Hombre que amenazó a Grabois por Tik-Tok dijo que «fue un momento de calentura»

El hombre que amenazó a través de la red social Tik-Tok al dirigente político y social Juan Grabois declaró ante la justicia que lo hizo en «un momento de calentura» y que utilizó «las palabras equivocadas», aunque luego acompañó su descargo con un escrito que llevaba otro tono y no escatimaba críticas al gobierno pasado, al punto que consideró que había «un clima de temor generado por quienes han dejado el poder».

«Fue un momento de calentura. Puse las palabras equivocadas (…) Cuando me desperté al día siguiente me encontré con mensajes de amigos que me decían ‘Marcos no arenguemos esto’, pero ya era tarde», afirmó el imputado Marco Chediek en la indagatoria que le tomó el juez federal Daniel Rafecas.

El hombre, de 51 años, está imputado por amenazas e intimidación pública dado que el 24 de noviembre publicó un video en su cuenta personal de la red social Tik-Tok en el que vertió amenazas contra cualquier dirigente político o social que pudiera pretender manifestarse eventualmente contra alguna medida que pudiera tomar el gobierno de Javier Milei, quien había resultado electo presidente cinco días antes.

En el video Chediek se dirigió expresamente al dirigente social Juan Grabois a quien amenazó: «No jodás con los milicos, no tenemos nada que perder, la gente que te sigue tiene mucho más que perder, tiene familia. Ojo Grabois».

«En la (avenida) 9 de Julio te tenemos regalado, ni la Policía lo va a poder parar. A la gente que va a ir no la van a poder parar, la Policía no va a reprimir, va a dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder, estás notificado», reiteró Chediek.

Se trató de un video de dos minutos de duración, en la red social donde tiene más de siete mil seguidores, en el que el denunciado le deseó «suerte» a Grabois y le aconsejó que lleve «chalecos porque de este lado no hay balas de goma».

«Los hago responsables a ustedes de lo que pueda pasar con sus militantes en la marcha que están programando hacer. Ustedes buscan, ustedes encuentran», decía también en el video.

En su indagatoria, Chediek explicó: «En el momento no me di cuenta pero después sí. Me di cuenta que ya estamos mal en Argentina, entonces ahí me di cuenta que debía bajar el video y que no tenía sentido fogonear algo que no pasó, que tampoco quiero que pase».

Cuando le pidieron que explique a que se refirió cuando dijo que «de este lado no hay balas de goma», respondió: «Yo me quedo con el recuerdo cuando tiraron toneladas de piedra en el Congreso. Quise decir que si nos tiraban piedras, íbamos a tirar piedras».

Sobre el tema del «chaleco» que le recomendó a Grabois, dijo: «Me refería a los chalecos de cada agrupación. Para que no nos mezclemos. Para que quede claro quién busca los problemas en la calle».

También explicó en su indagatoria que el video lo hizo un día y lo publicó al siguiente, que su cuenta de Tik-Tok la abrió hace poco más de un mes con «la intención de acompañar a la Libertad Avanza» y que no pertenece a ninguna fuerza de seguridad ni armada y que solo hizo «los primero años del secundario en la Brigada Aérea del Palomar «.

La indagatoria de Chediek fue acompañada por un escrito firmado también por su abogado, Guillermo Fanego, que en los tribunales de Comodoro Py es conocido por su intervención como defensor en numerosas causas por juicios de lesa humanidad.

«De ninguna manera puede considerarse amenazante (el video publicado en Tik-Tok), sino que fue la respuesta espontanea de un ciudadano honesto ante las múltiples amenazas de acciones tendientes a impedir que el actual gobierno de nuestra Patria pueda conducir los destinos en paz», sostuvo en el escrito.

Y, continuó: «No escapará a nadie que estamos frente a un cambio de paradigma en nuestra Patria. Grupos disolutos que integraron o apoyaron a un gobierno caracterizado por muchos periodistas y comentaristas políticos como cleptocrático, cesó en el gobierno de la República Argentina».

«Es evidente que nos encontramos ante un clima de temor generado por quienes han dejado el poder y sus adláteres y secuaces que han vivido y enriquecido a costa del Estado Nacional, a quienes el actual gobierno ha declarado política de futuro terminar con esos manejos espurios», sostuvo.