Gobernadores de JxC lo dejaron en offside a Javier Milei

«No corresponde que se nos responsabilice a todos por igual», dijeron los gobernadores de JxC

Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) afirmaron hoy que «cumplieron el compromiso asumido» con la administración de Javier Milei para acompañar el «paquete de emergencias y facultades» de la ley Bases, por lo que «no corresponde» que la Casa Rosada los responsabilice por el retorno de esa normativa a comisión en la Cámara de Diputados.

«Los diez gobernadores de JxC, junto a los diputados nacionales que representan a los ciudadanos de las diferentes provincias que gobernamos, acompañamos el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno nacional. Cumplimos el compromiso asumido públicamente de ayudar al Gobierno entrante con las herramientas que cree necesarias para hacer las transformaciones que requiere nuestro país», definieron los mandatarios en un comunicado.

Así que «no corresponde entonces que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la ley Bases», agregaron.

Los mandatarios de JxC respondieron de esta manera a un comunicado del Gobierno que los acusó de «destruir la ley Bases» y «traicionar a sus votantes» por no acompañar la ley en el debate en particular.

Firmaron el documento Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Por su parte, Jorge Macri compartió el documento en su cuenta de X y se manifestó en la misma línea que el bloque de diputados del PRO, al asegurar que «la gran mayoría de los argentinos votó por un cambio y desde el PRO venimos trabajando para garantizar, desde el día uno, que el Gobierno Nacional pueda contar con las herramientas para llevar adelante las transformaciones que nuestro país necesita».

«Tristemente hay un sector de la política que elige poner por delante los privilegios de unos pocos en perjuicio de una Argentina mejor», aseveró.

En tanto, Pullaro afirmó que «siempre voy a defender Santa Fe, basta de retenciones al campo y a la industria».

«El cambio que la Argentina necesita, requiere decisión y coraje, pero también requiere respeto. Respeto por el interior productivo, al que el kirchnerismo siempre expropió. Respeto por las instituciones, a las que el kirchnerismo siempre avasalló y respeto por nuestra gente, no gritándoles, como siempre les gritó el kirchnerismo», añadió.

Alfredo Cornejo expresó que «no se nos puede responsabilizar a los gobernadores por lo sucedido en Diputados» porque «desde el inicio, se buscó garantizar la aprobación de la Ley Bases».

«Es momento de avanzar en las discusiones que los argentinos necesitan que saldemos», marcó.

El gobernador Torres aseguró que los mandatarios provinciales cumplieron «con el compromiso» y acompañaron la ley de Bases y pidió al Gobierno nacional que «deje de tirar de la soga y mentir».

«Basta de tirar de la soga y mentir porque los gobernadores estamos acompañando y los votos están, así que no vamos a permitir mas la falta de respeto», aseguró Torres en diálogo con TN sobre cómo se desarrolló la votación en particular de los artículos del proyecto «Bases».

También destacó que «si ven las votaciones, los gobernadores cumplimos con el compromiso y acompañamos» el proyecto de ley tal como había acordado en sucesivas reuniones.

Asimismo, recomendó al gobierno nacional que haga «una autocrítica y revea su incontinencia twittera» porque «si se prioriza la supuesta épica de ‘la casta no me deja gobernar’ y nadie se sienta a hablar con coherencia, responsabilidad y respeto, me parece que este relato se les va a ir acabando».

«Cuando hablan de casta o diputados y gobernadores coimeros deberían dan nombres», pidió el mandatario de Chubut y consideró que el Gobierno «tiene que entender que a nosotros también nos eligió el pueblo y no somos casta de nada, la casta es otra cosa», enfatizó.

Asimismo demandó «respeto por parte de el Presidente (Javier Milei) y sus funcionarios» y llamó a «parar la pelota y entender que Argentina no esta para mas grieta».

Por otro lado, el mandatario cordobés, el peronista Martín Llaryora, afirmó que «Argentina necesita la ley, por lo que debe continuar su tratamiento a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo».

La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno tendrá que ser analizado de nuevo.

La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otros.