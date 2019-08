Fraude: Todos los caminos conducen al software de Smartmatic.

Compartí :-) .







A través de una acordada extraordinaria, la Cámara Nacional Electoral CNE) intimó a la Dirección Nacional Electoral (DINE) a que “proceda a dar inmediato cumplimiento” a la entrega del software de Smartmatic que se utilizará en el escrutinio provisorio para que sea auditado por los partidos políticos. La Cámara Nacional Electoral ordenó, además, que la disposición sea notificada a todos los jueces federales con competencia electoral del país.

En caso de ganar la fórmula FF serán los últimos días de Smartmatic en Argentina.

A sólo cinco días de las primarias la Justicia Electoral se metió lleno en la controversia alrededor del programa de escaneo y de transmisión de telegramas que se usará en las elecciones que despertó reclamos por parte de la oposición.

Voceros del Ministerio del Interior confirmaron a ámbito.com que este miércoles presentarán el software de escrutinio y el software de transmisión por lo que los partidos políticos ya fueron convocados al acto de apertura de ambos software.

La Justicia ordenó hoy al Gobierno que entregue el “software” que se utilizará para el procesamiento de los resultados provisorios de las próximas elecciones PASO “para su puesta a disposición de las agrupaciones políticas”.

La medida que establece la entrega de esa plataforma informática fue dispuesta por la Cámara Nacional Electoral (CNE), que envió la resolución a la Dirección Nacional Electoral (DNE), dependiente del Ministerio del Interior.

Los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía resolvieron “intimar a la Dirección Nacional Electoral a efectos de que proceda a dar inmediato cumplimiento a la entrega del software para escrutinio provisorio” y recordaron todos los reclamos previos y el “incumplimiento” del Poder Ejecutivo a esas peticiones.

Al mismo tiempo, dispusieron informar a “los jueces federales con competencia electoral de todo el país y, por su intermedio, a las agrupaciones políticas reconocidas en sus respectivas jurisdicciones”, según la resolución a la que accedió Palermonline Noticias por medio de https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/pdf/AE%20052-2019.pdf.

Corcuera y Dalla Vía, con la actuación del secretario de la Cámara Nacional Electoral Sebastián Schimmel, recordaron que esa Cámara “reivindicó el derecho de las agrupaciones políticas a obtener –en los términos del artículo 108 del Código Electoral Nacional- una copia del software que se utilizaría para el procesamiento de los resultados provisorios, con el objeto de efectuar las comprobaciones pertinentes”.

Y, resaltó que en otra resolución -96/05-, “se dispuso con carácter genérico que -en lo sucesivo- dicho software debería estar “a disposición de las agrupaciones que participen en los comicios, 30 días antes del acto electoral”.

ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y DOS:

En Buenos

Aires, a los seis días del mes de agosto de dos mil diecinueve,

celebran el presente acuerdo extraordinario los doctores

Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Via actuando

el Secretario de la Cámara Nacional Electoral Sebastián

Schimmel. Abierto el acto por el señor Presidente, doctor

Santiago Hernán Corcuera,

CONSIDERARON:

1º) Que, en diversas ocasiones, el Tribunal ha

tenido necesidad de pronunciarse sobre distintos aspectos del

procedimiento conocido como “escrutinio provisorio”.

En efecto, mediante Acordada Nº 35/03 el Tribunal

reivindicó el derecho de las agrupaciones políticas a obtener

–en los términos del artículo 108 del Código Electoral

Nacional- una copia del software que se utilizaría para el

procesamiento de los resultados provisorios, con el objeto de

efectuar las comprobaciones pertinentes.

De igual modo, en Acordada Nº 96/05, se dispuso con

carácter genérico que -en lo sucesivo- dicho software debería

estar “a disposición de las agrupaciones que participen en los

comicios, 30 días antes del acto electoral” (puntos 1º y 3º).

Posteriormente, y en atención a que “la

transparencia del conteo provisional se presentó como un objeto

central de debate en el [Consejo Consultivo de Partidos

Políticos], formulándose […] en particular, demandas concretas

de acceso a la información y vías de fiscalización”, el

Tribunal estableció nuevos requisitos dirigidos al Ministerio

del Interior relativos –por ejemplo- a la acreditación de

fiscales partidarios, el acceso al software, y la adecuada

difusión pública del objeto y alcance del escrutinio provisorio

(cf. Ac. 113/07 CNE).

2º) Que, en similar orden de ideas, mediante

Acordada Nº 3/17 el Tribunal estableció “requisitos y

condiciones mínimas para la realización del escrutinio

provisorio”, entre los cuales se previó específicamente, con

respecto al acceso al software (punto 5.1) que “[e]l programa

de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuente, y los

demás componentes de software que eventualmente estuviesen

involucrados […], deberán ponerse a disposición de las

agrupaciones políticas que participen en los comicios con la

mayor antelación posible y al menos treinta (30) días antes de

la fecha del acto electoral”.

Además, se indicó que “[e]n caso de que se

produzcan modificaciones sobre la versión del software

previamente puesta a disposición de las agrupaciones políticas,

tales modificaciones también deberán ponerse a su disposición”

(cf. Ac. cit.).

3º) Que si bien mediante Resolución del 1º de

agosto de 2019 el Tribunal hizo saber “a las agrupaciones

políticas contendientes en la elección […] que el escrutinio

provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder

Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia

nacional electoral” (punto 3º), ello no obsta al cumplimiento

por parte del Poder Ejecutivo de lo dispuesto respecto de la

citada entrega del software.

4º) Que, en tal sentido, y ante el incumplimiento

por parte del Poder Ejecutivo Nacional, mediante oficio Nº

4609/19 se reclamó la remisión del software de escrutinio

provisional para su puesta a disposición de las agrupaciones

políticas.

Sin embargo, mediante nota Nº 2019-65232557-APNDNE, la Dirección Nacional Electoral informa que recién daría

cumplimiento a las previsiones del artículo 108 del Código

Electoral Nacional “48 hs. antes de la fecha establecida para

cada jornada electoral”, plazo que resulta a todas luces

insuficiente para el cumplimiento de su finalidad.

En atención a todo lo expuesto,

ACORDARON:

Intimar a la Dirección Nacional Electoral a efectos

de que proceda a dar inmediato cumplimiento a la entrega del

software para escrutinio provisorio.

Regístrese, ofíciese al Ministerio del Interior,

Obras Públicas y Vivienda; hágase saber a los jueces federales

con competencia electoral de todo el país y, por su interm

edio, a las agrupaciones políticas reconocidas en

sus respectivas jurisdicciones. Con lo que se dio por terminado

el acto.-

Firman dos jueces de este Tribunal por encontrarse

vacante el restante cargo de Juez de Cámara (art. 109 del

Reglamento para la Justicia Nacional).-

SANTIAGO H. CORCUERA, PRESIDENTE – ALBERTO R. DALLA VIA, VICEPRESIDENTE. ANTE MÍ, SEBASTIÁN

SCHIMMEL, SECRETARIO DE ACTUACIÓN ELECTORAL.