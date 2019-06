Fin de semana largo: Tips para viajar en la ruta. Consejos de seguridad

Compartí :-) .







Se acerca un nuevo fin de semana largo, y a esta altura del año es uno de los feriados que más esperados para tomarse unos días de descanso en familia, o con amigos. Además de pensar en la relajación o diversión que nos espera en el destino, es importante tomar ciertos recaudos de seguridad para disfrutar del viaje desde el primer segundo.

“Las vacaciones empiezan apenas se sube al auto. Por eso, es importante no viajar a velocidades excesivas, descansar y ser cuidadosos en el sobrepaso. Debemos alertar que la probabilidad de un choque severo aumenta exponencialmente con la velocidad” comenta el Ing. Cristian Fanciotti, Presidente de Ituran Argentina.

Según estadísticas del 2018 de Luchemos por la Vida, durante el año pasado se registraron 7.274 víctimas mortales por accidentes en la ruta. Ante este panorama, la tecnología viene aportando, a través de dispositivos de seguridad que se incorporan al vehículo, distintas soluciones para responder de forma inmediata y eficaz frente a una emergencia vial, generando alertas al centro de asistencia con el respaldo de una conexión humana para proceder al envío del cuerpo médico, bomberos o la policía al lugar del hecho para responder inmediatamente y, en muchos casos, llegar a tiempo para salvar vidas.

Consejos de seguridad:

• Los viajes tienen que ser planificados con anterioridad, previendo paradas para descansar.

• Hay que evitar conducir de noche.

• Descansar 8 horas antes del viaje.

• Llevar el cinturón de seguridad siempre abrochado y no exceder el número de pasajeros. Los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero en el las sillas de retención infantil, según peso y altura del niño.

• No ingerir alcohol ni medicamentos que reduzcan los reflejos.

• Circular con las luces bajas encendidas.

• Evitar objetos sueltos en el auto.

• No utilizar el celular al volante.

• Respetar las normas de tránsito como la velocidad, no adelantar por la derecha, no usar la banquina.

• No sobrecargue el automóvil, superando el peso máximo permitido en el manual de fábrica. Los bultos más pesados y grandes se colocan abajo y al fondo del baúl. Si utiliza el techo del auto, se recomienda un baúl porta equipaje que es cerrado y hermético.

Documentación:

• Registro de conductor.

• DNI o Cédula de Identidad.

• Cédula azul, en caso de circular en un vehículo que no sea de su propiedad y que la cédula verde se encuentre vencida.

• Comprobante del seguro vigente.

• Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día.

Vehículo:

• Realizar los chequeos correspondientes al auto: estado de frenos, luces, verificar el nivel de líquido refrigerante y aceite.

• Revisar la presión de los neumáticos y también la rueda de auxilio.

• Elementos a llevar en el auto:

Matafuegos, con control de carga y al alcance del conductor.

Balizas portátiles y chaleco fluorescente.

LA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD:

Además de los recaudos al tomar la ruta en auto, se puede contar con una protección ante emergencias, que permita la asistencia al conductor y a sus acompañantes frente a una urgencia en todo el territorio nacional.

En nuestro país, ya es posible tener un vehículo conectado, a través de dispositivos instalados en el vehículo que brindan asistencia ante emergencias viales, dado que al facilitar la conectividad, permiten generar alarmas inmediatas ante accidentes, o pedir auxilio para acercar la asistencia en el momento y en el lugar donde se la necesita.

El dispositivo posee un sensor que registra la intensidad de aceleraciones y desaceleraciones del vehículo que, en caso de percibir un comportamiento no habitual del automóvil, lo detecta como un accidente y genera de manera automática una alarma que es recibida en nuestro Centro de Comando y Control, el cual atiende las 24 horas todos los días del año. En ese momento, se activa el protocolo de atención de emergencias, el cual comprende la localización del vehículo por medio del GPS instalado por Ituran, un llamado inmediato al conductor del vehículo para constatar la magnitud del accidente y en paralelo el envío de ambulancias, policía, bomberos y hasta defensa civil, de acuerdo a lo que la situación requiera y en cualquier punto del país.

Además de activar alarmas ante accidentes, este dispositivo le permitirá al automóvil generar una serie de alertas como límites de velocidad, evaluar el comportamiento general del vehículo, analizar las formas de manejo, permitir la geolocalización del vehículo en tiempo real, o generar geocercas, entre otros beneficios.

Acerca de ITURAN ARGENTINA

ITURAN es la empresa líder en Desarrollo de Soluciones Tecnológicas, con Altos Niveles de Calidad, orientados a la Seguridad, Emergencia y Servicios de Telemática. Con una infraestructura propia de comunicaciones en el AMBA y una cobertura Nacional por GPS, cuenta con un exclusivo Centro de Comando y Control (C3), operando con el equipamiento más sofisticado del mercado, brindando la mayor tranquilidad a nuestros Clientes. Fundada en Israel, en el año 1994, ITURAN es una empresa Multinacional que cotiza en NASDAQ (EEUU) bajo la sigla ITURAN y cuenta con más de 2.000.000 de Clientes a Nivel Mundial.