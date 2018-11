Formación docente porteña bajo la lupa: cuatro exministros y tres decanos debatieron en el CESBA

Con la coordinación de su secretario ejecutivo, Rodrigo Herrera Bravo, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Matías Tombolini, convocó a Andrés Delich, Mariano Narodowski, Mario Giannoni y Mario Oporto (ex titulares de las carteras de Educación de la Nación, de la CABA y de la Provincia de Buenos Aires) a debatir sobre la situación de la formación docente en el distrito porteño, junto a los decanos y decanas de la USAL, la UMET y la UDESA. También participaron el especialista Gustavo Iaies, el director de la Fundación UOCRA y la experta Alejandra Birgin, propuesta por los 29 institutos de formación superior de gestión estatal.

Este jueves por la mañana se reunió la Comisión Especial Aportes para la Mejora Educativa del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), conducida por el secretario Ejecutivo del Consejo, Rodrigo Herrera Bravo, para iniciar un proceso de diagnóstico sobre el estado de la formación docente en el distrito porteño, a pedido de la Legislatura.

Participaron del debate un amplio grupo de expertos de distintas vertientes políticas: Andrés Delich (ex ministro de Educación de la Nación); Mariano Narodowski y Mario Giannoni (ex ministros de Educación de la Ciudad de Buenos Aires); Mario Oporto (ex ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires); Mariana Colotta (decana de Ciencias Sociales de la USAL); Jason Beech (Doctor en Educación por la Universidad de Londres y director del área de Educación de la Universidad de San Andrés, UDESA); Verónica Piovani (decana de Pedagogía de la UMET y ex directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente); Gustavo Iaies (especialista en Política y Administración de la Educación); Alejandra Birgin (especialista en Ciencias Sociales con orientación en Educación), y Gustavo Gándara (especialista en Administración de la Educación y director de la Fundación UOCRA de la CGT). También, estuvieron presentes los consejeros José Peralta (CTA) y Ricardo Del Valle Romero (CGT); asesores técnicos de CEPUC, CPCE, SUTECBA, FECOBA y CEC, y la directora de Proyectos Especiales y Calidad Institucional del Consejo, Laura González Velasco.

“Estamos en una situación de parálisis y colapso de la educación por el abandono de la escuela y su privatización desde el año 2000”, planteó Narodowski. Con respecto a la capacitación, consideró que hoy el nivel de los docentes es “aceptable”, pero hay varios problemas a resolver, como el de la carrera docente.

Oporto resaltó la importancia de que sea el Estado el que se ocupe de la educación, en lugar dejársela al mercado o a otros actores del sistema. Asimismo, señaló que la docencia hoy es una profesión que está desjerarquizada.

Delich coincidió con Oporto en la relevancia del rol del Estado y agregó que es necesario pensar en una planificación del sistema educativo para poder concluir qué y cuántos docentes queremos.

Por su parte, Iaies señaló que “actualmente el sistema de formación docente está atomizado, porque la oferta educativa está desordenada en cantidad, calidad y ubicación geográfica”.

A su vez, Birgin agradeció al CESBA por la convocatoria, elogió la disposición del Consejo a escuchar todas las voces y lamentó que el Poder Ejecutivo no tuviera el mismo temperamento a la hora de elaborar sus propuestas.

El CESBA, que preside el economista Matías Tombolini, recibirá en los próximos días a rectores de profesorados estatales y privados, a la Defensoría del Pueblo porteña, a representantes de estudiantes y gremios docentes, a organizaciones del deporte y la cultura y a autoridades del Ministerio de Educación, para culminar entregando un informe con recomendaciones a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.