«Historiola de una realidad pervertida y perversa» Eduardo Sanguinetti, filósofo, poeta y performer.

Engendros que componen la espantosa tropa venérea corporacionista de medios y afines, que con nuevos componentes, articulan un porvenir sin presupuesto… blanquear a los Don Nadie es la orden del día, un juego tramposo archiconocido, donde cualquiera, es decir los de siempre, no dejan por nada ni nadie sus puestos de dirigentes del A.B.C. argento y regionales, los alias habilitados, los que juegan con la vida de un pueblo en situación de sumo peligro, pues los metaforizados buitres gordos carroñeros de garras débiles, pico insidioso y alas inmensas, en los prodigiosos parásitos, mendaces tramposos… los inquisidores perpetuos.

Un prodigioso ‘bolo’ de materia fecal rueda por las rutas de Latinoamérica, cabezas de pesadilla, donde nadie es quién parece ser… muecas de portentosos ‘muñecos’ penetrados por ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas, alguno que otro condimentado con bottox, en regiones claves de rostro, para que el Comic noticiario sea más hiperrealista… todo esto despiertan en mi un real interés: ¿cómo se logró llegar a convertir un continente prodigioso, en una cloaca donde naufragan naciones en estopa y, barro y sangre de menopausias divinas?… asistimos en tinieblas al más aplastante y abominable epileptismo cósmico, con el Plan Cóndor II sobrevolando la ficcionalizada Patria Grande… y los presidentes genocidas apuestan al sufrimiento del pueblo, al castigo voluntario, asimilado a un masoquismo “made in Latinoamérica”… lejos de cualquier tendencia estoica, sólo flagelarse, quién sabe porque oscuras razones… pero todo va muy bien, vociferan las bestias gobernantes… y la trama crece, “todos para uno y uno para uno”, pactos de los reptantes tras el lucro y la coima: amasijo de ratas mojadas, replicadas y publicitadas en noticias fraudulentas, delictivas, de empresariuchos de multinacionales, los sponsors de gobernantes incapaces y fabuladores.

Existimos en un mundo donde las noticias -publicitadas sin comprobación cierta de lo que relatan- se instalaron cual clero secular en nuestras comunidades, conformando un estado de riesgo extremo para el ciudadano desprevenido o demasiado crédulo en todo lo que se le transmite en formato de noticia o algo así.

Noticias lanzadas desde los otrora denominados medios de comunicación, devenidos en medios publicitarios de una realidad obtusa que, desde la ubicuidad de su ausencia, dibujan el paisaje ¿natural? donde transitan las muchedumbres afanosas en intentar justificar el absurdo de un sistema que lo ha tomado todo; he ahí el dilema cual pliegue de espectáculo que embauca, que anestesia, que es falaz, que miente… En fin, que degrada.

Noticias que conforman una desinformación desordenada al servicio de algunos intereses muy particulares; el que desee entender, que entienda y el que no, puede seguir intentando existir en un mundo donde no se ha dejado espacio para la vida natural, solo artificios y simulaciones de un simulacro.

Noticias en las que se hallan comprometidos desinformadores y manipuladores expertos y sutiles, de los más variados centros de inteligencia del mundo capitalista, desplegando toda una catarata de imágenes y notas que nivelan en importancia el genocidio de una etnia, con la última presentación porno de una cantante construida en el backstage de un film que nunca se ha filmado.

Noticias que construyen reputaciones inexistentes de recién llegados al nirvana del make up, en la aldea global, galardonados en wikipedia y destruyendo sin piedad trayectorias de hombres y mujeres notables… se premian a sí mismos, se legitiman en la ilegitimidad…

Noticias que ejecutan sumariamente a quienes se atreven a disentir con el programa impuesto para los pueblos, esclavos del tercer milenio, con el neoliberalismo en su cenit.

Noticias que, cual teorías clandestinas, hacen que la incertidumbre crezca y la impostura se enriquezca.

Noticias que devienen en rumores mediático-políticos-farandulero-policiales que adquieren en el peor de los casos, tras haberse repetido un par de veces en medios de publicidad y en las redes sociales catárticas-caóticas el peso indiscutible de historias de la historia del mundo.

Noticias que despiertan en la legítima inteligencia un estado de repulsión y hartazgo muy difícil de disimular, pues la “voluntad de verdad”, tan subestimada y devaluada en el mercadeo de la libertad negociada a cualquier precio, se encuentra exiliada de este tiempo y espacio.

Noticias y fábulas que no precisan ocultar sus torpezas y miserias, tras un esplendor espectacular que, por otro lado, nos vienen suficientemente abastecidas por los brillos metálicos de máquinas y maquillajes.

Al igual que existen noticias ripiosas fabuladas, estas devienen de comportamientos ripiosos de publicistas, políticos y empresarios, que garantizarán una mayor sonoridad con efectos especiales para un fantástico final de fiesta de la libertad en nombre de cualquiera y ningún sentido. Abrazo desde el Río de la Plata! y a quienes semana a semana leen mis columnas, escritas con la espontaneidad de la emergencia ante el instante que llama a instalar un nuevo paradigma, en todos los espacios de la existencia de las naciones que conforman nuestra querida Latinoamérica.

No desistiré a pesar de los agoreros de la vida y de las comunidades libres, igualitarias, en austeridad y alegría legítima, en bregar por un mundo donde quepamos todos… nada me detuvo, nada me detiene, nada me detendrá, sino para que la vida… intentaron e intentan silenciarme los engendros de ideologías ficcionalizadas, genocidas… sí! a la reforma agraria precisa y necesaria cuando la tierra no produce y se especula con los pobres de esta tirra… si! a aumentar las retenciones de ceos camperos urbanos, empleados de patrones de transnacionales del planeta… sí! a eliminar ajustes para los desprotegidos, los sin techo, los hambreados… no! al pago de la deuda con el FMI, pues se anteponen urgencias que hacen al equilibrio en salud, educación y nutrición de los pueblos de Latinoamérica… Qué paguen esta deudas los que tienen millones, conseguidos a cualquier costo… simple, no es un asunto que pueda quitar el sueño a ningún ser que ha experimentado la vida en los límites,… es tema de corporativistas a los que les aplicaron políticas de aumentar sus riquezas de manera pornográfica… bien los que caminan senderos de indigencia, no soportan más. En la emergencia se reparten equitativamente los fondos, lo recaudado… El nuevo Contrato Social modelo siglo XXI, lo impone, el resto bagatelas para oligarquías, plutocracias y demás sedimentos de deposiciones recientes, con historia indigna.