalles de cuáles serían los cambios en la nueva etapa que comenzaría este próximo sábado. Además, mantener la salida de niños, pero remarcó que no liberarán las reuniones sociales.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo esta mañana que para la nueva etapa del aislamiento por el coronavirus la Ciudad propuso retomar las actividades deportivas al aire libre y los comercios de cercanía, además de mantener las salidas de los niños, pero insistió en que no se liberarán las reuniones sociales.







«Proponemos retomar actividades que habíamos habilitado y tuvimos que retroceder, salir a hacer actividad física en horario permitidos, salir los adultos con niños, ir a comprar en negocios barriales si se liberan, pero no hay permiso para encuentros sociales entre personas que viven en diferentes familias», dijo Quirós en una conferencia de prensa sobre la evolución de la pandemia.

JAPON ABRIO Y LE SALIO TODO MAL

Tokio, la capital japonesa, elevó hoy su alerta sanitario al más alto de sus cuatro niveles existentes, en medio de un creciente y sostenido aumento de contagios de coronavirus y mientras crecen las señales de que se trata de un temido rebrote tras la suspensión del estado de emergencia en mayo.

Las autoridades sanitarias registraron 165 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que disparó un pedido del Gobierno metropolitano para que los habitantes de la mega urbe adopten cuidados extremos en el séptimo día consecutivo de aumentos de tres dígitos, según informó la agencia japonesa Kyodo.

Así lo expresó el gobernador de Tokio, Yuriko Koike, tras una reunión con un panel de expertos encargados de monitorear la situación del coronavirus en la capital japonesa, celebrada en la sede del gobierno.

El aumento del nivel de alerta fue propuesto por el consejo de expertos médicos después de que el recuento general en Tokio llegara a 8.354, aproximadamente un tercio del total nacional, que asciende a uno 22.500.

Norio Omagari, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, dijo que el número promedio de infecciones no rastreables en los últimos siete días se duplicó con respecto a la semana anterior y advirtió que tales casos podrían alcanzar los 1.200 por día en cuatro semanas y expandirse aún más a 20.000 por día en otras cuatro semanas.

Sin embargo, buscó llevar tranquilidad al asegurar que la situación actual no es el resultado de una «segunda ola» del brote, y citó un menor número de personas en estado grave comparadas con las registradas en los meses de marzo y abril.

En Tokio, se produjeron contagios grupales en locales nocturnos, teatros y guarderías y crece la preocupación que la infección podría extenderse a otras regiones del país insular que registra un total de 22.220 contagios y 982 muertes por coronavirus, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud.