Gurruchaga y Soler: Denuncian desmantelamiento de la plaza para cederla a la parrilla Don Julio.

Vecinos del barrio de Palermo denunciaron hoy el «desmantelamiento» de una plaza con juegos infantiles por parte del Gobierno porteño para transformar el lugar en una huerta orgánica, cuya gestión y mantenimiento estará a cargo de los dueños de la parrilla Don Julio, situada en la zona.



El reclamo de los vecinos refiere a una plaza seca «Luna de Enfrente», en la intersección de Gurruchaga y Soler, donde a inicios de febrero comenzaron las obras de remoción del mobiliario -como juegos, bancos y mesas- para instalar allí bancales de madera que conformarán la huerta.



La obra se enmarca en un convenio de padrinazgo alcanzado entre la Junta de la Comuna 14, de Palermo, con la empresa Chico SRL, que tiene a su cargo la parrilla Don Julio, ubicada a metros de la plaza.

El acuerdo, según informaron fuentes de la Comuna, contempla que por cinco años en el lugar se produzcan «frutas y verduras según el calendario biodinámico destinadas exclusivamente a los vecinos e instituciones del barrio».

En diálogo con este medio, Lucas, vecino desde hace 15 años de Palermo, cuestionó la iniciativa al entender que «una plaza pública, en la que jugaban nuestros hijos y estaba en pleno funcionamiento, pasará a ser gestionada por una empresa particular, y eso lo decidieron de manera inconsulta, a espaldas de los vecinos, en cuarentena».

María, que vive a media cuadra de la plaza en cuestión, dijo estar «indignada porque nadie nos informó y esto ya no tiene vuelta atrás. No me gustó el modo en que usurparon este lugar que es público. Está bueno lo de la huerta orgánica, pero que la gestione la Comuna o la Ciudad, no una empresa privada».

Por su parte, Pablo Rivero, dueño de Don Julio, defendió la iniciativa y señaló que «no se va a privatizar, de eso puedo dar mi palabra».

«Es ilógico pensar que se va a privatizar una plaza que es pública, sino que esto es un convenio con un modelo de padrinazgo porque queremos sumar un espacio a la comunidad para que la gente pueda utilizarlo y aprender en prácticas de agricultura. Va estar abierto de 10 a 18, como siempre», aseguró ante la consulta.