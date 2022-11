Fixture Mundial Qatar 2022

Argentina vs. Arabia Saudita

Martes 22 de noviembre

Estadio Lusail

7:00 a.m. (hora Buenos Aires)

4:00 a.m. (hora CDMX)

5:00 a.m. (hora Miami)

11:00 a.m. (hora España)

Argentina vs. México

Sábado 26 de noviembre

Estadio Lusail

4:00 p.m. (hora Buenos Aires)

1:00 p.m. (hora CDMX)

2:00 p.m. (hora Miami)

20:00 (hora España)

Polonia vs. Argentina

Miércoles 30 de noviembre

Estadio 974

4:00 p.m. (hora Buenos Aires)

1:00 p.m. (hora CDMX)

2:00 p.m. (hora Miami)

20:00 p.m. (hora España)

Mundial Qatar 2022: fechas y horarios, fase por fase

Fase de grupos

Se jugará desde el domingo 20 de noviembre al viernes 2 de diciembre.

Habrá cuatro partidos por día.

Las franjas horarias: a las 7, a las 10, a las 13 y a las 16.

Octavos de final

Será entre el sábado 3 de diciembre al martes 6.

Dos partidos por jornada.

Las franjas horarias: a las 12 y a las 16.

Cuartos de final

Se disputará el viernes 9 de diciembre y el sábado 10.

Serán dos encuentros por día.

Las franjas horarias: a las 12 y a las 16.

Semifinales

Será el martes 13 de diciembre y el miércoles 14.

Un partido por jornada.

Las franjas horarias: ambos duelos a las 16.

Tercer puesto

Se jugará el sábado 17 de diciembre.

Franja horaria: a las 12.

Final

El duelo será el domingo 18 de diciembre.

Franja horaria: a las 12.

Con quién juega la Selección Argentina en el Mundial 2022

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni ocupará el grupo C, que está compuesto de la siguiente manera:

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Cómo quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

Fixture Mundial Qatar 2022: los partidos de la fase de grupos

Grupo A

Fecha 1

Qatar vs. Ecuador | Domingo 20 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Bayt.

Senegal vs. Países Bajos | Lunes 21 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Thumama

Fecha 2

Qatar vs. Senegal | Viernes 25 de noviembre, a las 10 | Estadio Al Thumama

Ecuador vs. Países Bajos | Viernes 25 de noviembre, a las 13 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 3

Qatar vs. Países Bajos | Martes 29 de noviembre, a las 12 | Estadio Al Bayt.

Ecuador vs. Senegal | Martes 29 de noviembre, a las 12 | Estadio Internacional Khalifa

Grupo B

Fecha 1

Inglaterra vs. Irán | Lunes 21 de noviembre, a las 10 | Estadio Internacional Khalifa

Estados Unidos vs. Gales | Lunes 21 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Fecha 2

Inglaterra vs. Estados Unidos | Viernes 25 de noviembre, a las 16 | Estadio Al Bayt.

Irán vs. Gales | Viernes 25 de noviembre, a las 7 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Fecha 3

Inglaterra vs. Gales | Martes 29 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Irán vs. Estados Unidos | Martes 29 de noviembre, a las 16 | Estadio Al Thumama

Grupo C

Fecha 1

Argentina vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre, a las 7 | Estadio Lusail.

México vs. Polonia | Martes 22 de noviembre, a las 13 | Estadio 974.

Fecha 2

Argentina vs. México| Sábado 26 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail.

Arabia Saudita vs. Polonia | Sábado 26 de noviembre, a las 10 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 3

Argentina vs. Polonia | Miércoles 30 de noviembre, a las 16 | Estadio 974.

Arabia Saudita vs. México | Miércoles 30 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail.

Grupo D

Fecha 1

Francia vs. Australia | Martes 22 de noviembre, a las 18 | Estadio Al Janoub.

Dinamarca vs. Túnez | Martes 22 de noviembre, a las 16 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 2

Francia vs. Dinamarca | Sábado 26 de noviembre, a las 13 | Estadio 974.

Australia vs. Túnez | Sábado 26 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Janoub.

Fecha 3

Francia vs. Túnez | Miércoles 30 de noviembre, a las 18 | Estadio Ciudad Educación.

Australia vs. Dinamarca | Miércoles 30 de noviembre, a las 12 | Estadio Al Janoub.

Grupo E

Fecha 1

España vs. Costa Rica | Miércoles 23 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Thumama

Alemania vs. Japón | Miércoles 23 de noviembre, a las 10 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 2

España vs. Alemania | Domingo 27 de noviembre, a las 16 | Estadio Al Bayt.

Costa Rica vs. Japón | Domingo 27 de noviembre, a las 7 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Fecha 3

España vs. Japón | Jueves 1/12 | Jueves 1 de diciembre, a las 16 | Estadio Internacional Khalifa

Costa Rica vs. Alemania | Jueves 1 de diciembre, a las 16 | Estadio Al Bayt.

Grupo F

Fecha 1

Bélgica vs. Canadá | Miércoles 23 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Marruecos vs. Croacia | Miércoles 23 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Bayt.

Fecha 2

Bélgica vs. Marruecos | Domingo 27 de noviembre, a las 10 | Estadio Al Thumama

Canadá vs. Croacia | Domingo 27 de noviembre, a las 13 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 3

Bélgica vs. Croacia | Jueves 1 de diciembre, a las 12 | Estadio Ahmad Bin Ali.

Canadá vs. Marruecos | Jueves 1 de diciembre, a las 12 | Estadio Al Thumama

Grupo G

Fecha 1

Brasil vs. Serbia | Jueves 24 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail.

Suiza vs. Camerún | Jueves 24 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Janoub.

Fecha 2

Brasil vs. Suiza | Lunes 28 de noviembre, a las 13 | Estadio 974.

Serbia vs. Camerún | Lunes 28 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Janoub.

Fecha 3

Brasil vs. Camerún | Viernes 2 de diciembre, a las 16 | Estadio Lusail.

Serbia vs. Suiza | Viernes 2 de diciembre, a las 18 | Estadio 974.

Grupo H

Fecha 1

Portugal vs. Ghana | Jueves 24 de noviembre, a las 13 | Estadio 974.

Uruguay vs. Corea del Sur | Jueves 24 de noviembre, a las 10 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 2

Portugal vs. Uruguay | Lunes 28 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail.

Ghana vs. Corea del Sur | Lunes 28 de noviembre, a las 10 | Estadio Ciudad Educación.

Fecha 3

Portugal vs. Corea del Sur | Viernes 2 de diciembre, a las 12 | Estadio Ciudad Educación.

Ghana vs. Uruguay | Viernes 2 de diciembre, a las 12 | Estadio Al Janoub.

Fixture Mundial Qatar 2022: los cruces de eliminación

Octavos de final

1° Grupo A vs. 2° Grupo B | Sábado 3 de diciembre, a las 12

1° Grupo C vs. 2° Grupo D | Sábado 3 de diciembre, a las 16

1° Grupo E vs. 2° Grupo F | Domingo 4 de diciembre, a las 12

1° Grupo G vs. 2° Grupo H | Domingo 4 de diciembre, a las 16

1° Grupo B vs. 2° Grupo A | Lunes 5 de diciembre, a las 12

1° Grupo D vs. 2° Grupo C | Lunes 5 de diciembre, a las 16

1° Grupo F vs. 2° Grupo E | Martes 6 de diciembre, a las 12

1° Grupo H vs. 2° Grupo G | Martes 6 de diciembre, a las 16

Cuartos de final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 | Viernes 9 de diciembre, a las 12

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 | Viernes 9 de diciembre, a las 16

Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6 | Sábado 10 de diciembre, a las 12

Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 | Sábado 10 de diciembre, a las 16

Semifinales

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 | Martes 13 de diciembre, a las 16

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 | Miércoles 14 de diciembre, a las 16

Partido por el tercer puesto

Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 | Sábado 17 de diciembre, a las 12

Final Copa del Mundo

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 | Domingo 18 de diciembre, a las 12