Genes de la fuerza vinculados a la protección contra enfermedades y muerte prematura

Un estudio realizado por expertos finlandeses sugiere que la identificación de los detalles genéticos personalizados relacionados con la fuerza y la debilidad muscular puede ser utilizada por los médicos para determinar quiénes podrían estar en riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. Según un estudio de la Universidad de Jyväskylä, Finlandia, se ha observado que el papel de la predisposición genética hacia la fuerza muscular está vinculado con la longevidad y la reducción del riesgo de padecer enfermedades.

La fuerza muscular, especialmente la fuerza de agarre manual, puede indicar los recursos fisiológicos de una persona para protegerse contra enfermedades y trastornos relacionados con la edad, así como su capacidad para hacerles frente. Según un comunicado del estudio publicado en EurekAlert, la pérdida de fuerza muscular relacionada con la edad varía de persona a persona y depende no solo del estilo de vida, sino también de factores genéticos.

Mediante el uso del Índice de Fuerza de Agarre Manual Poligénica (PGS HGS), los investigadores evaluaron el impacto de la predisposición genética hacia la fuerza muscular en la salud y la supervivencia. Se analizaron datos de 342,443 participantes de biobancos finlandeses con edades comprendidas entre los 40 y 108 años.

Se ha encontrado que las personas con una predisposición genética hacia una mayor fuerza muscular tienen un riesgo ligeramente menor de padecer enfermedades no transmisibles comunes y de experimentar una muerte prematura. Según el estudio publicado en The Journals of Gerontology, Serie A: Biological Sciences & Medical Sciences, un PGS HGS más elevado se ha asociado con un riesgo reducido de varias enfermedades no transmisibles comunes y de mortalidad, con disminuciones del riesgo que van del 2% al 10%.

El riesgo de estas condiciones médicas disminuyó entre un 5% y un 23% para aquellos participantes con un PGS HGS más alto en comparación con aquellos que tenían un PGS HGS más bajo. Se observó el efecto más significativo de un PGS HGS alto en la reducción del riesgo de poliartrosis en un 10%, demencia vascular en un 7%, diagnóstico de obesidad, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un 6%, y diabetes tipo 2, artritis reumatoide, osteoporosis y depresión en un 5%.

Sin embargo, se ha señalado que la fuerza muscular no siempre se traduce en una mejor supervivencia después de eventos adversos significativos para la salud, en comparación con el estado previo a la enfermedad. Päivi Herranen, investigadora de la Facultad de Ciencias del Deporte y de la Salud, señaló: «Parece que una predisposición genética hacia una mayor fuerza muscular se refleja más en la capacidad intrínseca de un individuo para resistir y protegerse contra los cambios patológicos que ocurren durante el envejecimiento que en la capacidad de curarse o recuperarse completamente después de una enfermedad grave».

Los autores del estudio sugieren que la información sobre la predisposición genética hacia la fuerza muscular podría ser utilizada junto con la evaluación tradicional de personas con un riesgo particularmente alto de padecer enfermedades comunes y adversidades en la salud. Sin embargo, enfatizan que se requiere más investigación sobre este tema.