Una lámpara mágica en Times Square

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Con los viajes en auge, muchas familias se traladan para disfrutar de las experiencias de Broadway y Hilton New York Times Square ha presentado la suite Aladdin’s Times Square Palace que se encuentra a pocos metros del musical de Broadway Aladdin the Musical de Disney. Esta habitación es perfecta para familias que disfrutan de unas vacaciones o que viajan para vivir su primera aventura en Broadway, el espacio inmersivo se inspira en las baladas musicales y en los emocionantes relatos del exitoso musical de Broadway. Esta suite ha sido transformada para dar la bienvenida a los huéspedes a «Un mundo completamente nuevo» dentro del reino del desierto de Arabia conocido como Agrabah. Cerca del teatro New Amsterdam, los huéspedes del Hilton New York Times Square se sentirán inmersos en la ciudad misteriosa de Aladdín con sólo un paseo de un minuto entre el escenario de la Cueva de las Maravillas y la suite Aladdin’s Times Square Palace.

«Nuestra ubicación en Times Square es excepcional para los viajeros y las familias que visitan la ciudad de Nueva York para conocer Broadway, con el exitoso espectáculo Aladdin the Musical en el New Amsterdam Theatre a pocos pasos de nuestras puertas», dijo Thomas Caska, director general de Hilton New York Times Square. «Estamos encantados de asociarnos con este increíble show para transportar a nuestros huéspedes al mundo ficticio de Agrabah, donde pueden disfrutar de la magia del espectáculo, creando una estancia exclusiva y memorable en nuestra propiedad en el corazón de la Gran Manzana.»

Suite Aladdin’s Times Square Palace

Creada por el mejor diseñador de vestuarios de Broadway para sus estrellas más legendarias, Devin Sparkles Design. La espaciosa suite esquinera con una cama king permite vivir una «gran aventura» en el mágico mundo de Agrabah mientras se disfruta de unas espectaculares vistas de Manhattan. Al entrar en su oasis desértico, los huéspedes se encontrarán con una selección de ilustraciones del espectáculo que adornan la pared, junto con bocetos de vestuario y diseño escénico. El mobiliario inspirado en Agrabah incluye ropa de cama, lámparas de pared marroquíes, una selección de alfombras mágicas marroquíes, sedas inspiradas en jazmines, una lámpara mágica de genio, una lámpara de aves inspirada en Yago y cortinas brillantes que transforman la suite en Agrabah. El baño, de estilo «Cueva de las Maravillas», cuenta con un espejo dorado y detalles de decoración, como jarrones y gemas.

La experiencia de la suite Aladdin’s Times Square Palace incluye dos cócteles «Genie-tini» y dos Magic Mocktails, una divertida llamada para despertarse a cargo del mismísimo Genio del musical de Broadway, Michael James Scott. También hay dibujos de Aladdín para que los más pequeños puedan colorear, desayuno gratuito para un máximo de cuatro personas y estacionamiento gratuito. Los huéspedes que reserven la suite encantada también recibirán hasta cuatro entradas Premium Orchestra de cortesía para ver Aladdin the Musical de Broadway sumado a algunos artículos del espectáculo que se entregan al ingresar al teatro.

Disponible hasta el 31 de octubre de 2023, los visitantes pueden acceder a la página web del hotel, ponerse en contacto con mailto:NYCTS-SALESADM@hilton.com o llamar al (212) 913-9488 para reservar la suite. Las tarifas del Aladdin’s Times Square Palace y las entradas comienzan a partir de $599 por noche y se deben reservar con 72 horas de antelación. Se aplican términos y condiciones.

Experiencias en el hotel con Aladdin the Musical

Tanto si se hospedan en la suite o son seguidores del espectáculo Aladdín the Musical, los visitantes del Hilton New York Times Square podrán disfrutar de experiencias mágicas, como la oportunidad de fotografiarse con la lámpara del genio, los cócteles «Genie-tini» y los Magic Mocktails servidos en el Pinnacle Bar & Lounge, una llamada para despertar al genio con solicitud previa y actividades didácticas para colorear.