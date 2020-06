Compartí :-) .













El glamour que no existe más en Palermo : “Me la inventé dando por sentado que todo lo que no me gustaba tendría un contrario que me encantaría”.

Está marcha atrás va dejar un tendal de desempleados. Antes que nada los grandes ganadores siguen siendo las agroexportadoras. Nuestros gorilas de la Nación, Clarín, Bancos y Agros., Los perdedores las PYMES, los empleados y sectores de la economía de servicios.El presidente Alberto Fernández; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciarán hoy la extensión del aislamiento social y obligatorio en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con mayores restricciones en la circulación y un estricto control del transporte público, en el marco de la pandemia por coronavirus. Anoche el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que los tres mandatarios realizarán hoy el anuncio en la residencia de Olivos -en horario a determinar-, y advirtió que la nueva cuarentena será restrictiva de actividades y servicios en el AMBA, donde se detecta una «crecimiento pronunciado» de contagios.Unas 50 pequeñas y medianas compañías están cerrando por día en la Argentina debido a la crisis económica, advirtieron en la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y en la agrupación Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).Cabe destacar que el gobierno nacional confirmó que mantendrá el programa ATP para el pago de la mitad de los sueldos de aquellas empresas en crisis con salarios de hasta $33.750; dicha medida favorece al sector de la hotelería, turismo, gastronomía y actividades recreativas.Luis Barrionuevo advirtió sobre la dura situación por la que atraviesan los rubros de gastronomía y hotelería, dos de los más golpeados por el COVID-19 y el aislamiento obligatorio. “Nos estamos muriendo económicamente, no de coronavirus”, planteó el sindicalista. Consideró que el Gobierno “está haciendo lo imposible para ayudar” a los sectores más castigados, pero que si no empieza a salir de la crisis “le será imposible seguir bancando a todos, con dinero y bolsones”. Advirtió que en abril, a poco de implementada la cuarentena, se perdieron 50 mil puestos de trabajo. Explicó además que en el gremio y la obra social tienen 2000 empleados, que solo pueden funcionar con la mitad y que tendrán que despedir por la caída de ingresos. “Tendremos que ir al achique, despedir es horrible, pero no nos queda otra sin recaudación”, aseguró. Dijo que no ven posibilidades de vuelta de actividades en el corto plazo y consideró que el Gobierno “entró en una encrucijada gravísima, con cálculos erróneos”, en relación a la cuarentena. “La gente ya no aguanta más”. Detalló que “entre 15 y 20 restaurantes de renombre cierran por día2 y que al menos ocho mil empresas no volverán a funcionar. Dijo que las más golpeadas por la crisis son las pymes, como los cafés y las parrillas. “De 45.000 empresas con suerte quedarán de pie 25.000, o la mitad”, advirtió. Señaló que en los rubros gastronómico y hotelero el recorte de salarios en algunos casos superó el 25% y que el medio aguinaldo se abonará en cuatro cuotas.La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector y exigen que se sancione una ley que declare la Emergencia Económica para poder enfrentar el pago de sueldos, impuestos y servicios públicos ante el cierre producto de la pandemia del Coronavirus. El 65% de los hoteles y el 75% de los restaurantes y bares de todo el país, que emplean a unas 650.000 personas, se encuentran “al borde de la quiebra” a raíz de la inactividad provocada por la pandemia de coronavirus.«Las inmobiliarias les «llenan la cabeza» a los propietarios, cuando en ésta época pierden todos. Lo mismo pasa con las viviendas. Actividad inmibiliaria debe ser declarada ILICITA , son intermediarios parasitos. con los valores fijados por estas inmobiliarias pasaran muchos años sin alquilar esos locales, ya que todos sabemos que los restaurantes serán los últimos que se habiliten y cuando se habiliten van a estar restringidos en la cantidad de público que van a poder recibir, ademas la gente no va a estar con ganas ni con plata de salir todos los dias a cenar.»!– wp:paragraph –> El sector hotelero es uno de los más golpeados por la pandemia del coronavirus: con facturación cero desde fines de marzo, cuando comenzó la cuarentena, y escasas perspectivas de retomar niveles de actividad durante este año. “Hace dos meses creíamos en una reactivación. Está habiendo cierre de hoteles, sobre todo los alquilados y los que ya venían con condiciones financieras complicadas. La caja no alcanza y no hay acceso al crédito. Entre los hoteles de cuatro y cinco estrellas, solo el 32% accedió a los créditos para pagar salarios al 24%”, señaló Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT).Casa Cruz fue uno de los restaurantes más prestigiosos de Palermo, abrió sus puertas en el 2002 y cerró en 2017. No logró sobrevivir a la dura crisis que afectó a la gastronomía en los últimos años. Ubicado en Uriarte al 1600, Palermo Soho, cuenta con 300 metros cuadrados. Zonaprop lo ofrece en alquiler a $250.000 más gastos. Un local que hace tres años que quedó vacío y nunca más se pudo alquilar.Un restaurante que hizo historia en la gastronomía de Palemo fue Ravello, emplazado en la esquina de Honduras y Emilio Ravignani. Abrió sus puertas en el 2000 y cerró hace dos meses. Su local de 223 metros cuadrados de los cuales 110 son cubiertos. Comenzó a ofrecerse a $150.000, ahora bajó a $120.000 más IVA y en el aviso se aclara: “Se escuchan ofertas razonables”. En la esquina de Gurruchaga y Guatemala, tenía sede la parrilla La Popular. Un clásico del barrio que desde hace 20 días se ofrece en alquiler en zonaprop, lo alquila el dueño en forma directa. Un local de 195 metros cuadrados. Se alquila a $215.000 mensuales y aclaran que es apto para supermercado, industria farmacéutica, restaurante o bar. Posee dos baños, cocina y patio interno. La pizzería Kentucky cerró un clásico de Palermo, tenía dos locales ubicados en la esquinas de Santa Fe y Godoy Cruz, sólo dejó en pie el más antiguo. El otro, hace 35 días que tiene cartel de alquiler. Son 372 metros cuadrados, se alquila sólo el local no el espacio aéreo. Toribio Achábal pide $750.000 mensuales. Los que buscan barrios más glamorosos como Las Cañitas, pueden encontrar el local gastronómico que ocupó Lupita. Ubicado en Báez al 200, casi Arévalo, tiene 220 metros cuadrados en dos plantas, terraza y es apto para todo destino. La inmobiliaria BTS Propiedades pide $99.000 mensuales. A pocos metros, se ofrece el local que supo albergar a Morelia en Báez al 200. Un local de 225 metros cuadrados, ubicado en la “mejor cuadra de Las Cañitas”, aclara el aviso de Yeger Negocios Inmobiliarios. Piden $110.000 de alquiler mensual y aseguran que el local es apto para gastronomía, centro cultural o cervecería. Dos plantas con terraza. En Palermo Soho, a metros de Serrano y Honduras, se alquila el local donde aún funciona Sheldon, un bar con muchos años en el lugar que cerrará en breve. La superficie es de 534 metros cuadrados, con una superficie descubierta de 150 metros cuadrados más, lo que da un total de 684. Ideal para gastronomía, decoración e indumentaria. Conectar Propiedades pide $950.000 mensuales. Frente a la plaza Armenia en la esquina de Costa Rica, aún hoy funciona Sans, un bar convertido en despensa que intentó empatarle a la pandemia y no pudo. Conectar Propiedades lo ofrece en alquiler por $890.000 mensuales. Con una superficie de 230 metros cuadrados y un área descubierta de 50 más, suma 280 metros cuadrados.