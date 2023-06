Gastón Pauls y Matías Mayer, más allá de los estereotipos en «Barrabrava»

Gastón Pauls y Matías Mayer encarnan a dos hermanos en una peligrosa búsqueda por recuperar su poder y su espacio de pertenencia en «Barrabrava», la nueva serie del realizador Jesús Braceras que se estrena este viernes en la plataforma Amazon Prime Video para dar un paso dentro de este debatido satélite del universo futbolístico argentino desde la mirada de sus protagonistas.

«La violencia está presente en la sociedad toda, y nosotros, y todo el equipo, tuvimos que meternos en ese mundo sin juzgarlo, sino para contarlo desde lo que ellos viven, desde lo que fue su infancia, desde lo que es su presente, lo que sueñan para su futuro, y desde ahí construir emoción», comentó Pauls en charla con Télam sobre la puerta de entrada que propone la ficción, guionada por Gabriel Nicoli junto a Diego Fió, Mariana Wainstein y Bruno Luciani.

En la trama, la dupla actoral interpreta a César y «Polaco», dos hermanos que ocupan altos rangos en la barra del imaginario Club Atlético Libertad del Puerto bajo las órdenes del veterano «Tío» (Gustavo Garzón), un líder de años y sin oposición que marcha la cancha y los destinos del equipo en cada determinación posible.

Sin embargo, una inesperada e incalculable oportunidad de desatar una sanguinaria interna cambia todo el panorama para ellos, que se deberán enfrentar a una nueva realidad tras ser expulsados de la organización y, sin la protección ni los ingresos con los que solían contar y malabareando sus propios problemas personales, intentarán dar vuelta el tablero como puedan para reclamar lo suyo.

En vísperas de su llegada, Pauls y Mayer conversaron con esta agencia sobre la serie, en la que comparten pantalla con un elenco integrado también por Liz Solari, Pablo Alarcón, Cande Molfese, Miguel Ángel Rodríguez, Ángelo Mutti Spinetta, Violeta Narvay y los raperos Neo Pistea y Frijo, entre más.

Télam: ¿Cómo fue entrar a este mundo a través de la ficción? ¿Tuvieron que despojarse de algún prejuicio?

Matías Mayer: A mí me gusta mucho el fútbol, empatizo mucho desde la pasión, así que cuando me enteré que iba a hacer este personaje leí un libro que se llama «Haciendo amigos a las piñas» (de José Garriga Zucal), que es una mirada más sociológica del adentro de una barra. De alguna manera eso no lo tenía de antes, ya de entrada estaba muy convencido de ir sin un juicio de ningún tipo, pero después de leerlo, menos que menos. Me concentré en en lado humano de este personaje y de los personajes en general, para justamente contar todo de ellos, poder contar las cosas buenas que tienen sin el tinte de barra, y viceversa.

Gastón Pauls: Pensaba también que uno como actor no puede juzgar, tenés que hacer y contar y entender al personaje, vivir lo que está viviendo, transitarlo. Yo también soy fanático del fútbol, voy a la cancha desde chiquito y jugué al fútbol, sé lo que es la pasión y la ceguera que también ocurre muchas veces dentro de la cancha, hasta cuando un jugador le pega una patada a otro. Y a mí lo más cercano que me pasó fue en un partido de Boca-Vélez, que a los dos minutos de terminar el partido Vélez hace un gol, le gana a Boca, y a mí se me fue. Me fui a negro, empecé a pegarle patadas a un asiento y lo rompí, y la gente me miraba como diciendo «¿qué hace?». Lo que quiero decir es que ojalá la violencia estuviera sólo en las barras, ocurre en toda la sociedad, con un pibe muerto de hambre en la esquina, con el que está con el auto último modelo y no baja el vidrio, con el crimen, con los pibes muy jóvenes consumiendo drogas, y más.

T: Y dentro de esa dinámica juega mucho lo identitario en sus personajes. ¿Desde qué aspectos construyeron a estos hermanos protagonistas?

GP: Para mí lo interesante es que esta serie habla de una familia, que vive en el mundo del fútbol y de las barras, pero de una familia al fin, donde el macho está presente, y desde la peor lectura en lo humano. Me parecía muy interesante porque en general hay competencia en las familias, secretos, verdaderos no dichas, escondidas, negadas, y esta es una familia más, donde también puede haber competencia entre hermanos.

MM: Sí, y tienen la particularidad de que crecieron en este ambiente, entonces los conflictos y las problemáticas que puede tener cualquier familia internamente, están ajustadas al entorno que les toca, que trae consigo un montón de cuestiones que hacen a su comportamiento. Me pareció súper interesante en ese sentido dónde pone el ojo la serie, en que a estas personas les sale esto en pos de defender lo que ellos consideran que es su territorio, sus cosas, y a qué costo. La familia termina siendo como un lado B en función del costo de todo eso.

T: Aunque sea un telón de fondo para la trama, la cuestión de las barras tiene muchas particularidades e historia en Argentina, ¿qué lectura creen que puede tener en otras regiones?

MM: Yo creo que a esta altura todo es universal, de golpe hacés algo, por más chiquito o grande que sea, y si tiene buena calidad y está bien hecho, de golpe se ve en cualquier parte del mundo. Pero además creo que esta temática atraviesa a un montón de gente, toca temas muy universales para el ser humano, y creo que eso es lo más valioso que tiene.

GP: Sí, y dentro del elenco hay dos personas que se vinculan con eso, tanto (los raperos) Frijo como Neo Pistea forman parte de un movimiento, el del trap, que en realidad nació en plazas argentinas, de Buenos Aires, y hoy explota en el mundo, son número uno en el mundo. Por eso esto también está mucho más aceptado, cualquier pequeña historia es más universal, y hasta la podés ver en un celular sea en Turquía o en Japón.