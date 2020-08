Gastronomía y Mozos: vuelven las mesas al aire libre con atención al público.

Compartí :-) .













Ee Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad apunta a las apertura de la gastronomía.

Detalles de la implementación

– En los locales gastronómicos a los servicios de «delivery» y “para llevar” se suman las mesas al aire libre con atención a partir de esta semana con la publicación del protocolo correspondiente.

– Se comienza con los locales que ya tienen permiso para mesas (“área gastronómica aprobada”) previa validación en la web oficial.

– El resto debe tramitar una habilitación para las mesas en web oficial.

– No podrá haber servicio alguno en los salones internos.

– Se debe inhabilitar el acceso a áreas de juegos.

– Distancia entre personas de al menos 1,5 metro. Llevar al mínimo posible la convivencia simultánea en un mismo espacio físico.

– Uso de tapabocas permanente tanto para el personal como para las personas ajenas al establecimiento.

– En caso de que los establecimientos no cuenten con un acceso directo desde el exterior al patio o terraza, se deberá demarcar un pasillo (libre de objetos) que contemple ambos sentidos de circulación. Se debe evitar la permanencia de personas en la vía de circulación.

– Cada mesa debe tener un radio propio libre de 1,7 metro cuadrado respecto de otras. La circunferencia que delimite cada mesa debe separarse por 1,5 metro respecto de otra, medido desde sus límites.

– Las mesas deberán ser como máximo para cuatro personas.

– Se debe colocar un punto de higienización con alcohol en gel o sanitizante en cada uno de los espacios.

– Las mesas deberán desinfectarse luego de que se retire cada comensal y previo a que se siente uno nuevo.

– Para las mesas en las veredas, se debe contratar un seguro de responsabilidad civil para estos usos o ampliar el que tengan en el local.

– Se recomienda el uso de medios de pago electrónicos. En caso de que el pago se realice a través de tarjetas de crédito o débito, se deberán desinfectar tanto las tarjetas como el posnet utilizado con solución de agua y alcohol.

– Se recomienda usar mamparas o pantallas en las cajas que aseguren la protección de vendedor/cliente.

– Los trabajadores deberán contar con reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) y kit de desinfección húmeda (consistente en la limpieza con agua y detergente y luego desinfección con una solución de lavandina de uso comercial con agua – 10 ml de lavandina en 1 litro de agua).

– Los trabajadores no pueden usar el transporte público.

Medidas de limpieza, desinfección general y prevención en instalaciones, cocinas, salones y sanitarios, y tratamiento de residuos y recepción de mercaderías, según protocolo.























QUEDICEN LAS AUTORIDADES

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que la habilitación de encuentros sociales de hasta diez personas anunciada este viernes por el presidente Alberto Fernández, permite en la Ciudad de Buenos Aires reuniones en veredas y espacio exterior, pero remarcó que no está contemplado el uso de terrazas o patios.

“Al aire libre es vereda, casas no. Por el momento, estamos pensando que sean en espacios públicos los encuentros: parque y plaza”, aseguró el funcionario en declaraciones a Radio Con Vos y consideró que “en la terraza la gente se descuida».

Asimismo, sostuvo que “estamos analizando el tema de los consorcios sobre todo los que tienen espacios al aire libre”, en referencia a los edificios porteños que tienen espacios comunes.

El Presidente anunció ayer que en la nueva fase del aislamiento social para mitigar la propagación del coronavirus, que se extenderá hasta el 20 de septiembre, se autorizarán las reuniones de hasta diez personas al «aire libre» y remarcó que la decisión final será de cada distrito.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, aseguró que, en el marco del Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad, desde el lunes los locales gastronómicos podrán poner mesas al aire libre aunque con una validación previa para el uso del espacio público y el cumplimiento de un estricto protocolo sanitario.

Tercera etapa

Conocé las actividades que estarán contempladas a partir de la primera etapa del Plan integral y gradual de la puesta en marcha de la Ciudad.

Bienestar integral

Activida física libre.

Jardín Botanico y reservas.

Reuniones sociales al aire libr: 10 personas.

Apertura de cementerios: 10 personas.

Culto eventos religiosos con aforo y tope.

Auditorios al aire libre con aforo y tope.

Economía

Hoteles sin áreas comunes.

Construcción: obras que finalicen en 90.

Servicio doméstico residentes.

Shoppings para llevar y realizar cambios.

Academias de conducir.

Construcción de obras: 5mil mts.

Atención médica no tratamiento.

Gastronomía al aire libre, con servicio.

Transporte y movilidad

Calle gastronomía en barrios seleccionados.

Etapa 2: ciclovías provisorias.

Educación

Se presentará una propuesta gradual de apertura de Educación en conjunto con el Gobierno Nacional.