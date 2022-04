Ganadores BAFICI

Se anunciaron los ganadores del 23°Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente [BAFICI]







Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se anunciaron los ganadores de los premios oficiales y no oficiales del 23° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), hoy viernes 29 de abril a las 19 horas en la Sala B de El Cultural San Martín. El anuncio estuvo a cargo del director artístico del festival, Javier Porta Fouz y los programadores.

PREMIOS OFICIALES

COMPETENCIA INTERNACIONAL

El jurado estuvo integrado por Javier Angulo; Jorge Arriagada; Pascale Bodet; David Fisher; y Sofía Mora.

Mejor largometraje y Gran premio

Clementina (Argentina), de Constanza Feldman y Agustín MendilaharzuRecibe: Premio GONG (Premio económico por usd $3.000, tres mil dólares), en conjunto con el Centro Cultural San Martín.

Mejor cortometraje

Ida (Argentina), de Ignacio Ragone

Mejor dirección

Neus Ballús, por Sis dies corrents (España)

Premio especial del jurado

Happer’s Comet (Estados Unidos), de Tyler Taormina

Premio EX AEQUO a la Mejor actuación

Juan Cano, por Proyecto fantasma (Chile)

Judith Roddy, The Cry of Granuaile (Irlanda)

Premio estímulo al cine argentino

Carrero, de Fiona Lena Brown y Germán Basso

Recibe: Premio Lahaye Media (Encoding DCP); Premio Talkbox (subtitulado en inglés, portugués o francés); y Premio Zub Sonido (tres jornadas -para cortometraje- o cinco jornadas -para largometraje- de sonido de sala de mezcla 5.1)



Mención Especial

Leonor Will Never Die (Filipinas), de Martika Ramirez Escobar

Mención Especial a la música

Nick Roth y Olesya Zdorovetska por su trabajo en The Cry of Granuaile (Irlanda), de Dónal Foreman

COMPETENCIA ARGENTINA

​​El jurado estuvo integrado por Ezequiel Acuña; Claire Allouche; Fred Baillif; Florian Borchmayer; y Kiro Russo.

Gran premio

Amancay, de Máximo Ciambella

Con el objetivo de continuar acompañando al cine nacional y amplificar su llegada al público masivo, Flow presenta en el Festival BAFICI el “Premio Flow al cine Argentino” que será otorgado a la película ganadora del Gran Premio de la Competencia Oficial Argentina. El mismo consiste en un Premio económico por $600.000 pesos argentinos. Además, la película recibe el Premio Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Premio económico por $300.000 pesos argentinos).

Mejor largometraje

La edad media, de Alejo Moguillansky y Luciana Acuña

Recibe: Premio “INCAA – Red de Salas MERCOSUR» (Subtitulado al portugués -a excepción que ya lo tuviera pudiendo, en este caso, ser al inglés- y usd $2000 (dos mil dólares) en su equivalente de moneda nacional al momento del efectivo pago por la adquisición de los derechos -no exclusivos- de exhibición en la Red de Salas Digitales del MERCOSUR»); Premio Cinecolor (Servicios de tres jornadas de Conformado, cinco jornadas de corrección de color en SDR y tres jornadas de arte para efectos visuales: con Editor, Colorista y Directora de Arte; generación de DCP con diez llaves y la inserción de los subtítulos para el largometraje ganador); y Premio La Burbuja sonido (tareas de apoyo y de asesoramiento profesional y técnico en Edición de Sonido por ochenta horas).

Mejor cortometraje

El nacimiento de una mano, de Lucila Podestá

Recibe: Premio Pomeranec (Diseño de sonido y armado de bandas incluyendo la producción de música original -si se requiere-, de un cortometraje de hasta 30 minutos. Incluye 30 horas de estudio); Premio Lahaye Media (Encoding DCP para cortometraje de hasta 30 minutos); Premio Talkbox (Subtitulado en inglés, portugués o francés).

Mejor dirección

Gastón Solnicki, por A Little Love Package

Recibe: Premio Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Premio económico por $200.000 pesos argentinos); Premio HD ARGENTINA (Servicio de Equipamiento 4K -Cámara y accesorios- por el término de cuatro semanas de cinco días de rodaje cada una; y Premio Cubic Post (Servicios de cinco jornadas de corrección de color con colorista, cinco jornadas de mezcla de sonido con operador y autoría de DCP).

Premio especial del jurado

Camuflaje, de Jonathan Perel

Recibe: Premio HD ARGENTINA (Servicios de Postproducción 2K, la generación de un master DCP 2K a partir de un master digital y dos copias).

Mejor Actuación Colectiva

Martín Aletta, Gabriela Ditisheim, Laura Nevole, Pablo Ragoni e Ignacio Sánchez Mestre, por Smog en tu corazón



Mención especial a la mejor actriz

Laila Maltz, por Una habitación simple

COMPETENCIA VANGUARDIA Y GÉNERO

El jurado estuvo integrado por Didar Dohmeri; Dónal Foreman; Bruce LaBruce; Mariana Mactas; y Sergio Pángaro.

Mejor largometraje y Gran premio

La Mif (Suiza), de Fred Baillif

Recibe: Premio MUBI (Premio económico por usd $3.000, tres mil dólares).

Mejor cortometraje

Marlén, retrato de unas tetas peludas (Chile), de Javier de Miguel

Mejor dirección

Paz Encina, por Eami (Paraguay)



Premio especial del jurado

El filmador (Uruguay), de Aldo Garay

Mejor Actuación

Laura Galán, por Cerdita (España)

Premio Estímulo al Cine Argentino

El fulgor, de Martín Farina

Recibe: Premio Lahaye Media (Encoding DCP); Premio Talkbox (Subtitulado en inglés, portugués o francés); Premio Zub Sonido (Tres jornadas -para cortometraje- o cinco jornadas -para largometraje- de sonido de sala de mezcla 5.1).

Mención especial

The Timekeepers of Eternity (Grecia), de Aristotelis Maragkos

Premio del público al mejor largometraje argentino (transversal a las tres competencias)

Clementina (Argentina), de Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu

Recibe: Premio Cinecolor (Servicios de tres jornadas de Conformado, cinco jornadas de corrección de color en SDR y tres jornadas de arte para efectos visuales: con Editor, Colorista y Directora de Arte. Generación de DCP con diez llaves y la inserción de los subtítulos para el largometraje ganador).

PREMIOS NO OFICIALES

El jurado de SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la Comunicación / World Catholic Association for Communication) integrado por María Teresa Teramo, Karim González y Marcia Paradiso otorgó el Premio al Mejor largometraje de la Competencia Internacional a Le Prince de Lisa Bierwirth (Alemania).

PRIMERA MENCIÓN

Carrero de Fiona Lena Brown y Germán Basso (Argentina)

SEGUNDA MENCIÓN

La visita de Carmela Sandberg (Argentina/Uruguay)

El jurado de ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina / Argentine Film Reviewers Association) integrado por Federico Ambrosis, Daniel Castelo y Guillermo Colantonio otorgó el Premio al Mejor largometraje en Competencia Argentina a Sean eternxs de Raúl Perrone.

El jurado de FEISAL (Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de Latinoamérica / Image and Sound Schools Federation of Latin America) integrado por Anabella Speziale, Alexis Trigo y Eliseo Subiela Moglia otorgó el Premio al Mejor largometraje de realizador/a latinoamericano/a de hasta 35 años a Paula de Florencia Wehbe (Argentina/Italia).

El jurado de RECAM (Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR) integrado por por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay otorgó el Premio al Mejor cortometraje mercosureño entre las competencias a PREMIO RECAM a Sotavento de Marco Salaverría Hernández (Venezuela / Cuba).

MENCIÓN ESPECIAL

La visita de Carmela Sandberg (Argentina / Uruguay)

El jurado de ADF (Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina/ Argentine Association of Cinematographers) integrado por ​Alejandro Pereyra, Ricardo De Angelis y Sebastián Zayas otorgó el Premio al Mejor Dirección de Fotografía en largometraje en Competencia Internacional a Emilia Oldrino y Fiona Lena Brown por su trabajo en Carrero (Argentina).

El jurado de SAE / EDA (Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales + Asociación Argentina de Editores Audiovisuales / Argentine Society of Audiovisual Editors + Argentine Association of Audiovisual Editors) integrado por Lautaro Colacce (SAE), Paula Rupolo (EDA) y Daniel Prync (EDA) otorgó el Premio a la Mejor edición de largometraje en Competencia Argentina a Manuel Margulis Darriba por su trabajo en El Nacional (Argentina).

MENCIÓN ESPECIAL

Damián Tetelbaum por su trabajo en Paula (Argentina)

El jurado de ASA (Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales / Argentine Association of Audiovisual Sound Designers) integrado por Ernesto Figge, Lucas Tartaglia y Ana Carla Mailén Finco otorgó el Premio al Mejor sonido en largometraje argentino de entre todas las Competencias a Martín Farina y Gabriel Santamaría por su trabajo en El fulgor (Argentina).

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

Manuel de Andrés por su trabajo en El monte (Argentina)

El jurado de AADA (Asociación Argentina de Directores de Arte de la Industria y Medios Audiovisuales / Argentine Association of Art Directors from the Industry and Audiovisual Media) integrado por Marcela Bazzano, Sandra Iurcovich y Julia Freid otorgó el Premio a la Mejor dirección de arte de largometraje en Competencia Argentina a Marie-Luise Balzer, Sandra Ernst y Dörte Dobkowitz por su trabajo en Le Prince (Alemania).

El jurado de BAFC/APPLAA (Buenos Aires Film Commission + Asociación de Productoras y Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina/ Buenos Aires Film Comission + Argentinian Association of Audiovisual Location Scouts) integrado por Ana Inés Rowe, Hugo Sergio Souto, Valeria Pérez Delgado y Sol Mayoral otorgó el Premio al Mejor Diseño de Locaciones de largometraje en Competencia Argentina a Juan Pablo D’Astolfo por su trabajo en Dulce (Argentina).

MENCIÓN ESPECIAL

Diego Ledesma por su trabajo en El monte (Argentina)

Sedes:

CIRCUITO CENTRAL DEL FESTIVAL – ZONA AVENIDA CORRIENTES: El Cultural San Martín | Cine Lorca | Cine Cosmos | Cine Gaumont | Cine Multiplex Monumental Lavalle | Alianza Francesa | Sala Leopoldo Lugones – CTBA

SALAS PERIFÉRICAS: Museo del Cine | Usina del Arte |Centro Cultural 25 de Mayo | Anfiteatro del Parque Centenario | Espacios Arte en Barrios | Buenos Aires Museo

El BAFICI es posible gracias a la Embajada de Francia en Argentina, al Instituto Francés, al Instituto Italiano de Cultura, a la Embajada de Irlanda, a la Embajada de Israel, a la Embajada de Chile, al Centro Cultural Coreano, a la Embajada de Austria, a Swiss Films, a German Films, al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), al Cultural San Martín, al Complejo Teatral de Buenos Aires, al Museo del Cine, a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), a Indie Collect, al Centro Cultural Matta Embajada de Chile en Argentina.

LINKS DE INTERES GENERAL

SER CHETO | Chetos

LENGUAJE TUMBERO | Tumberos

QUE ES SER GATO | Gatos

QUE ES SER MACHIRULO | MACHIRULO

QUE ES SER RAPPER | Rapper

QUE ES SER DRAG | Drag