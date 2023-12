Funcionario anunciado como próximo director ejecutivo del Instituto del Teatro se opone a su cierre

El dramaturgo y director Mariano Stolkiner, anunciado como futuro director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro (INT) y que tenía previsto asumir funciones a mediados de enero próximo, expresó hoy a través de una carta pública su oposición al cierre del organismo previsto en el proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió ayer al Parlamento para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

Asimismo declaró su «enorme y urgente preocupación frente a esta medida» a la que calificó de «completamente incomprensible», remarcando que afecta «a la sociedad en su conjunto» y llamó a la reflexión para que «este proyecto derogatorio… no avance convirtiéndose en una ley que tanto daño podría causar a nuestra sociedad en su conjunto».

«Sin la existencia de este Instituto, una enorme cantidad de hacedores no hubieran podido crecer dándole desarrollo a sus espacios de creación, posicionando al teatro argentino como uno de los más importantes a nivel mundial lleno de valores que funcionan como difusores de nuestra cultura, no sólo hacia adentro de nuestro territorio, sino que aún cruzando las fronteras para instalar un sello de excelencia alrededor de nuestro quehacer teatral en el mundo», destaca Stolkiner, responsable de puestas como «Rota» y gestor del El Extranjero Teatro de la ciudad de Buenos Aires, en su misiva pública que hizo llegar a la agencia Télam.

«El Instituto, a través de sus ya más de 25 años de existencia, ha logrado promover, fomentar, sostener un teatro federal, que es de orgullo nacional. Con el reciente proyecto de ley enviado al Congreso, donde se pretende derogar la existencia de este organismo, toda esa diversidad teatral que atraviesa y nos define como sociedad está en peligro», agrega Stolkiner en su misiva.

Stolkiner arranca su carta informando que «hace unas semanas fui convocado para ocupar la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional del Teatro, organismo fundamental para el desarrollo de la actividad teatral en su conjunto a lo largo y ancho de todo el país».

«A este Instituto, que fue creado en el año 1997 a través de la ley 24800, por impulso de importantísimos referentes de nuestro campo cultural, -agrega- le debo una gran porción de lo que soy hoy como artista».

Stolkiner remarca, respecto del ofrecimiento de ponerse al frente del INT como Director nombrado por el Poder Ejecutivo que «desde un primer momento, habiéndome llegado este ofrecimiento de forma completamente inesperada, tuve que reflexionar mucho, generando consultas hacia organizaciones del sector teatral, artistas y las propias personas que trabajan dentro de la institución. Sabiendo que, por motivos personales, no podía asumir el cargo hasta mediados de enero, de todas formas, en torno a un período de transición, me puse a trabajar para ir interiorizándome respecto al funcionamiento y el estado de esta institución, conociendo a la gente que en ella trabaja».

«En todo momento -relata Stolkiner- la articulación con la Secretaría de Cultura fue en favor de sostener su normal funcionamiento, razón para la cual había sido convocado. Sin embargo, de manera completamente inesperada, me entero de este proyecto de ley que pretende cerrarlo».

«Ante este estado de situación -remarca-, declaro mi enorme y urgente preocupación frente a esta medida, la cual a su vez me resulta completamente incomprensible afectando a la sociedad en su conjunto, más allá de lo que me toca en términos personales, siendo que, a través de este proyecto de ley, no encuentro respuesta a la razón para la cual fui convocado en su momento».

Al final, Stolkiner declara: «Llamo a la reflexión, para que este proyecto derogatorio, que podría causar un enorme daño sobre nuestros preciados bienes culturales, conformantes fundamentales de nuestro patrimonio e histórica identidad nacional, no avance convirtiéndose en una ley que tanto daño podría causar a nuestra sociedad en su conjunto.