Coronavirus: la Argentina fue seleccionada por la OMS para hacer ensayos clínicos. «Tenemos que estar orgullosos», destacó el ministro de Salud.

“Estamos tratando algunos enfermos graves con hidroxicloroquina en el hospital Posadas, pero todavía no podemos, con un denominador tan chiquito como son tres casos, sacar conclusiones”.

“La hidroxicloroquina -ilustró Ginés- es un viejísimo antipalúdico que se usa contra la malaria, contra algunas patologías como el lupus, que tiene capacidad antiinflamatoria. Es una antigua droga que, se dice, tendría algún efecto positivo. Algunos lo dicen con más énfasis, otros no. No puedo hacer un juicio de valor. Pero no podemos dejar de probar nada”.

“Nosotros nos reunimos con todos los expertos. He convocado a todos los científicos. Con los indicios que tenemos, ya hay una terapia puesta en la página para que la puedan usar todas las provincias. Pero en la medida que tengamos más conocimiento, sobre todo después de este estudio, que es mundial, rabdomizado, una técnica de ensayo clínico pero que le da mucha veracidad a un medicamento, que es lo que se hace”, añadió.







El Ministro de Salud Ginés González García confirmó que la Argentina fue seleccionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a otros nueve países, para probar ensayos clínicos para encontrar un tratamiento efectivo contra el coronavirus.

«Hoy el mundo nos toma de ejemplo y de eso tenemos que estar orgullosos todos los argentinos».

«Somos unos de los diez países elegidos por la Organización Mundial de la Salud para un ensayo clínico universal junto a Noruega, Canadá, Francia y Tailandia, entre otros. Vamos a probar alternativas de terapias de tratamiento», destacó el Ministro.

«La Argentina comenzó a probar una droga para tratar el Covid-19 en el Hospital Posadas con tres pacientes internados».

«Es un sanador contra la malaria y el lupus, una vieja droga que se dice que tendría un efecto positivo. No puedo hacer un juicio de valor. No podemos dejar de probar nada. Tampoco podés (obtener resultados) con un denominador tan chiquito».

«Un ensayo clínico es cuando uno prueba alternativas terapéuticas, con grupos de población y ve cuál tiene mejor efecto», explicó.

«La ventaja nuestra es no haber sido elegidos solo por razones que tienen que ver con la calidad del país, sino que vamos a estar en la primera línea de saber la conclusión de cuál es la mejor terapia. Va a demorar un poco, no mucho», avisó.

«Solo Nación puede garantizar la equidad distributiva de un insumo crítico. Tratamos de asegurar que todos tengan las mismas chances en cualquier lugar de la Argentina».

«¿Qué son dos semanas en la vida de una persona?», «La decisión de extender la cuarentena depende de cómo esté la curva. Si la estabilizamos, que recién lo sabremos en los últimos días del aislamiento, entonces sí habrá que prolongarlo un poco más», «no puede prolongarse infinitamente». «Si usted me pregunta mi pálpito, creo que se va a extender. Pero es una decisión que me excede, depende del Presidente». «se habla del modelo argentino en todo el mundo», «Hicimos las cosas mejor que en otros países. Si a la sociedad no la paraba el Estado, la iba a parar la enfermedad».

