Grupo Núcleo presenta la Acer Chromebook 11 N7﻿

Buenos Aires, marzo de 2019.- Grupo Núcleo, distribuidor y fabricante de tecnología, anunció la disponibilidad de la Acer Chromebook 11 N7 en Argentina.

“Estamos anunciando la disponibilidad de la Acer Chromebook 11 N7 en el país. Desde la marca aseguran que fue fabricada para una vida intensa, y diseñada para funcionar todo el día y soportar los rigores de la vida estudiantil,” afirmó Mauro Guerrero, Presidente de Grupo Núcleo y destacó: “La Chromebook de Acer posee durabilidad de grado militar1, con un cuerpo resistente a los impactos, que puede sobrellevar los golpes diarios del estudiante como caídas de mesas o pisadas accidentales. Además, tiene un teclado resistente a derrames de líquidos y un exclusivo diseño que permite drenar 330 ml de agua derramada sobre el teclado y mantenerla alejada de los componentes importantes.”

“La batería de la Chromebook de Acer tiene una duración de hasta 12 horas2, trae Google Play™3npara acceder a más de 2 millones de aplicaciones Android™ desde Google Play™ 3,” dijo Mauro Guerrero y subrayó: “El equipo cuenta con Cámara web HD, ideal para una videoconferencia o conversación en Hangouts™, para tener mayor nitidez y en Full HD con un ángulo de visión de 88▫.”

Características de la Acer Chromebook 11 N7

Nombre del modelo: C731-C6ZT

Número de pieza: NX.GM8AL.001

Sistema Operativo: Chrome OS™

Procesador / Chipset Intel®, Celeron® N3060 1.60GHz Dual-core (2 núcleos)

Pantalla y gráficos, Intel®, HD Graphics 400, LPDDR3

Accesibilidad de Memoria Gráfica: Compartido

Pantalla: 29.5cm (11.6″) LCD ComfyView HD

Tecnología de iluminación de Fondo: LED

Resolución de la Pantalla: 1366 x 768

Memoria Estándar: 4GB, LPDDR3

Lector de tarjeta memoria

Tarjeta de memoria admitida: SD SDXC

Almacenamiento: Tipo de Unidad Óptica: No

Capacidad de Memoria Flash: 32GB

Redes y Comunicaciones: Estándar LAN sin Cable: IEEE 802.11ac

Dispositivos Incorporados

Micrófono: Sí

Número de Altavoces: 2

Modo de sonido: Estéreo

Interfaces/Puertos

HDMI

Número de puertos USB 3.0: 2

Número total de puertos USB: 2

Software

Sistema Operativo: Chrome OS™

Dispositivos de Entrada

Tipo de Dispositivo Puntero: Almohadilla táctil (TouchPad)

Teclado

Información de Baterías

Número de Celdas: 3-Celdas

Composición de Batería: Ion Litio (Li-Ion)

Capacidad de Batería: 3980mAh

Descripción de la Alimentación

Potencia máxima de alimentación: 45W

Características Físicas

Altura: 22mm / Altura (Anterior): 22mm / Altura (Posterior): 22mm/ Anchura: 297.6mm /

Profundidad: 210mm

Peso (Aproximado): 1.35kg

Precio y disponibilidad

El precio sugerido final de la Acer Chromebook 11 N7 es de $18.999 pesos. La distribución se encuentra a cargo de Grupo Núcleo.

1. Probado por un laboratorio de pruebas nacional independiente mediante el método 516.6 MIL-STD-810G, procedimiento IV, en pruebas de caída por tránsito.

2. La duración de la batería varía según la configuración del producto, los ajustes de energía y el uso, entre otros factores.

3. Las versiones de software y su disponibilidad dependen de la programación de Google Play Store.

Acerca de Grupo Núcleo

Grupo Núcleo es una empresa de capitales argentinos, fundada en Mar del Plata en 1996, se especializa en la fabricación y comercialización de productos, insumos y accesorios tecnológicos con desarrollo nacional e internacional. La empresa cuenta con más de 200 empleados, entre los que se destacan, profesionales y especialistas en tecnología que brindan atención personalizada y servicio post-venta.

Grupo Núcleo posee tres centros logísticos en Argentina, uno se encuentra ubicado en su Fábrica de Chaco 1670, Mar del Plata con más de 5.000m², la misma cuenta con un robot para la fabricación de memorias y placas electrónicas, y con un sector de armado y ensamble de notebooks, tablets y PCs de la marca PCBOX. Los departamentos que funcionan en el edificio son: Administración y Finanzas, Créditos, RRHH, Ventas (Retail, Reseller y Corporativo), Armado y Ensamble, RMA, SMT, Logística, Compras, Marketing y Diseño, Sistemas, y Auditoría.

El centro de logística y distribución en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en Av. Brasil 3237, en el barrio de Parque Patricios, con un depósito de 2000m², showroom, salón de ventas, y áreas de Comercio Exterior, Marketing, Corporativo, Logística y Producción. El centro de logística y distribución Córdoba se ubica en General Paz 1536, Teléfono 0351 4728928 con un espacio de 400 mts2, con oficinas, depósito y personal con capacidad para abastecer al todo el NOA y CUYO.

PCBOX, INTEL, MICROSOFT, LG, HP, LENOVO, ALCATEL, ASROCK, ACER, ASUS, WD, AMD, BROTHER, EPSON, LOGITECH, SEASONIC, MOULINEX, DIVOOM, SANDISK, CRUCIAL, AEROCOOL, KANY, GMX, TOTOLINK y VICTROLA son algunas de las marcas que importa y distribuye la compañía.

Grupo Núcleo lanzó en 2011, PCBOX, su propia marca y el desarrollo de productos propios mediante el ensamblado de computadoras (Pc y All in one, notebooks, netbooks y tablets), con garantía a nivel nacional y con más de 200 servicios oficiales en Argentina. Marcas líderes como Intel y Microsoft, reconocen a la planta de ensamblado PCBOX como una planta modelo en el país y participan activamente en la capacitación de los técnicos que trabajan en la empresa, incorporación de maquinarias y visitas que garantizan y certifican la mejora continua. Para mayor información puede ingresar a www.gruponucleo.com.ar