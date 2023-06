Guerra total entre las cooperadoras de la Ciudad y la nazi Soledad Acuña la ministra de Horacio Larreta

Las asociaciones cooperadoras de distintas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires darán una conferencia de prensa en el Lengüitas de Palermo (Comuna 14) este jueves 16 de junio desde las 9 hs “a fin de aclarar y dar luz sobre el trabajo que hace años venimos realizando en pos de una mejor escuela para las y los jóvenes y las infancias”. El encuentro se hará en Juncal 3251.

El ataque de Soledad Acuña a las cooperadoras y el rol que cumplen estas asociaciones en las escuelas

La nueva construcción del enemigo interno.

Las cooperadoras escolares salieron a responder al «sincericidio» de la ministra de Educación porteña. Denuncian que cumplen funciones de gestión con fondos insuficientes, y piden «que se termine el discurso de odio».

GRAVE | Soledad Acuña reconoce que persigue a familias y cooperadoras escolares por pensar distinto o reclamar pic.twitter.com/8Phsh2s809 — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) June 12, 2023

Esta semana, las Cooperadoras Escolares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron un comunicado “en respuesta a las declaraciones de la ministra Soledad Acuña refiriéndose a las familias cooperadoras”. La funcionaria había dicho que el Ministerio de Educación porteño intervino en colegios cuyas comunidades educativas tienen “un perfil ideológico determinado”.

“Ahí es donde nosotros pusimos un marco de intervención y es por eso que empezamos a entablar comunicaciones directas con las familias cuando se dieron las situaciones de tomas de escuelas, o cuando la situación de los alacranes (…), para que no fuesen las cooperadoras las que gestionaban por sí mismas como si fueran los gerentes de la escuela lo que iba pasando dentro del Lengüitas”, dijo la funcionaria durante una reunión con vecinos. El video de la charla se volvió viral más tarde.

Ante esto, las cooperadoras manifestaron: “Las cooperadoras son organismos que hacen política con sus acciones, porque toda acción es política. Importante sería no confundir con política partidaria. Eso las coopes no lo hacen , aunque lo parezca. Y, ¿Por qué lo parece? Lo parece, porque las coopes siempre reclaman al gobierno de turno mejores condiciones para sus comunidades. En este caso, el gobierno de turno es el mismo hace años y hace años que no escucha las voces y los pedidos de las coopes”.

“Cada vez asignan menos para educación, bajando los presupuestos y subejecutándolos. Cada vez maltratan más a todxs lxs actores de la Comunidad Educativa desgastando a la totalidad que la conforma. ¿Cómo lo hacen? Precarizando los puestos de trabajo de docentes, creando la idea de que la escuela pública no se elige, obligando a Las Cooperadoras a asumir cada vez más funciones y obligaciones”.

“¿Y qué son las Cooperadoras? Las Cooperadoras están integradas por familias que DONAN su tiempo y saberes para construir. ¿Cuánto de su tiempo donan esas personas? Depende. ¿De qué depende? De cuántas personas conformen a esa Cooperadora y de cómo se distribuyan las tareas. Y ¿aproximado? Hay personas que están colaborando todo lo que dura un turno de jornada simple, de lunes a viernes. Hay personas que se acercan cada vez que la escuela las necesita (que no son pocas). Personas que después invierten MUCHAS horas para llevar adelante lo conversado en reunión. Una reunión de Cooperadora mensual implica como mínimo tres horas de todas esas personas”.

“¿Podemos decir que hay personas que trabajan full-time y otras part-time en defensa de la escuela pública? Si, podemos. Y entonces, ¿Son aliados o enemigos del gobierno de turno? En esa construcción de comunidad y mejora diaria de las condiciones dentro de cada escuela, tapando los baches de los gobiernos las Cooperadoras estamos trabajando incansablemente para que todo sea mejor . Si las escuelas no se caen a pedazos es porque estamos sosteniéndolas. No somos el enemigo, pero exigimos toda la ayuda que sabemos nos deben dar”, enfatizaron.

“Por eso queremos: que se revea la ley de Cooperadoras aprobada en diciembre 2022, mejora sustancial del FUDE para el corriente año, que se termine el discurso de odio”.

«Mandar comunicaciones directas a las familias», como un modo saltear a estas cooperadoras –y, de paso, a las conducciones–. Desde los colectivos que nuclean a esas cooperadoras que funcionan completamente ad honorem –y hoy son básicamente las que sostienen las escuelas, pagando desde el papel higiénico hasta los aires acondicionados para enfrentar la ola de calor– salieron a responder: «No somos el enemigo». «Las cooperadoras estamos trabajando incansablemente para que todo sea mejor. Si las escuelas no se caen a pedazos, es porque nosotros estamos sosteniéndolas», denunciaron.