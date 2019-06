Hard Rock Café Internacional lanza nuevo menú con más de 20 platos inéditos

Compartí :-) .







La innovadora propuesta que llega el viernes 14 de junio al Hard Rock Café de Buenos Aires, en simultáneo con otras 9 sucursales del mundo, incluye más de 20 originales platos y una fiesta que contará con bandas y DJs en vivo. Además, el público podrá disfrutar los galardonados Steak Burgers, Boozy Milkshakes, Sliders y Shareables, premiados antes de su lanzamiento en Riverwalk Fort Lauderdale Burger Battle, Porthole Cruise Editor-in-Chief Awards y Miami Times Burgerfest.

A lo largo del año, los fanáticos podrán unirse a los eventos Burgers & Beats y disfrutar de fiestas que tendrán lugar en los cafés locales de Buenos Aires, New York Times Square, Hollywood Blvd., Las Vegas, Nashville, Boston, Chicago, Madrid, Roma y Montevideo.

Hard Rock Internacional presenta su nuevo menú con más de 20 innovadores platos que debutan en 10 ciudades de todo el mundo el viernes 14 de junio. El nuevo menú que llega a Argentina, hace foco en el galardonado Steak Burger, su más reciente línea de productos que incluye Boozy Milkshakes, Sliders and Shareables. El lanzamiento global coincide con el día de la inauguración, el 14 de junio de 1971, del primer Hard Rock Café en Old Park Lane, Londres, que buscaba servir las mejores hamburguesas y batidos en todo el mundo.

Al igual que las cuerdas de una guitarra tienen que estar perfectamente afinadas, cada detalle importa al construir la mejor hamburguesa. Desde los acompañamientos de primera calidad, como los bollos recién horneados y tostados, hasta las salsas de autor y los mejores productos, las nuevas hamburguesas de carne de Hard Rock Café permiten que todos coman como una leyenda.

“Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes comida, bebida y entretenimiento de la más alta calidad cada vez que nos visiten. Esta innovación en el menú es la más importante en la historia de la marca y refleja nuestro objetivo de garantizar que todo, desde nuestra música hasta nuestro menú, esté fresco en todos los Hard Rock de todo el mundo”, afirma Stephen K. Judge, Presidente de Cafe Operations en Hard Rock International. “Estamos encantados de presentar nuestros galardonados Steak Burgers, Boozy Milkshakes, Sliders y Shareables”, agrega Judge.

La firma Steak Burger de la marca ya ganó premios antes de su lanzamiento global, como “Fan Favorite” en el 2019 Riverwalk Fort Lauderdale Burger Battle, “Best Burger” en los Porthole Cruise Editor-in-Chief Awards 2019 y “Ultimate Ganador / Mejor en Miami “en el 2018 Miami Times Burgerfest.

A lo largo del año y en todo el mundo, el público de Hard Rock Café podrá disfrutar de distintas experiencias tales como:

SHAKE IT UP!

Los fanáticos podrán retratar el nuevo Boozy Milkshakes de Hard Rock Café antes de probarlo, gracias a decoraciones ideales para instagram como adornos y coberturas de colores brillantes. Con un toque especial a los sabores clásicos como el cheesecake con frutillas, las galletas y la crema, el público podrá disfrutar de estos batidos de primera calidad en versiones con y sin alcohol, junto con una hamburguesa de carne o como un postre.

Además, Hard Rock Café ofrecerá variedades de batidos de tiempo limitado para ocasiones especiales o días festivos. Los batidos favoritos de los fanáticos que debutaron el Día de San Valentín, el Día de San Patricio y el Mes del Orgullo ya dieron a los invitados un vistazo a estas exclusivas bebidas que se lanzarán durante todo el año. Para quienes buscan una bebida sin alcohol, las opciones de batido están disponibles en los mismos sabores para que grandes y chicos puedan unirse a la diversión.

CREAR AVENTURAS PROPIAS

El público podrá deleitarse de los nuevos Sliders and Shareables de Hard Rock Café, desde el delicioso One Night in Bangkok Spicy Shrimp™ hasta los Whisky Bacon Jam Sliders y Three Cheese y Roma Tomato Flatbread. Tanto quienes busquen disfrutar de una aventura de sabor en solitario o reunirse con amigos para mezclar y combinar platos, además podrán crear su propia experiencia culinaria y de entretenimiento en el Hard Rock Café Buenos Aires.

CELEBRAR EL NUEVO MENÚ CON LOS EVENTOS BURGERS & BEATS DE HARD ROCK CAFÉ

Los fanáticos podrán vivir los emocionantes eventos de lanzamiento de Burgers & Beats que contarán con actuaciones musicales en vivo de bandas populares y DJs, y que tendrán lugar en el Hard Rock Café New York Times Square, Hollywood Blvd., Las Vegas, Nashville, Boston, Chicago, Madrid, Roma, Montevideo y Buenos Aires. Para obtener más información, los seguidores pueden consultar con sus cafés locales.

ACERCA DE HARD ROCK®

Con sedes en 73 países, incluidos 184 cafés, 237 Rock Shops®, 28 hoteles y 11 casinos, Hard Rock International (HRI) es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial. Comenzando con una guitarra de Eric Clapton, Hard Rock posee la colección más valiosa de recuerdos musicales del mundo, que se muestra en sus ubicaciones alrededor del mundo. Hard Rock también es conocido por su colección de productos relacionados con la música, disponibles en Rock Shops y en línea en https://shop.hardrock.com. La compañía posee, opera y otorga franquicias de cafés en ciudades icónicas, como Londres, Nueva York, San Francisco, Sydney y Dubai. HRI también posee, otorga licencias y / o administra propiedades de hoteles / casinos en todo el mundo. Las nuevas ubicaciones de Hard Rock Cafe incluyen Piccadilly Circus en el Reino Unido, Katmandú, Nepal, Kioto, Japón, Asunción, Paraguay y Chandigarh, India. En 2018, Hard Rock International fue reconocida como la Mejor Empleadora de la Revista Forbes para Mujeres y Operadora de Tierras del Año en los Global Gaming Awards. En 2019, Hard Rock International fue galardonado como uno de los mejores grandes empleadores de la revista Forbes en América. Para obtener más información sobre Hard Rock International, visite www.hardrock.com