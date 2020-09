Garcas: El control del GCBA de Honduras y Juan B Justo quita registros por no tener la app Cuidar activa.

Compartí :-) .













El control parapolicial del GCBA de calle Honduras y J. B Justo quita el registro por no tener la app Cuidar activa.

LAS REDES SON MALAS Y COMENTAN

En CABA SON GARCAS

«Llamé al 147 y pregunté, cómo hago para ir a un bar? Y me dijeron que hay q sacar permiso. Pregunté cómo saco el permiso si no se prevee ir a un bar? Me dijeron que hay que seleccionar la opción «razón de fuerza mayor» o «trámite impostegrable». Es una locura…»

«Se volvieron locos? estuve desde la 4 semana moviéndome sin ningún problema y ahora que esta terminando se ponen la gorra ? Que pasa tío Alberto te dijo que si le llevas 5 millón de infracciones te devuelve la coparticipación pelado trolo?»

En PROV NO

No, en provincia no te piden nada. Salvó en el peaje pero hace un mes que no están más























Gracias @gcba por la velocidad con que me devolvieron el registro (como era el digital de la app MiArgentina, que habían desactivado, fue sin ningún trámite). Más allá del incidente, creo que sería bueno cambiar la filosofía para lo que queda de la cuarentena: pic.twitter.com/hFiBJckNca — 🇦🇷 lucas llach (@lucasllach) September 23, 2020

Me sacaron el registro en CABA por hacer 10 cuadras en auto de vuelta de un restaurant 🙁 Me explicó la agente que no hay que tramitar pasaporte COVID por uno mismo (no hay cateogoría «salidas») sino que el restaurant me lo tendría que haber mandado junto a la reserva. — 🇦🇷 lucas llach (@lucasllach) September 23, 2020