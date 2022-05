Plan de Alimentación Hipocalórico

¿Qué es un alimento hipocalórico?

La dieta hipocalórica se caracteriza por ser una dieta o régimen dietético bajo en calorías. Es decir, consiste en aplicar una restricción calórica diaria o reducir la ingesta de alimentos que aportan calorías.

DESAYUNO Y MERIENDA:

1 taza de leche descremada con té, mate cocido o café liviano con edulcorante ( SucrolosaóStevia).

2 rebanadas frescas o tostadas de pan lactal de salvado ó 5 tostadas ó 3 galletas de arroz. 6 galletas de agua o salvado ( granix-fargo-bagley)

Queso untable descremando. Ej. Casamcremligth, mendicrin light o cero %.

Mermelada diet 2 cucharaditas tipo té.

ALMUERZO Y CENA:

1 vaso de agua o bebida permitida (ver abajo)

1 taza de sopa de verduras caseras (sólo verduras)

Comida: 1 plato solamente. No llevar la fuente a la mesa. No pan, tostadas ni galletitas.

Postre opcional: 1 fruta mediana ó gelatina dietó gelatina diet con media fruta en trozos.

ALMUERZO:

CARNE VARIANDO EL TIPO (200-250 GR.) + VEGETALES( LOS QUEACEPTEN), CRUDOS O COCIDOS.

2 FILETES DE PESCADO filetes de pescado mediano ó 1 lata de atún al natural ó UN CUARTO DE POLLO cocido sin piel ó1 PORCION DE CARNE MAGRAó2 HAMBURGUES CASERASó2 MILANESAS de carne, pollo o pescado al horno óCERDO sin grasas. Alguna preparación de carne picada bien magra como zapallitos rellenos, pastel de calabaza y carne, etc. COCINAR al horno, a la plancha, a la parrilla, microondas o hervido. NO FREIR NI SALTEAR.

ENSALADAS variando los vegetales o vegetales cocidos (horno, vapor hervido): Acelga, ají, apio, berenjenas, berro, brócoli, coliflor, espárragos, hinojo, espinaca, lechuga, pepino, rabanito, radicheta, repollo, repollo colorado, repollito de Bruselas, tomate, zapallitos verdes, alcaucil, cebolla, calabaza o zapallo ( 1 taza en puré ó 3 rodajas), zanahoria 1 mediana), arvejas, chauchas, remolacha, brotes de soja, choclo, PAPA (EVITAR),BATATA (MODERADO).

CENA:

ALMIDONES ( PORCION MODERADA) + VEGETALES CRUDOS O COCIDOS:

ARROZ: (común o integral), lentejas, polenta (el centro de 1 platoplayo, en cocido chico. FIDEOS SECOS: El centro de 1 plato playo. RAVIOLES de verdura o pollo y verdura media plancha. CANELONES de espinaca y ricota descremada 2 ó 3. ÑOQUIS de ricota: el centro de 1 plato playo. MILANESAS DE SOJA: 2 sin gratinar con queso. PIZZA a la piedra: 2 ó 3 porciones caseras. TARTA DE VERDURASsin tapa de arriba: 2 ó 3 porciones.

CONSUMIR preferentemente con vegetales. Ejemplo: Ensaladas, vegetales cocidos, guisos o cazuelas y salsa de tomates sin frituras (utilizando rocío vegetal o caldo diet para saltar). NO COMBINAR CON CARNES DENINGUN TIPO. HUEVO opcional (rellenos, duro, a la plancha, etc.) 2 veces por semana sin freir (usar rocío vegetal)

Batata y/o Papa: NO PURE, al horno en trozos. No más de 2 ó 3 veces por semana.

FRUTAS: Hasta 2 ó 3 por día. NO UVA E HIGO. Banana HASTA 3 por semana. NO JUGOS NI EXPRIMIDOS NI LICUADOS.

1 fruta mediana ó gelatina diet con 1 fruta en trozos ó 1 yogurt descremado sin cereales.

LO INDICADO EN ALMUERZO PUEDE CONSUMIRSE EN CENA Y VICEVERSA.

COLACION MAÑANA Y/O TARDE (OPCIONAL)

ADEREZOS: Sal, vinagre, aceto, limón, aceite (1 cuchara sopera), mayonesa ligth. Cómo reemplazo del aceite condimentos aromáticos todos.

BEBIDAS:

Agua, soda, jugos sin azúcar (cligth), gaseosas ligth, aguas saborizadas (levité zero) con o sin gas pero que no contengas azúcar. Infusiones sin azúcar y gelatina dietligt.

RECOMENDACIONES:

HIPERCOLESTEROLEMIA ASOCIADA A HIPERTRIGLICERIDEMIA

En la hipercolesterolemia (exceso de colesterol en la sangre) el colesterol se deposita en las paredes de las arterias generando enfermedades cardiovasculares, arterioesclerosis, etc.

COLESTEROL LDL o “MALO”: Es el que se deposita en las arterias. Cuando más bajo mejor.

COLESTEROL HDL o “BUENO”: Barre el colesterol LDL de las arterias. Cuanto más alto mejor.

Los trigricéridos son otro tipo de grasas del organismo pero se relacionan con las cosas dulces y el alcohol que consumimos ya que el organismo los sintetiza a partir de los hidratos de carbono simples (dulces) y del alcohol. El exceso de trigricéridos( Hipertrigliceridemia ) puede ocasionar daño hepático.

Las siguientes recomendaciones mejorarán su perfil lipídico:

CAMINE todos los días media hora ó 3 veces por semana 1 hora. El ejercicio físico regular contribuye a elevar el colesterol HDL (bueno).También NATACION.

CONSUMA pescado 2 ó 3 veces por semana, fresco o enlatado: Merluza, brótola, pez ángel, congrio, salmón. A la plancha, horno, parrilla, hervido, milanesa al horno.

NO tome alcohol o MUY POCO. NO consuma cosas dulces ni nada que contenga azúcar. Use edulcorante, elija jugos sin azúcar, gaseosas light y mermelada diet en cantidad moderada.

Prefiera el pan en vez de las galletitas. Tipo lactal integral, de salvado, francés, fresco o en tostadas. El pan no contiene grasas las aporta en muy poca cantidad, las galletitas sí.

CONSUMA variedad de vegetales. FRUTAS con un máximo de 3al día. CONSUMA en cantidad moderada carnes rojas bien desgrasadas, de cortes magros y pollo cocido sin piel. Utilice aceite en crudo en cantidad moderada como condimento, de esta forma no es perjudicial ni aporta colesterol: Soja, oliva, girasol, maíz.

ALIMENTOS QUE DEBEN EVITARSE: (CONSUMO OCACIONAL)

Azúcar, mermeladas comunes, dulces, miel, caramelos con azúcar. Gelatina común.

Dulce de batata, membrillo, dulce de leche. Helados de agua o crema. Chocolate.

Jugos comunes o exprimidos, gaseosas comunes, bebidas alcohólicas.

Productos de panadería: facturas, masas, tortas rellenas. Alfajores, golosinas.

Vísceras y achuras: hígado, mollejas, riñón, seso, chorizo.

Embutidos y fiambres: salchichas, hamburguesas compradas, salame.

Manteca, crema, margarina, grasa vacuna, mayonesa, salsa golf. Mejillones y langostinos.

Lácteos enteros. Utilizar únicamente leche, yogurt y quesos descremados.

Galletitas dulces y saladas del tipo de agua con cereales, marineras.

CONSUMIR aquellas que tengan el rótulo “SIN ACIDOS GRASOS TRANS CON OMEGA 9” (GRANIX, FARGO, BAGLEY) NO DULCES.

Jamón cocido o natural ó Lomito (SI MODERADO).