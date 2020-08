Grandes abrazos de la historia argentina.

Compartí :-) .













El abrazo cuenta con siete acepciones en el diccionario de nuestra lengua.

Acción típicamente masónica, supone “estrechar entre los brazos en señal

de cariño”, “comprender, contener, incluir”, “admitir, escoger, seguir una

doctrina, opinión o conducta”.























La masonería, definida como “punto de encuentro”, trabaja por el

avenimiento y la comprensión racional donde el abrazo indica el fin de las

querellas.

Masones y no masones han protagonizado abrazos en nuestro país que el paso

del tiempo exaltó a un podio reservado a pocos. En esta fecha, al

cumplirse cuarenta años de un abrazo histórico, evocamos también otros

abrazos que marcaron nuestro camino común.

Abrazo Belgrano – San Martín

El Ejercito del Norte, al mando de Manuel Belgrano, había sido vencido en

Vilcapugio y Ayohuma. La expedición auxiliadora al mando de San Martín

debía recorrer un largo camino hasta Salta. Belgrano lo esperaba en la

posta de Las Ciénagas, al norte del río Juramento. San Martín aguardó en

la posta de Algarrobos. La polvareda le anunció la llegada de Belgrano,

San Martín formó a su escolta en posición militar, y se puso al frente.

Belgrano se bajó de su caballo, avanzó hasta que se fundieron en un

abrazo que se conoce como el “Abrazo de Yatasto” aunque ocurrió en la

posta Los Algarrobos, porque la de Yatasto no estaba en funcionamiento.

Ricardo Rojas en «El Santo de la espada», de 1940, dice «Los dos patriotas

no se conocían personalmente aún. Se encontraron en Yatasto, y allí se

abrazaron por la primera vez”. La pequeña divergencia geográfica no

empalidece el profundo contenido simbólico del encuentro.

Abrazo San Martín – O’Higgins

El Ejército de los Andes se reunió con el Ejército de Chile en Talca para

marchar hacia Santiago. En el trayecto se acordó levantar campamento en

Cancha Rayada. En la noche del 19 de marzo de 1818, las tropas del rey,

comandadas por el general Mariano Osorio, cayeron por sorpresa, O’Higgins

resultó herido y marchó hacia la capital donde reunió a milicianos y

cadetes y regresó al campo de batalla. Llegó a Maipú cuando los realistas

tocaban la retirada, se encontró con San Martín, se abrazaron y dijeron:

– ¡Gloria al salvador de Chile!.[]

– ¡Chile no olvidará jamás al ilustre inválido que en el día de hoy se

presenta en el campo de batalla en este estado!

192 años después, con motivo de sus respectivos bicentenarios, Argentina y

Chile se abrazaron nuevamente como en Maipú, pero esta vez con un

festival de rock que duró diez horas y en el que participaron bandas de

los dos países.

Abrazo Urquiza – Mitre

De especial relevancia para la Masonería Argentina, los jefes del Partido

Federal y del Partido Unitario sellaron las bases de la conciliación en

una reunión masónica denominada “Tenida de la Unidad Nacional”, en la que

participaron especialmente las Logias Unión del Plata y Confraternidad

Argentina.

Presidió el Gran Maestre, José Roque Pérez, y durante su transcurso se

otorgó el Grado 33 a Bartolomé Mitre, (Gobernador de Buenos Aires,

unitario), Domingo Faustino Sarmiento, (unitario), Santiago Derqui

(Presidente de la Confederación Argentina, federal), Justo José de

Urquiza (Gobernador de Entre Ríos, federal) y a Juan Andrés Gelly y Obes,

Jefe del Estado Mayor durante la Triple Alianza y hombre de la estrecha

confianza de Mitre.

Ocupando el alto sitial del centro, el Dr. Roque Pérez sentó a su derecha

al Presidente Derqui y a su izquierda al Gobernador Mitre; en los sitios

especiales de la cabecera tomaron ubicación el Gobernador de Entre Rios

Justo José de Urquiza, los ministros porteños Sarmiento y Gelly y Obes. De

inmediato, Urquiza y Mitre, con sus manos sobre el Libro de Ley Sagrada,

la Escuadra y el Compás, prestaron el solemne juramento y se

comprometieron: “A OBLIGARSE POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES A LA PRONTA

PACIFICA CONSTITUCION DEFINTIVA DE LA UNIDAD NACIONAL”. El abrazo selló el

compromiso.

José Roque Pérez pronunció un discurso en el que subrayó que “…estos

nombres simbolizan ya lo que veis hoy realizado, después de cinco años de

luchas desgarradoras, la una el Jefe de la República, y los dos guerreros

que cruzaron sus espadas en el campo de batalla, firmada la paz se daban

el abrazo de hermanos que es la verdadera UNIÓN NACIONAL ARGENTINA”….”

Abrazo Alsina – Mitre

Nicolás Avellaneda no fue militar ni hombre de comité, era un hombre

enérgico su palabra revelaba una fuerte persuasión. Asumió la

presidencia el 12 de octubre de 1874, en fórmula con Mariano Acosta y

logró la conciliación de los nacionalistas de Mitre y los autonomistas de

Alsina para la erección de un puerto único y la designación de Buenos

Aires como sede del gobierno central.

Juan Manuel de Rosas había fallecido en marzo de 1877. Antiguos amigos le

organizaron un funeral en la iglesia de San Ignacio el 24 de abril, pero

sus oponentes obtuvieron del gobierno de la provincia la prohibición de

todo homenaje. Se organizó otro funeral en la iglesia Catedral, en memoria

de las víctimas de Rosas, en el que se en contraron autonomistas y

nacionalistas. Fue la oportunidad para el abrazo entre Alsina y Mitre.

Alsina era candidato a la presidencia. El 7 de octubre autonomistas y

nacionalistas hicieron una manifestación conjunta al término de la cual

Alsina felicitó a Mitre por el éxito de su polí­tica. La paz entre los

jefes de las dos tendencias polí­ticas más importantes quedaba asegurada.

Sin embargo, el 29 de diciembre de 1877, mientras se encontraba de

inspección en los fortines, Alsina murió intoxicado y entonces se abrió

paso Julio Argentino Roca, ministro de Guerra y Marina, y quedó a la

cabeza del Partido Autonomista Nacional (PAN).

Abrazo Julio Argentino Roca – Federico Errázuriz

Los presidentes de Argentina y Chile se abrazaron a bordo del buque

insignia «O´Higgins» El encuentro que se realizó en el Estrecho de

Magallanes en febrero de 1899 impulsó una etapa de amistad entre ambos

países y abrió camino a los Pactos de Mayo de 1902, que establecieron los

primeros acuerdos para limitar la adquisición de armamentos. En el Museo

Marítimo y Naval de la Patagonia Austral, en Río Gallegos, un cuadro

recuerda el abrazo entre ambos mandatarios.

Abrazo Perón – Balbín

Ocurrió hace 40 años, el 19 de noviembre de 1972 en la residencia de la

calle Gaspar Campos, Olivos, que ocupó Perón cuando regresó al país desde

el exilio. Ambos líderes, uno del peronismo, el otro de la Unión Cívica

Radical, dejaron atrás muchos años de antagonismos, su abrazo abrió el

camino para la convivencia democrática, el diálogo y la tolerancia en un

momento especialmente difícil de nuestra historia, Cada uno mantuvo su

identidad política y sus ideas.

La Masonería Argentina, en cuyo seno el abrazo es sinónimo de amor

fraterno, de paz y tolerancia más allá de la diversidad de ideas, de lucha

contra los dogmatismos y los fanatismos, reivindica en este día los gestos

de grandeza personal y de cabal comprensión de lo que significan la

República, su Constitución y sus leyes que han dado grandes argentinos en

diferentes momentos de nuestro trayecto histórico.

Ángel Jorge Clavero

Gran Maestre