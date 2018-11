G20: Patricia Bullrich “vamos a hacer un operativo muy fuerte”

“Recomendamos a los porteños que se vayan de la Ciudad”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al operativo que se realizará en la Ciudad en torno a la Cumbre del G20 e hizo una recomendación a los ciudadanos que provocó polémica.

“Recomendamos a los porteños que se vayan, que disfruten del fin de semana largo”, aconsejó la funcionaria en el programa de Luis Majul y detalló: “Habrá muchas zonas vedadas porque las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones para actuar ante esa violencia serán inmediatas”.

“Estamos absolutamente preparados con muchísimas fuerzas de seguridad en la calle y vamos a hacer un operativo muy fuerte”, reveló Bullrich y sentenció: “Sabemos que en estas oportunidades se trata de generar violencia, caos y desborde y ante eso plantearemos que en Argentina aquellos que protesten pacíficamente lo podrán hacer, pero aislaremos a los grupos violentos”.

Una divina Pato. Me tengo que quedar a laburar. Te parece que le diga a la gente de @eltreceoficial que esos días no hago el programa?? O desde donde te parece hacerlo?? Gran Bs As, interior? Decime porfa @PatoBullrich https://t.co/l6ushb36Sc

— marcelo tinelli (@cuervotinelli) 16 de noviembre de 2018