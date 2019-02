Hogwarts se apodera de la nueva edición de #HarryPotterBookNight

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Es que la saga continúa con los fanáticos de siempre, y el arribo de los nuevos lectores.

Fue hace 22 años cuando J.K Rowling iniciaba una senda que haría crear nuevos lectores en todo el mundo. ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ veía la luz. Las aventuras de éste y sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger, crearon todo un universo con armonía propia y cultura estética que trascendió la mística de los libros y se vuelve realidad cada año por iniciativa de Bloomsbury Books con el evento #HarryPotterBookNight

Este año el eje estará dado por la magia de Hogwarts. En Argentina, por cuarto año consecutivo, la magia inundará los jardines de la Embajada Británica en Buenos Aires.

En paralelo al evento, los libros gozan de buena salud. No sólo siguen vendiéndose de manera sistemática, atrayendo a nuevos fanáticos a las gradas de las bibliotecas, sino que las propuestas editoriales se multiplican. A la reedicón de los títulos tradicionales en sus formatos originales, se proponen ediciones especiales de tapa dura con ilustradores célebres como Jim Kay, o la primera obra de la saga que puede elegirse según el color de las “casas” de Hogwarts publicadas en ocasión del 20mo. aniversario.

Los más recientes lanzamientos son “Noticias del rodaje de animales fantásticos los crímenes de Grindelwald”, “El archivo de la magia de Animales fantásticos los crímenes de Grindelwald” y “Los crímenes de Grindelwald, guión original de la película”.

La experiencia no termina, sobre todo de mano de un público cuya fidelidad no tiene edad, e imbuye a los más jóvenes de la pasión por la creencia de que la magia existe.