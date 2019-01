Hermana de Thelma Fardin: “Estoy segura de que Darthés no la violó”

Carla Lescano, hermana de Thelma Fardin, aseguró que no cree que Juan Darthés haya violado a la actriz, aunque reconoce que algún episodio existió,aseguró que no cree que el actor haya violado a la joven en Nicaragua, aunque reconoce que algún episodio existió. “Tiene problemas psiquiátricos”, dijo. Para Carla, la acción de Actrices Argentinas generó una “moda” de denuncias que no tiene en cuenta que se trata de “temas delicados”. “Estoy segura de que no la violó, ella tiene problemas psiquiátricos”, dijo en una nota dada a la prensa radial.

La abogada de Thelma Fardin aclaró que los dichos de Carla Lescano -quien aseguró que la denuncia contra Juan Darthés “es mentira”- no tienen validez procesal y que solo se trata de una “creencia”.

“Quiero estar al margen de esto pero tampoco quiero que mientan. Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psiquiátricos y psicológicos. Llamó a mi mamá 20 veces diciendo que se iba a suicidar. Ella hubiese contado esto mucho tiempo antes si fuera verdad; está claro que es una mentira. No sé si hubo alguna situación porque Darthés me dejó sin argumentos cuando salió a decir que ella fue la que lo avanzó. Pero estoy segura de que no la violó”, sentenció, en diálogo radial con el periodista Mario Thibault, de la provincia de Córdoba.

“Gracias a Thelma y sus declaraciones mentirosas se levantó un colectivo que afectó a mi hijo. Él tiene 15 años y lo escracharon en todos los medios diciendo que era un violador. Después las chicas se retractaron pero el daño ya lo habían hecho. Otro chico se suicidó por una mentira acá”, reprochó la mujer, en referencia a un caso que sucedió hace unos días en la ciudad de Bariloche.

Según contó, ella misma fue víctima de un abuso. “A mí me pasó de verdad, pasé por 800 pericias médicas, me revisaron hasta las uñas de los pies. Ahora parece que la moda es ‘salgo y digo que me violaron hace 10 años y está buenísimo'”, apuntó.

“Para mí la disyuntiva es: ¿salgo a decir que esta chica está mintiendo y ayudo a Darthés, y expongo mi vida? ¿O qué hago?”, cerró.

El comunicado de Sabrina Cartabia sobre las denuncias de la hermana de Thelma

En relación con la difusión de un audio donde una persona del entorno familiar de Thelma Fardin dice “no creer” en su denuncia, queremos aportar algunas precisiones.

1. Este audio no ha sido aportado a la causa. Hacerlo debe ser una decisión de la defensa. Para que tenga validez en el marco del proceso, entonces, debe ser primero presentado en la causa. Luego, será ponderado junto con las otras pruebas por el órgano que investiga y juzga para obtener la verdad procesal.

2. Procesalmente, las creencias constituyen una prueba muy débil. Quien se ha expresado, además, no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido en Nicaragua.

3. El proceso que se está llevando adelante cuenta con reglas procesales estrictas. La definición de la investigación no se decide en base a creencias, sino con pruebas.

4. El equipo que lleva adelante la denuncia cuenta tanto con prueba testimonial como pericial, que confirman lo que ha denunciado Thelma. Hemos tomado la decisión de llevar esos testimonios a la justicia para que sean asentados en el lugar correspondiente.

5. Quienes trabajamos y luchamos por los derechos de las mujeres sabemos que en el camino existe la revictimización. Se manifiesta de diferentes maneras: se descree de nuestras denuncias, se busca desprestigiarnos y esto nos sucede aún dentro de nuestras familias, grupos de amigos, de trabajo. La respuesta ante este intento por cortar los lazos de solidaridad entre mujeres es estar unidas entre nosotras, incluso con quienes pueden dudar.

Sabrina A. Cartabia, abogada, miembro del equipo que patrocina la denuncia de Thelma Fardin.