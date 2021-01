¿Hijo extramatrimonial? Horacio Rodríguez Larreta puede quedar fuera de juego de la carrera presidencial.

Compartí :-) .









Hola Palermonline.

«La conozco a Milagros y dice que es todo mentira. Ni siquiera está embarazada».

Así es la desmentida de la información.

Según altas fuentes de twitter.com. El caso del «desliz» lo puede dejar fuera de juego de la carrera presidencial. ¿Hijo extramatrimonial?

EN LA WEB DEL GOBIERNO MATARON A MAYLIN Milagros Maylin

https://www.buenosaires.gob.ar/bweb/search?keys=Maylin&q=bweb

Milagros Maylin es (ERA) la subsecretaria de integración social y urbana.

TODO EN VERBO HABRIA

El “desliz” que le habría costado a Larreta su matrimonio. Horacio Rodríguez Larreta, se separó de su esposa Bárbara Diez. El funcionario dejó su departamento en el que residía junto a la reconocida organizadora de eventos y sus dos hijas Manuela y Paloma. Por su parte, la mujer viajó a Miami, Estados Unidos.

La pareja que contrajo matrimonio hace 20 años se encontraba distanciada hace alrededor de tres semanas.

Porteños, no se hagan los inocentes, Horacio Rodríguez Larreta no solamente se garcha a una empleada, a uds tambien y bien calladitos que están. — Pitty (@PittyPeralta) January 30, 2021

En q momento Horacio Rodríguez Larreta comenzó personalmente la vacunación en CABA? — #MotorPsico🎶 (@PachyLovee) January 30, 2021

El nene se va a llamar

Eldesliz Rodríguez Larreta pic.twitter.com/QaZKXs89zC — Diego Wainstein (@diegowainstein) January 30, 2021

La funcionaria embarazada por Larreta pic.twitter.com/3NtA3E42sM — Transgresor módico (@Anti_Ciudadano1) January 30, 2021

Rodríguez Larreta embarazó a SU AMANTE, te enterarás por twitter porq el blindaje mediático💰💰💰💰💰💰 lo protege… pic.twitter.com/XwtPEvahiv — andimonarca👑 (@andimonarca) January 30, 2021

Al hijo extramatrimonial de Rodriguez Larreta lo plantó La Cámpora… Esta clarísimo… pic.twitter.com/HSR6NFPPxz — Miss Casata ♔ (@MissCasata) January 30, 2021

Estoy así leyendo lo de Horacio Rodriguez Larreta : pic.twitter.com/dqVah79GeH — Pía 🧡 (@pia_dmn) January 30, 2021

Los kirchneristas queriendo dar clases de moral a Horacio Rodríguez Larreta ?

Me jodes,que me dicen de:

Los amantes de cfk

La secreraria amante de Néstor

El cabaret de Olivos de Menem

La pedofilia de Perón

López Rega amante de Isabelita

La sobrina violada por Alperovich… — Xeneizegirl79 (@Valeria70326621) January 30, 2021

Según se conoció, el funcionario tuvo que dejar su departamento, ubicado frente a la sede central del Automóvil Club Argentino en Recoleta, en el que residía junto a su mujer y sus dos hijas, para mudarse a otro departamento que le habría prestado un amigo.

La noticia sin embargo tuvo escasa cobertura mediática y rápidamente desapareció de los medios.

Pero fuentes dentro del PRO habrían indicado que existía un mayor conflicto en la vida personal de Larreta, que el que se dió a conocer en su momento.

Según lo informado por el portal online, estas fuentes sostienen que Larreta habría mantenido una relación extra-matrimonial con una funcionaria pública, habiendo dejado a la mujer embarazada.

Según estas versiones Larreta pensaba salir en el mes de febrero a “blanquear” la situación, en una conferencia de prensa donde admitiría que tuvo un hijo con esta persona y que no fue una infidelidad, debido a que ya estaba distanciado de su mujer desde hace varios años. Hasta la fecha Larreta y Diez siguen casados.

El nombre de la funcionaria en cuestión sería Milagros Maylin, quien ejerció como Subsecretaria de Integración Social y Urbana (OPISU) durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Previamente también había trabajado para el gobierno bonaerense, como Directora Provincial de Control de Gestión.

A Larreta lo habría conocido en diciembre de 2015, cuando él llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma y ella fue contratada como Directora General en Tercera Edad, Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat.

Bárbara Diez y como conoció a Horacio Larreta.

“Le habían recomendado mi nombre para traducir un libro, porque soy traductora técnico científico literaria”. “Nosotros teníamos amigos en común y nos ubicábamos. De hecho, yo había salido con un íntimo amigo suyo que falleció”, agregó.

“Cuando me llamó, nos juntamos en un café, y le dije que el libro estaba mal escrito, cosa que no le gustó mucho. Me había dado cuenta de que había capítulos escritos por diversas personas. Él no podía creer que le dijera eso, y yo no podía creer que me hubiera dicho: «Ay, no traje la billetera: ¿Me pagás el café y la medialuna?». Me pareció el antihéroe máximo», continuó.

Y añadió: “Era lo contrario al típico argentino que no te va a dejar pagar nunca, y me resultó completamente despojado. Es un tipo muy diferente, fuera de lo común. Nosotros somos una pareja pareja, somos pares de verdad. Es un laburador incansable, pero me llama todos los días a la mañana y a la tarde, almorzamos todos los miércoles juntos, llueva, truene o llame el Presidente o el Papa. Tenemos nuestros momentos sagrados que no se negocian”.

Las viejas macristas denigran a Fabiola porque dicen que no está casada legalmente .

Pero se enteran que Rodríguez Larreta oculta a su amante embarazada y dicen » es su vida privada»

Doble moral — punto ☀️☀️☀️ Volvimos !!! (@puntoabc) January 30, 2021



https://twitter.com/palermonline























