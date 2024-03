Fundación HIT lanza HITO Cultural 2024: el programa para impulsar a artistas visuales emergentes

· Nace HITO Cultural, la iniciativa artística de la Fundación HIT para potenciar el talento de artistas visuales emergentes de Argentina.

· Hasta el 21 de marzo se realizará la primera convocatoria para seleccionar 20 artistas que serán premiados con un incentivo económico mensual, podrán acceder a tener taller gratuito para desarrollar su obra y cursos magistrales sin costo para seguir aprendiendo sobre lo que tanto les apasiona.

Es un momento crucial para el arte en Argentina, donde se reconoce la necesidad de fomentar la creatividad y la expresión artística. Es por eso que HITO Cultural se erige como la oportunidad de apoyo y estímulo para la comunidad artística nacional que los acompaña en diversos aspectos de su carrera profesional.

“HITO CULTURAL es una iniciativa orientada a crear valor artístico a través de permitir al talento joven desarrollar todo su potencial, porque El arte amplía las fronteras del conocimiento creando nuevas experiencias sensoriales que enriquece nuestra cultura. Queremos desarrollar un ecosistema innovador donde estimular al talento artístico para crear un movimiento cultural”, señala Alejandro Gawianski, CEO de Hit Group y creador de HITO Cultural.

El proceso de selección estará a cargo de un distinguido jurado compuesto por Laura Buccellato, Rodrigo Alonso, Gachi Prieto, Fabiana Barreda, Florencia Battiti y Pablo Caligaris. Además, el curador Rodrigo Alonso brindará un asesoramiento general curatorial al programa y las curadoras Victoria Tolomei y Sol Quiñones estarán al frente del apoyo y acompañamiento semanal de cada artista, brindando su guía en el proceso creativo y productivo de cada uno.

El panorama cultural argentino está en constante evolución, y en este contexto, es fundamental brindar espacios y recursos para que los artistas emergentes puedan desarrollar sus ideas y contribuir al enriquecimiento del patrimonio artístico del país. HITO Cultural se compromete a ser un catalizador de esta transformación, proporcionando no solo un apoyo económico y espacios de trabajo, sino también ofreciendo un programa integrado por distintos referentes y profesionales del arte, siendo también una plataforma para la visibilidad y el reconocimiento de los talentos locales.

“Contar hoy en día con un proyecto que le aporte al artista apoyo económico, un espacio de taller y un programa educativo es crucial en el contexto en el que vivimos. En Argentina hay tantos talentos artísticos y muchos no cuentan con los medios o recursos suficientes para poder desarrollarse profesionalmente. Buscamos que la comunidad artística crezca, se amplíe y se expanda. Es por ello que queremos brindarles oportunidades y acompañarlos en sus procesos”, Alexandra Gasparutti, Coordinadora General de HITO Cultural.

La convocatoria representa una oportunidad única para los artistas emergentes de Argentina y más allá, un espacio donde la experimentación, la innovación y la colaboración se encuentran en el centro de la escena.

El enfoque es simple pero poderoso: fomentar la innovación y la colaboración en un entorno inclusivo y acogedor. Desde la iniciativa, celebran la diversidad de perspectivas y voces, creando un espacio donde cada artista pueda encontrar su voz única y auténtica.

Así, el propósito que tienen es claro: inspirar y nutrir a los artistas emergentes, proporcionándoles las herramientas y el apoyo necesarios para llevar sus visiones a nuevas alturas, buscando impulsar el crecimiento artístico y buscando generar un impacto duradero en la comunidad.

FECHAS IMPORTANTES

Convocatoria abierta desde el 26 de febrero al 21 de marzo 2024 inclusive.

Cierre de convocatoria: 21 de marzo a las 22 hs.

Jurado realizará la selección: El martes 26 de marzo 2024

Comunicación de artistas seleccionados: miércoles 27 de marzo 2024

Inicio de actividades: 15 de abril de 2024

Cursada: 15 de abril al 15 de diciembre de 2024

Mas información: https://www.hitocultural.co/

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN A LA BECA

Los portfolios se recibirán únicamente en forma digital y solo en formato PDF al siguiente correo electrónico: Hito@hit-group.co Deberán estar organizados de la manera detallada en el instructivo para artistas.

DURACIÓN

Los artistas contarán con ocho (8) meses para la realización y producción de obra comenzando desde el 15 de abril al 15 de diciembre 2024.

JURADO

El jurado integrado por 6 (seis) miembros serán los responsables de la selección de los participantes. Estará conformado por Laura Buccellato, Rodrigo Alonso, Gachi Prieto, Fabiana Barreda, Florencia Battiti y Pablo Caligaris.

CRITERIO DE SELECCIÓN

El fallo del jurado será inapelable. Si por razones de fuerza mayor y/o por cualquier causa, alguno/s de los miembros del jurado no pudiese cumplir con su tarea, corresponderá exclusivamente a HITO Cultural designar a su reemplazante. Los artistas no podrán objetar o recusar a los integrantes del jurado. El jurado se reserva el derecho de explicar los motivos que generaron las decisiones tomadas, las cuales son de carácter confidencial. No se darán bajo ninguna circunstancia explicaciones verbales o escritas con respecto a las decisiones adoptadas por el jurado.

BECAS

Cada artista seleccionado recibirá una beca por un monto base de U$D 500 mensuales durante ocho (8) meses comenzando a partir del 15 de abril de 2024 y finalizando el 15 de diciembre de 2024 (en adelante la “Beca”). El importe de la Beca comprende los conceptos de compra de materiales y necesidades de producción de obra. Se encuentran incluidos los gastos de servicios del taller, electricidad, equipamiento, entre otros.

El pago de la Beca será realizado mediante transferencia bancaria los días 15 de cada mes (a mes vencido) a la cuenta indicada por cada participante finalista a la cotización del dólar MEP del día anterior. De corresponder, se aplicarán las retenciones fiscales determinadas por ley y serán a cargo de los participantes. Deberán presentar la factura correspondiente a la entidad que se les indique oportunamente el día previo a la fecha de pago indicada.

TALLERES

Los artistas seleccionados podrán asistir presencialmente a sus talleres ubicados en Av. Colonia 155, Parque Patricios de lunes a domingos dentro de los horarios de las 8 y 24hs en la cantidad de horas que consideren necesarias para el desarrollo de su obra. Cada artista seleccionado dispondrá de un espacio de taller en un área compartida como lugar de trabajo y también como espacio de encuentro cotidiano donde desarrollar la obra propia en el lapso del tiempo mencionado. En caso que se presenten grupos artísticos, solo uno será responsable del espacio otorgado.

PROGRAMA

El curador Rodrigo Alonso brindará un asesoramiento general curatorial donde discutir en torno a las propuestas de los participantes como parte del Programa. Las curadoras Victoria Tolomei y Sol Quiñones estarán al frente del apoyo y orientación semanal de cada artista con el objetivo de aportar su guía en el proceso creativo y productivo de cada uno. Los artistas contarán con un cronograma de actividades a ser anunciado al comienzo de su participación en el Programa. Los artistas deberán comprometerse a participar de las actividades del programa de workshops, visitas y participación activa en los estudios.

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de fortalecer el respaldo para las producciones artísticas, HITO Cultural convocará a potenciales interesados para proporcionar apoyo financiero a los artistas seleccionados, a fin de respaldar la producción de sus obras en dichas muestras (los “Mecenas”). El apoyo financiero que realicen los Mecenas será irrevocable y podrá ser destinado por estos para un artista seleccionado en particular o al Programa en general. En contraprestación, dichos Mecenas contarán con un saldo a favor -equivalente al aporte inicial previo realizado- que podrán descontar del Precio para adquirir las obras que dichos artistas expongan en cada muestra.

OFRECIMIENTO ARTÍSTICO

Los artistas se comprometen a dejar una obra para la sustentabilidad del proyecto (a convenir la elección de la misma con los organizadores) y realizar una acción con la comunidad.

COMPROMISO

La Beca y el espacio de taller se considerarán definitivamente adjudicados cuando HITO Cultural haya recibido la aceptación escrita del solicitante. Los artistas seleccionados se comprometen a respetar de forma imprescindible el cronograma establecido y a desarrollar las producciones artísticas bajo los lineamientos de la presente convocatoria. Ante el incumplimiento de alguno de los puntos anteriores, HITO Cultural podrá rescindir el compromiso con el artista.

Instructivo para la Solicitud de Admisión al Programa de Artistas

Primera Edición 2024 HITO Cultural

Incluir:

Nombre/s y apellido/s (como figuran en tu documento)

Nombre elegido (en caso de que uses uno que no coincida con el del DNI) Edad

Tipo y Número DNI

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

País de nacimiento

Provincia de nacimiento

Localidad de nacimiento

Dirección / Localidad / Provincia / Código Postal

Teléfono celular

e-mail

Cómo nos conociste?

1.ª PÁGINA | Incluir:

. Estudios realizados

. Cursos / Talleres / Clínicas / Residencias en las que hayas participado (si aplica) . Exposiciones individuales Nombre / Espacio / Fecha (si aplica)

. Trabajos, investigaciones, proyectos en colaboración relacionados con tu actividad artística que quisieras mencionar.

2.ª PÁGINA | Carta de intención (máximo una carilla)

. Carta de intención donde expreses tus expectativas para tu participación en esta edición del Programa para Artistas HITO (máximo una carilla).

. Descripción del proyecto o qué desean desarrollar durante el año en el espacio HITO (máximo 10 renglones).

3.ª PÁGINA en adelante:

. Documentación de obras realizadas en los últimos 3 años, con especial hincapié en las realizadas durante el último año.

. En el caso de imágenes estáticas, incluí un máximo de 20.

. Cada imagen debe incluir su información técnica correspondiente. Si fuese necesario para su legibilidad, acompañar las fichas técnicas de las imágenes con breves memorias descriptivas.

(*) Guardar el archivo en formato .PDF con título “HITO – APELLIDO, NOMBRE”. En el caso de imágenes de video, incluí un link a una plataforma online donde se puedan ver un máximo de 3 obras de 5 minutos de duración.

Como material optativo, podés incluir también:

. Links a posteos en redes sociales u otras plataformas online que consideres forman parte de tu práctica artística.

. Un link a un video de no más de 1 minuto de duración con algún mensaje para el jurado.

Importante

. El peso del archivo no debe exceder los 10MB. Una vez que tengas listo tu PDF, completá el formulario de inscripción online, donde, además de completar datos personales y administrativos, se te pedirá que subas el PDF.

Una vez que hayas completado el formulario online, recibirás (en el lapso de 48h hábiles) una respuesta desde hito@hit-group.co

(*) Cualquier solicitud que no responda a este formato será automáticamente rechazada. *Este concurso es válido para artes visuales categorías: arte digital, arte tecnología, pinturas dibujo, escultura, fotografía, textil, grabado.