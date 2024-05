Gas: Recomendaciones para el Uso Racional en el Hogar

Gas

Recomendaciones para el Uso Racional del Gas en el Hogar

En la Cocina

Se sugiere evitar que la llama sobrepase el fondo del recipiente cuando se utilicen hornallas, ya que el calor se desperdiciará si esto ocurre. Una vez alcanzado el punto de hervor, se debe disminuir la llama y, al llegar al punto de cocción, apagarla. Es recomendable utilizar recipientes de tamaño adecuado para la cocción, preferentemente los más pequeños, ya que concentran mejor el calor. Tapar las cacerolas ayudará a que la cocción sea más rápida y evitará la pérdida de calor una vez cocidos los alimentos. Cuando se use el gas de forma intermitente, se debe recordar apagar el fuego cada vez que no se utilice y encenderlo nuevamente cuando sea necesario. No se debe utilizar el horno para calefaccionar, ya que no está diseñado para ello y es ineficiente. Se recomienda limpiar con frecuencia los quemadores, evitando productos abrasivos, y usar el horno con moderación, dado que consume tanto gas como tres hornallas.

Al Aislar el Hogar

Se debe evitar que entren corrientes de aire por puertas y ventanas aislando bien las juntas, lo que reducirá el uso de las estufas. No obstante, se debe recordar que los artefactos de gas necesitan ventilación y un adecuado suministro de aire fresco para funcionar con seguridad y eficiencia, lo cual se obtiene a través de los conductos de evacuación y/o las rejillas de ventilación. Es importante aislar adecuadamente el termotanque cuando se encuentre fuera de la vivienda. Se recomienda una aislación de 10 o 15 centímetros de espesor para eliminar las pérdidas de calor a través del techo y las paredes, especialmente las que lindan con el exterior. Si es posible, se deben instalar ventanas con doble vidriado, ya que disminuyen considerablemente el consumo de energía para climatización al evitar pérdidas de calor a través del vidrio.

En el Baño

Se debe utilizar el agua caliente necesaria sin derrochar agua ni gas, ya que son recursos limitados. Al tomar un baño, si el agua se calienta demasiado, se debería regular la llama del calefón en lugar de mezclar con agua fría, lo que evitará el desperdicio de energía y prolongará la vida útil del artefacto. La mayoría de los lavarropas y lavavajillas pueden conectarse a la tubería de agua caliente producida por el calentador de gas, lo que evitará calentar agua con electricidad y ahorrará tiempo y dinero.

Estimación de Consumos por Artefacto

El uso eficiente de los recursos energéticos es una responsabilidad de todos. A continuación se presenta una tabla con el consumo de diferentes artefactos:

Artefacto Kcal/h m³/h Cocinas Quemador chico 1000 0,10 Quemador mediano 1400 0,15 Quemador grande 1800 0,19 Quemador de horno 3000 0,32 Calefones 10 litros/min 15000 1,61 12 litros/min 18000 1,94 14 litros/min 21000 2,26 16 litros/min 24000 2,58 Termotanques 50 litros 4000 0,43 75 litros 5000 0,54 110 litros 6500 0,70 150 litros 8000 0,86 Termotanques Alta Recuperación 30 litros 5500 0,59

Se espera que estas recomendaciones sean seguidas para promover un uso más eficiente y seguro del gas en el hogar.