Gobiernan para hacer negocios. Parque Costero en Costa Salguero

Gobiernan para hacer negocios

Otra vez el Gobierno de la Ciudad muestra su verdadera cara y su brazo operador a través de la Legislatura Porteña.

El Proyecto de Parque Costero en Costa Salguero es fruto de una participación histórica de porteños y porteñas que se materializó a través de la Iniciativa Popular, juntando más de 53 mil firmas y con una convocatoria de más de 7mil vecinos y vecinas en una audiencia pública.

Este proyecto es ninguneado por los legisladores del Pro y aliados, que intentan despacharlo sin discusión ni debate y votarlo en contra en la próxima sesión legislativa.

Nunca en la historia de la democracia de la Ciudad existió una participación tan grande en defensa del acceso a la costanera, a espacios verdes, al horizonte, y a que se respete la Constitución de Caba y en contra de los edificios que el oficialismo busca construir en Costa Salguero y Punta Carrasco.

Desde 2021 que se presentó la iniciativa popular de los y las vecinas, el gobierno de la Ciudad no convocó a ninguna reunión para su tratamiento en la Comisión de Planeamiento Urbano.

En los hechos se ve realmente cuál es la verdadera voluntad, no dialogar, no abrir espacios de consenso, no ampliar, no escuchar qué es lo que quieren los vecinos y vecinas para su Ciudad.

Lo que se presenta en el Proyecto no es un capricho de los y las vecinas, es producto del encuentro de debate y discusión de diversos actores de la sociedad: colectivo de arquitectas, organizaciones sociales y políticas, colectivos culturales y de trabajadores. Una expresión pluralista de miradas focalizadas en el objetivo de generar bienestar real en la ciudad pensando en combatir el cambio climático y garantizar el futuro de las generaciones que vienen.

Eso se perdió el gobierno de la Ciudad, nada más ni nada menos, la posibilidad de ser consecuente al marketing publicitario que hacen de su gestión, pero en los hechos se muestra la verdadera cara que el cerco mediático no puede ocultar.

La iniciativa popular es la oportunidad de construir una ciudad un poco más justa y sustentable.

Hoy convocamos a un volanteo en Scalabrini Ortiz y Santa fe a las 18hs y el jueves estaremos presentes por a las 10.30hs en la Legislatura porteña para defender lo que es de todos y todas.

